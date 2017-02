Nápoje smoothies su veľkým trendom! Prinášame 5 tipov, čo ráno nahádzať do mixéra

Sme mladí, rozlietaní a častokrát sa ocitáme v celodennom kolotoči, kedy sa nestíhame ani poriadne najesť. Veľa mladých ľudí žije v podnájmoch a na intrákoch, takže podmienky na varenie či pečenie sú životnou komplikáciou.

Existujú dve alternatívy, ktoré zaručia aspoň trochu solídne stravovanie a povznesú "domáce" varenie bez sporáku na vyšší level. Študentský starterpack 1.0 teda začína pri toastovači a ak to nemôžeš upiecť, tak to strč do mixéra.

Študenstký rozpočet nám dovoľuje väčšinou lacnejšiu verziu, a preto nám je nasledujúci scenár dôverne známy. Ráno sa ponáhľaš, nahádžeš dokopy čo dom dal, natlačíš mixér po vrch, zapínaš a počuješ rachot rotujúcej čepele. Hukot hraničí s hlasitosťou príklepovej vŕtačky, preto čakáš kedy niekto zo susedov príde zvoniť s otázkou, prečo vŕtate o ôsmej ráno. Po zhruba 30 sekundách začína mixér smrdieť spáleným plastom, stále to nevzdávaš a odvážne prihadzuješ ľad. Po ďalšej minúte so sklamaním zisťuješ, že mixér sa zasekol a v smoothie ti plávajú nielen kúsky banánu, ale aj ľad.

A ako sa hovorí, nie sme tak bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci, takže mixér je jedným z mála spotrebičov, do ktorých je lepšie investovať. V redakcii sme si vymieňali skúsenosti a dospeli sme k názoru, že lepší jeden drahší ako 5 lacných a rýchlo pokazených.

Odborníkmi na mixéry rozhodne nie sme, ale z našich skúseností vieme potvrdiť, že najlepšou alternatívou spomedzi cenovo dostupných mixérov je Nutribullet. Ako s ním teda prežiť, keď nemáš po ruke ani sporák a ani mamu, ktorá navarí? Odpoveďou sú smoothies. Jednoduché a rýchle na prípravu, takže nemáš čo pokaziť. Okrem toho ti stačí zopár potravín, akými sú mlieko, banán, pridať niečo z kategórie "superpotravín" ako je špenát a zdravé raňajky, obed či večera sú na svete. Bez riskovania podpálenej kuchyne či čakania na rozohriatie dvojplatničky.

V poslednom čase sa roztrhlo vrece s najrôznejšími superpotravinami, doplnkami stravy, vitamínmi a čajmi, ktoré podporia zdravie nášho organizmu a my sa vďaka nim môžeme cítiť skvele. Alebo aspoň podstatne lepšie než bez nich. Preto ti ponúkame prehľad tých najúčinnejších superpotravín, ktoré ti pomôžu prekonať únavu, podporia tvoju imunitu, pomôžu predísť mnohým ochoreniam a zlepšia tvoj celkový stav.

Superpotraviny – vieš presne, o čo ide?

Zázraky prírody, ktorých konzumácia má preukázateľne pozitívny vplyv na naše zdravie. Obsahujú totiž veľké množstvo živín, vitamínov, minerálov, proteínov a antioxidantov, ktoré dokážu aspoň čiastočne kompenzovať mnohokrát nie úplne zdravý životný štýl. Nie všetko zdravé jedlo ale dokáže náš stravovací systém spracovať. Často sa nedostane ku všetkým vitamínom, minerálom a fytonutrientom, ktoré pokrm obsahuje.

V tomto prípade pripisujeme ďalšie plusové body Nutribulletu, ktorý dokáže tieto živiny extrahovať. Dokáže rozomlieť ovocie, aj samotné zrniečka či šupky. V tomto má navrch od bežných mixérov, ktoré by napríklad jadierka z hrozna nevedeli rozomlieť. Takže, ak sme často chorí, unavení, máme rozhodené zažívanie (po ťažkom víkende) alebo sa skrátka necítime úplne fit, máme dve možnosti. Buď si na to zvyknúť, čo nie je ideálne riešenie alebo jednoducho zaradiť superpotraviny do svojho jedálnička. A aj keď sú vynikajúcim zdrojom živín, nesmieme zabúdať na celkové rozloženie jedálnička, ktorého základom by mali byť kvalitné, nutrične hodnotné potraviny. Tieto sú bežne dostupné v potravinách aj v obchodoch so zdravou výživou a sú cenovo dostupné, takže za málo peňazí, veľa muziky.

Sila špenátu

Síce z teba neurobí Pepka Námorníka, ale rozhodne ťa napokopne množstvom živín. Je dobre známy pre svoj vysoký obsah železa a v jeho jemných listoch sú ukryté aj peptidy, ktoré pomáhajú znižovať krvný tlak a fytonutrienty bojujúce proti rakovine. Okrem toho obsahuje vitamín K, ktorý sa podieľa na stavbe kostí. Kombinovať ho možeš naozaj s akýmkoľvek ovocím či zeleninou, naša obľúbená kombinácia je mandľové mlieko, jeden celý banán a špenát.

Lesné plody, nielen pre chuť

Veľmi populárne acai bobule, brusnice aj čučoriedky sú výbornými doplnkami stravy, a to nielen chuťou. Obsahujú fytochemikálie, ktoré nás dokážu chrániť pred viacerými typmi rakoviny. Brusnice vďaka svojim protizápalovým účinkom a vysokému obsahu vitamínu C dokážu čarovať s tráviacim, močovým aj imunitným systémom. Čučoriedky zasa obsahujú celý rad stopových prvkov, vrátane mangánu a sú bohaté na vlákninu.



Mladý jačmeň pre dlhý a zdravý život

Spolu s chlorellou patrí medzi základné zdraviu prospešné zelené superpotraviny. Jačmeň spomaľuje starnutie buniek a pôsobí probioticky. Pomáha normalizovať hladinu cukru a cholesterolu v krvi alebo ak trpíš poruchami spánku. Najlepšie je prášok z mladého jačmeňa rozmiešať a pridať do smoothie.

Goji – elixír zdravia a dlhovekosti

Jedná sa o plody rastliny kustovnice čínskej. O tejto rastline sa hovorí, že je najprospešnejšia rastlina na Zemi. Prečo? Vďaka obrovskému množstvu vitamínov a minerálov je goji elixírom zdravia a dlhovekosti. Tieto extra účinné bobule plné antioxidantov pomáhajú spomaliť proces starnutia, prispievajú k tvorbe mozgových buniek (ktoré si neraz v piatok prepijeme) a chránia telo pred chorobami všetkého druhu.

Poriadna dávka energie z chia semienok

Hovoríme o semienkach šalvie španielskej. Sú významným zdrojom minerálov, bielkovín a vlákniny. Bránia nedostatku živín v tele a je vhodné ich užívať pri zvýšenej fyzickej aktivite a strese. Prirodzeným spôsobom zvyšujú objem potravy bez dodatočnej energie. Chia považovali starí Aztékovia, Mayovia a Inkovia za jednu z troch najdôležitejších potravín.

Pri dlhodobej konzumácii môže nastať moment, kedy nám po všemožných smoothies dôjde kreativita, ako zakomponovať potraviny do nášho každodenného jedálnička. Preto určite skús aj rôzne nátierky, omáčky či cestá, Nutribullet zvládne naozaj všetko. Od pomixovania orieškov na hladkú múku až po rozdrtenie kociek ľadu.