Aké slovenské a české rapové albumy môžeme očakávať v aktuálnom roku? #2

Pred týždňom sme uverejnili článok s rovnakým názvom, avšak vtedy išlo o úvodný diel krátkeho seriálu, v ktorom by sme vám radi predstavili všetky, alebo aspoň drvivú väčšinu československých rapových počinov chystaných na rok 2017. Zároveň, samozrejme, pridávame aj všetky doteraz známe a dôležité informácie a tiež sa pokúšame na tomto základe odhadnúť dátum vydania, aj keď pravdou ostáva, že naša milovaná scéna vie byť veľmi nevyspytateľná. Podobne ako v prvej desiatke, aj v tejto dnešnej dominujú interpreti, ktorí v posledných 12 mesiacoch neboli až tak aktívni a určite sa nebudú chcieť nechať zahanbiť, a tak sa pravdepodobne máme na čo tešiť. Nebudeme vás zbytočne naťahovať, poďme na to.

Strapo

Dlhoročný najlepší freestyle MC, ktorého množstvo fanúšikov rešpektuje už len kvoli názorom, chystá po projektoch 23 a Versus ďalšie sólo. V Strapovom prípade snáď všetci veľmi dobre vedia, že môžeme očakávať poriadnu dávku rapu, vždy zaujímavé témy a aj výber produkcií, ktoré však zároveň majú výbornú odozvu na živých vystúpeniach. Na tých ešte stále funguje formát jeden raper a jeden DJ za platňami, čo je inak v našich končinách už skôr raritou. Zatiaľ nemáme podrobné informácie, no niečo málo sa určite dozvieš aj z tohto viac než 80-minútového live streamu na Strapovej oficiálnej stránke.

Gumbgu Karlo

Od rodáka z Lučenca očakávame v aktuálnom roku pokračovanie skutočne vydareného projektu 333, ktoré by malo niesť titul 666. Aj keď v roku 2016 nepatril Karlo medzi tých najaktívnejších, dočkali sme sa zopár singlov napovedajúcich, že sa skutočne máme na čo tešiť, keďže skladby Sinatra aj WooHoo môžeme s čistým svedomím zaradiť za naozaj vydarené. Gumbgu si zvykne skladby hudobne produkovať na mieru sám, a tak budeme určite zvedaví, či staví na túto taktiku aj pri celistvom počine.

Dame

Pre nás v redakcii patrí Dameho debutové sólo medzi najočakávanejšie záležitosti, a to hneď z viacerých dôvodov. Člen DMS nám už zopár dlhých rokov dokazuje, že nielen po technickej, ale aj lyrickej a vlastne aj všetkých ostatných stránkach dokáže dobiehať (a možno aj predbiehať) svojich kolegov aj napriek tomu, že sa minimálne do príprav albumu MMXV venoval naplno tetovaniu. A práve tento počin je dôkazom toho, že sa skutočne je na čo tešiť. Zatiaľ však až na pár fotiek zo štúdia nemáme žiadne konkrétne informácie, takže dátum vydania odhadujeme skôr na druhú polovicu roka.

Vladimir 518

V roku 2016 vyšlo v stajni BiggBoss viacero počinov, avšak na ten od Vláďu si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Keďže sa hlava labelu venuje viacerým umeleckým aktivitám, hudba musí ísť niekedy bokom, no aj napriek tomu sme sa za posledných 12 mesiacov dočkali zopár veľmi vydarených videosinglov a spoluprác. Od už legendárnych interpretov, akým je aj 518, očakávame vždy o niečo viac a tiež budeme určite zvedaví na hostí. Z hudobných producentov bude pravdepodobe dominovať Mike Trafik. No a tí, ktorí sledujú sociálne siete interpreta už asi vedia, že ten sa momentálne venuje písaniu textov v Zanzibare.

M.P.P.

Trojica Marock, Pater a P.A.T. ti je už asi veľmi dobre známa. Niektorí chalanov sledujú od vydania starších drzejších skladieb, iní zas vďaka Pouličnému autorovi tónov, ktorého už zopár mesiacov vídame po Rytmusovom boku. Ako skupina majú za sebou už veľa singlov, v ktorých nechýba spev, aj prísny uličný prejav, ktorý zároveň chalanom veríme. Už samotný názov Illegal Business napovedá, že nepôjde o pozitívne RnB skladby, ale prevažovať bude skôr už zaužívaný trap. Čo sa týka výberu beatov, tie budú pravdepodobne z dielne multitalentovaného P.A.T.-a, ktorý nám pravidelne servíruje ukážky svojich produkcií na Instagrame.

Kali

Kali sa vo viacerých rozhovoroch nechal počuť, že má v pláne pôsobiť už len pár rokov a potom regulérne ukončí kariéru, čo je určite zaujímavosť, keďže na takýto športový prístup nie sme v hudobnom priemysle zvyknutí. Práve naopak. Kali patrí už zopár dlhých rokov medzi najaktívnejších interpretov, takže nebude pre jeho fanúšikov ľahké odvyknúť si a v konečnom dôsledku asi ani pre neho. Čo sa týka samotného albumu, ten by mal niesť názov Dezert a odproduktovať by ho mal už tradične Peter Pann. Dátum vydania je naplánovaný na jar 2017.

Majself

Majself vydal spoločne s producentským kolegom Grizzlym v roku 2016 album Neptun, ktorý sa tešil pomerne veľkej pozornosti a ako keby toho už tak nebolo dosť, dvojica vydala aj zopár videosinglov. Ešte pred pár mesiacmi nám chalani oznámili, že s doskou prídu aj v tomto roku, avšak aj keď bol pôvodný plán vydať ju na jar, nakoniec prišlo rozhodnutie presunúť dátum vydania až na september. Zároveň však sľúbili, že do tejto doby budú aspoň raz mesačne vydávať plnohodnotné ukážky.

Delik

V tomto prípade ide viacmenej len o naše domienky, no v konečnom dôsledku patril Delik vždy medzi interpretov, ktorí vydávali projekt za projektom a spomedzi všetkých známych československých interpretov má za svoju doterajšiu kariéru na konte bez pochýb najviac slôh. Na sociálnych sieťach máme možnosť vidieť, že rodák z Handlovej predsa len niečo chystá v spolupráci s Grimasom z H16. Nuž, nechajme sa prekvapiť, no snáď sa všetci zhodneme, že ten Delik z čias Dema až projektu s Benem by nám teraz prišiel veľmi vhod.

Mega M

Dlhé roky pôsobil v zahraničí, čo ho do istej miery ovplyvnilo aj v hudbe a po návrate domov si dokázal pár skladbami získať priazeň veľkého publika, ktorému momentálne servíruje sériu štyroch skladieb, pričom tá posledná s názvom #100 uzrie svetlo sveta už čoskoro. Hneď po tom pravdepodobne začnú veľké prípravy počinu Rottweiler, na ktorom bude musieť Mega potvrdiť svoje schopnosti. Chýbať zaručene nebudú reálne texty, kvalitná technika aj celkový prejav, no a zabudnúť nemôžeme ani na anglické flowy, ktoré ho od zvyšku kolegov odlišujú. Zopár produkcií určite osedlá P.A.T. podobne ako v predošlých prípadoch, no a pri zvyšku sa radi necháme prekvapiť.



Smack

Smack je nielen vďaka svojej žánrovej jedinečnosti na rapovej scéne neprehliadnuteľným elementom, ktorý dokázal do Česka priniesť grime tak kvalitný, že fanúšik ani nepotrebuje pátrať po zahraničných interpretoch. Už od projektu P’s & Love je cítiť, že Smack je na svojom umeleckom vrchole, avšak aj napriek tomu sme pripúšťali, že toho dokáže ešte o niečo viac. Nemýlili sme sa a dôkazom toho je album SICK z roku 2015, ktorý je striktný, dospelý, ale hlavne ešte viac nasraný a znie viac než dobre ako naživo, tak aj v slúchadlách. Pevne veríme, že tohtoročný release dokáže túto latku ešte prekonať, avšak s prihliadnutím na množstvo chystaných záležitosti sa ho pravdepodobne dočkáme až v druhej polovici roka.

Ďakujeme za pozornosť. Pre dnešok je to všetko, no pre tých, ktorí ani v druhom pokračovaní nenašli svojho obľúbenca máme dobrú správu, keďže chystáme aj tretí diel, ktorým zároveň túto minisériu ukončíme. Nezabudnite nám v komentároch dať vedieť, na koho počin sa najviac tešíte vy. Dovidenia!

