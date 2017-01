Majself je v najnovšej skladbe Kurt Kodein a predstavuje aj vizuál plný krásnych polonahých žien

Dvojica Majself a Grizzly sa o slovo naposledy prihlásila pred viac ako dvoma mesiacmi, kedy nám naservírovala atmosférický videoklip z príjemného oceánskeho prostredia s príznačným názvom Vlny. No a keďže majú chalani v aktuálnom roku v pláne vydať ďalšiu spoločnú dosku, pochopiteľne musia pracovať na tom, aby boli fanúšikovia stále v pozore, čo sa dá docieliť jedine aktivitou. Dnes sme sa teda dočkali ďalšieho vizuálu, ktorý sa však dejom prenáša do diametrálne odlišného prostrediam, teda konkrétne do nočných klubov.

Novinka dostáva názov Kurt Kodein a je skladbou z trochu iného súdka, ako boli možno mnohí u Majselfa zvyknutí. Za spomenutie stojí určite aj samotný videoklip z dielne šikovného Dušana Krajčoviča, v ktorom nájdeme okrem polonahých krások aj Majselfovu ženu, vizážistku Júliu, no a svoje umenie predviedla tiež Simona z La Suerte. Hudobnú produkciu pochopiteľne zastrešil Grizzly a ešte pred tým, ako prejdeme k výsledku, tu máme pre fanúšikov dve správy - jednu dobrú a jednu zlú. Chalani preložili termín vydania ďalšieho spoločného projektu na september, avšak zároveň sľubujú, že dovtedy budú v pravidelných mesačných intervaloch vydávať single z albumu.