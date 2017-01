Virtuálna aj rozšírená realita alebo skladacie smartfóny bez káblov. Aké TECH trendy prinesie rok 2017?

Či už hovoríme o osobných počítačoch, inteligentných mobilných telefónoch alebo rôznych gadgetoch s vlastným pripojením k digitálnej diaľnici, používanie každého jedného zariadenia, patriaceho do kategórie spotrebiteľských technológií, výrazne ovplyvnilo nielen naše životy a všetko, čo s nimi súvisí, ale aj prostredie okolo nás. A iné to pochopiteľne nebude ani s príchodom ďalších inovácií, z ktorých sa počas tohto roka stane bežná súčasť hlavného prúdu. O čom je teda reč? Posledné mesiace sme mali príležitosť vidieť vzostup viacerých výdobytkov modernej doby, kam bez akýchkoľvek pochýb patrí i virtuálna či taká rozšírená realita. Trendov, ktoré možno počas nadchádzajúcich 12 mesiacov očakávať, je však oveľa viac, preto teraz zameriam pozornosť iba na tie najpodstatnejšie.

Virtuálna realita

Spoločnosti ako Oculus, HTC, Google, Samsung vrátane čínskeho jabĺčka Xiaomi už stihli predstaviť svoje vlastné VR headsety, pričom podobný krok spravia v blízkej budúcnosti aj ďalší renomovaní výrobcovia spotrebnej elektroniky. V opačnom prípade by totiž prišli o jedinečnú príležitosť nadobudnúť, udržať si a postupom času i zväčšovať podiel na potenciálne lukratívnom trhu s virtuálnou realitou, z ktorej už onedlho stane obrovský hit. Prečo? Ako tvrdia analytici, tento pomerne mladý segment čaká obrovský boom. Všetko odštartuje v roku 2017 a o tri roky neskôr by mala jeho hodnota prekročiť slušných 15 miliárd amerických dolárov. Tá sa momentálne pohybuje okolo sumy 3,5 miliardy, koncom nadchádzajúceho decembra podľa všetkého dosiahne od tých 4,5 až po 5 miliárd a koncom roka 2018 cez 7 miliárd dolárov.

Za neustále väčším dopytom po VR headsetoch stojí ich naozaj pestré využitie, ktoré zahŕňa ako hranie hier či konzumáciu multimédií, tak aj vzdelávanie, komunikáciu s inými používateľmi alebo virtuálne cestovanie po miestach, kam sa za bežných okolností nedostaneme. Rovnako k tomu prispieva fakt, že nám virtuálna realita pohltí dva dôležité zmysly - zrak a sluch, takže v tom okamihu ako si headset nasadíme na hlavu prestaneme vnímať skutočnú realitu okolo nás, čo nám v porovnaní s bežným pozeraním na displej notebooku alebo televízora poskytne citeľne lepší zážitok, pretože týmto spôsobom takmer dokonale eliminujeme všetky rušivé vplyvy. Predstavte si, že hráte akčný VR titul z pohľadu prvej osoby a kam nasmerujete pohľad, tam nevidíte nič iné, len herné prostredie. A to isté platí o zvuku. Najskôr ale musíme počkať na viac obsahu vo virtuálnej realite, vďaka čomu porastie i využiteľnosť VR headsetov.

Rozšírená realita

Dôležitým technologickým trendom počas roka 2017 nebude iba virtuálna realita. Čoraz viac počujeme aj o technologických vymoženostiach, ktoré nás nezoberú na virtuálny výlet, ale rovno rozšíria našu skutočnú realitu naokolo. Ako? Niečo také možno docieliť viacerými spôsobmi, no tie najzaužívanejšie poskytnú moderné smartfóny alebo headsety, medzi ktoré patrí napríklad veľmi dobre známy model HoloLens od softvérového giganta s menom Microsoft. Ukážkovým príkladom môže však byť i telefón Lenovo Phab2 Pro, kde nechýba zaujímavá funkcionalita Tango, za ktorou tentokrát stoja šikovní inžinieri zo spoločnosti Google. No a keďže tá eliminuje potrebu zaobstarať si dodatočný headset za 300 až 500 eur, tak to logicky znamená, že trh s rozšírenou realitou nadobudne badateľne väčší rozmer, než ten s virtuálnou realitou. Jeho hodnota by mala podľa aktuálnych predpokladov odborníkov niekedy koncom roka 2017 dosiahnuť takmer 13 miliárd dolárov.

Princíp rozšírenia reality spočíva v pridaní virtuálnych objektov (nábytku alebo herných postáv) do prostredia okolo nás. Tie ale, samozrejme, voľným okom neuvidíme, pretože sa vyžaduje buď klasický alebo rovno takzvaný HUD displej, ktorým je vybavený spomínaný headset Microsoft HoloLens. Preto existuje niekoľko podstatných rozdielov medzi zobrazením virtuálneho sveta a rozšírením toho nášho, čo sa zároveň odráža v odlišnej využiteľnosti. Každé je jednoducho dobré na niečo iné.

Polo-autonómne vozidlá

Až okolo 90 percent dopravných nehôd spôsobí ľudský faktor, takže asi nikoho neprekvapuje, že mnohé popredné automobilky - a nielen tie - pracujú na autonómnych kapacitách pre ich štvorkolesové produkty, ktoré jedného dňa vozidlám umožnia jazdiť i bez toho, aby za volantom sedel živý človek. A to bez akýchkoľvek obmedzení. Dnešné verzie autopilotov, ktoré nájdeme napríklad v elektromobiloch Tesla, ešte stále nemožno považovať za niečo, čomu by sme mohli bezstarostne dôverovať. Ako povedal sám Elon Musk, aby automobily dokázali jazdiť úplne samé, musia v rámci komplikovaného vývoja autonómnej funkcionality najazdiť milióny kilometrov, čím nazbierajú vzácne dáta, ktoré potom prítomnej umelej inteligencii pri kormidle rozšíria možnosti a aj jej schopnosti.

Nie, ani v tomto roku sa plnohodnotného autonómneho riadenia osobných vozidiel nedočkáme, čo však hneď neznamená, že nebudeme svedkami ďalšieho malého, no dôležitého pokroku. Automobilka Tesla pre svojich zákazníkov nedávno sprístupnila softvérovú aktualizáciu s autopilotom pod označením 2.0, čo pre majiteľov hardvérovo kompatibilných elektromobilov znamená menšie obmedzenia, ako keď používali prechádzajúcu verziu. Koniec roka 2017 by teda mohol celkom pravdepodobne priniesť verziu 3.0 (respektíve 2.1, uvidíme), ktorá bude disponovať opäť o niečo lepšími kapacitami, čo znamená, že sa znovu priblížime k plnohodnotnému automatickému pilotovi. Podstatné ale je, že 2017 bude rokom, kedy automobilky zamerajú značnú pozornosť práve na polo-autonómne riadenie počítačom. Audi na CES 2017 stihlo predviesť schopnosti SUV Q7, ktoré ovládala umelá inteligencia Audi AI. Tá sa riadenie vozidla naučila úplne sama, na čo jej stačilo len pár dní.

Skladacie a rolovacie displeje

Viacero technologických gigantov posledné roky experimentuje s myšlienkou týkajúcou sa plne funkčného smartfónu s flexibilnou konštrukciou. Tým nie je na mysli ohybnosť, ale možnosť zložiť alebo naopak, rozložiť mobilné zariadenie do väčších rozmerov. Samsung nám svoju víziu už stihol odhaliť prostredníctvom staršieho, ale stále dobrého videa a čínske Lenovo na minuloročnom podujatí IFA 2016 pre zmenu rovno ukázalo rovno dva fungujúce kúsky v podobe prototypov - jeden bol hybrid medzi inteligentnými hodinkami a smartfónom, ten druhý medzi smartfónom a tabletom. Inžinieri pri vývoji použili ako špeciálne OLED displeje, tak aj flexibilné materiály, z ktorých zhotovili netradične vyzerajúce konštrukcie. Juhokórejské LG zase začiatkom roka počas CES 2016 predviedlo rolovací zobrazovací panel s hrúbkou papiera a 18-palcovou uhlopriečkou. Blízka budúcnosť je teda viac ako jasná. Všetko sa bude točiť okolo flexibility spotrebiteľskej elektroniky, o čom nás už onedlho presvedčia ďalšie ročníky spomínaných podujatí.

Bezdrôtová konektivita

Či už hovoríme o pripájaní audio príslušenstva alebo spôsobe nabíjania batérie, tento rok príde na pulty obchodov viacero smartfónov bez zaužívaných portov, čo výrobcovia musia vykompenzovať vhodnou alternatívou, avšak už bez káblov, pretože z tých sa postupom času stane minulosť. Tento trend pred niekoľkými mesiacmi odštartoval iPhone 7 vrátane ďalších modelov poháňaných operačným systémom Android, kde nechýbal ani extrémne tenučký smartfón Lenovo Moto Z bez možnosti fyzického pripojenia 3,5 mm jacku. Rovnako v ňom ale majú prsty aj bezdrôtové nabíjačky, s ktorými prerazil juhokórejský gigant Samsung. Tie budú spolu s bezdrôtovým prenosom zvuku na krátke vzdialenosti čoskoro považované za dva dôležité elementy každého moderného smartfónu, čím započne postupná eliminácia dnes bežne zaužívanej konektivity cez fyzické káble. A to vďaka lepšiemu komfortu v konečnom dôsledku zlepší naše súčasné používateľské skúsenosti.

Skenovanie očí

Kedysi to boli iba PINy, neskôr heslá alebo gestá a potom prišlo na rad biometrické zabezpečenie. Túto postupnú evolúciu sme si mohli všimnúť na mobilných telefónoch, teraz už smartfónoch, kde je senzor na snímanie odtlačku prsta používateľa momentálne považovaný za bežnú súčasť hardvérovej výbavy. Horiaci Galaxy Note7 mal síce už skener očnej dúhovky, no ako všetci veľmi dobre vieme, jeho príbeh skončil skôr ako vôbec začal. Samsung nám však aspoň tým naznačil, aké technologické inovácie zasiahnu tento rok oblasť zabezpečenia. Niečo také má navyše využitie hneď vo viacerých priemysloch, nie iba v mobilnom. Rozhodne si viem senzor na snímanie očí predstaviť v takých automobiloch alebo ako modernú a hlavne neporovnateľne bezpečnejšiu alternatívu za klasické kľúče od domu či bytu.

Ako sa budú podľa teba vyvíjať technológie počas nadchádzajúcich 12 mesiacov?