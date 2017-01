„Troška ma zradilo moje motorové vozidlo, by som povedal." Opitý Blažej sa tešil do práce, tak sa ráno povzbudil alkoholom a potom havaroval

Legendy slovenského internetu sa väčšinou objavujú tak, že sa dostanú do reportáže jednej z našich televízií a svojimi výrokmi potom začnú zabávať celé Slovensko. Inak to nebolo ani u Blažeja, ktorý ráno pri pondelňajšej ceste do práce vyletel s autom z cesty a skončil v priekope vedľa nej. Nikomu sa našťastie nič vážne nestalo, ale pri dychovej skúške namerali vodičovi viac než 1 promile a to dokonca pracuje ako vodič z povolania, takže aj v práci chcel šoférovať opitý. Reportér TV JOJ Matúš Gavlák stihol Blažeja vyspovedať priamo na mieste nehody, kde mu vodič vysvetľoval, že sa potužil alkoholom, pretože sa už tešil do práce. Vraj ho priamo na ceste zradilo jeho motorové vozidlo aj s pneumatikami, pričom nepomohlo ani to, že krátko pred nehodou v aute zapol forsáž (prídavné spaľovanie v prúdových motoroch stíhačiek). Keď mu napokon Matúš povedal, že s určitosťou príde o vodičský preukaz, Blažej mu oponoval tým, že to sa ešte uvidí a aby ho Matúš nepresviedčal, pretože sa to nejako určite vybaví.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.