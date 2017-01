DMX chce byť v roku 2017 aktívny. Vydáva tak novú skladbu, na ktorej hosťuje Swizz Beatz

Máj minulého roku priniesol informáciu, že na pripravovanom albume DMX-a by mali pracovať aj Kanye West a Dr. Dre. To, pochopiteľne, okamžite vyvolalo mnoho otázok a vlnu záujmu, no po zvyšok roku sme sa žiadnej podstatnej novinky od Dark Mana nedočkali. Už dlhšie mu s prácami na novej doske pomáha Swizz Beatz, ktorý často do sveta vypustí aspoň nejaké detaily. Prišiel ale rok 2017 a zdá sa, že X doň chce vstúpiť tou správnou nohou. Prezentuje nám totiž po dlhšom čase jeho prvú skladbu, nesúcu názov Bane is Back.

Produkciu tejto novinky si nezobral na starosť nik iný než Swizz Beatz, ktorý si takisto strihol featuring na refréne. O zvyšok sa postaral sám DMX. Nesmie chýbať jeho typický, drsne znejúci hlas a rovnako ladený text. Mnohým priaznivcom Dark Mana sa po vypočutí tracku Bane is Back určite vrátia spomienky na minulosť, keď bol DMX na vrchole. Swizz Beatz v príspevku na Instagrame, ktorý uverejnil v rámci proma tejto piesne, napísal, že rok 2017 by mal predstavovať obdobie akcie. Snáď akcie vo forme onej dosky s Yeezym a Drem. Uvidíme, zatiaľ počúvaj Bane is Back nižšie.