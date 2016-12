Nadpriemerne inteligentní ľudia majú menej priateľov, tvrdí výskum. K životu ich nepotrebujú a radšej sa sústredia na vlastné ciele

Človek je tvor komunikatívny a spoločenský. Niekto má viac priateľov, niekto menej a celkovo to záleží od mnohých faktorov - od dojmu, ktorým pôsobí, od štýlu, akým sa vyjadruje či od vecí, ktoré preferuje. Podľa správania človeka sa skrátka odvíja množstvo vecí, no stále sú tu ľudia, ktorí si volia život s menším počtom priateľov a nemusia to byť práve introverti.

Téme vysoko inteligentní ľudia majú zvyčajne menej priateľov, je to vôbec pravda a prečo je to tak? sa venovalo už množstvo výskumov a priniesli často aj odlišné výsledky. Asi najkľúčovejším je ten od psychológov z London School of Economics and Political Science publikovaný v magazíne British Journal of Psychology, ktorý priniesol zaujímavý prieskum. Toho sa zúčastnilo až 15 000 mladých ľudí vo veku 18 až 28 rokov. Už prvé zistenie je prekvapujúce, aj keď na prvý pohľad s danou témou nesúvisí. Väčšina opytovaných totiž prehlásila, že je lepšie bývať na predmestí alebo k mestu priľahlej dedine, než v najrušnejšom centre. Tam sú skrátka menej šťastní. Pre väčšinu bola jasným zdrojom šťastia a radosti socializácia, s výnimkou práve vysoko inteligentných ľudí.

"Hustota obyvateľstva v oblasti, kde bežný človek býva, naňho vplýva približne dvakrát tak, ako na nadpriemerne inteligentnú osobu. Tí boli menej šťastní, keď sa stretávali so svojimi známymi príliš často."

Ich odpovede boli neurčité, roztrieštené a rôzne, no v podstate z nich vychádza, že nadpriemerne inteligentní ľudia skrátka až tak veľa priateľov nepotrebujú. Podľa viacerých výpovedí sú totiž omnoho viac ambiciózny a svoj voľný čas venujú osobnému rozvoju alebo priamo ceste za daným cieľom. Prieskum tvrdí, že sa cítia šťastní, keď vidia výsledky svojej práce a od pre nich dôležitých ľudí dostávajú podporujúce reakcie.

Ľudia s vyšším IQ sa dokážu omnoho lepšie prispôsobovať, tvrdia ďalej experti - primárne sa však venujú veciam, ktoré považujú za najdôležitejšie a radšej sa spoliehajú na seba. Inými slovami veľa priateľov nepotrebujú, kedže by z udržiavania takého vzťahu veľa nenačerpali a existoval by zbytočne - majú tendenciu si radšej vybrať, s kým budú tráviť svoj čas, než udržiavať sociálny kontakt s každým, s "kým som zadobre". Na splnenie dlhodobých cieľov totiž často treba spraviť veľa vecí a tí najinteligentnejší z nás chcú všetky kroky z toho spraviť na viac než sto percent.

Reč však nie je o žiadnych do seba uzavretých introvertoch. Iná štúdia tvrdí, že sú inteligentní ľudia radi v centre diania. Majú radi otvorené kancelárie, kde majú prehľad o tom, čo sa okolo nich deje. Sú šťastní, ak sa s nimi konzultujú dôležité veci a ak majú pocit, že svojou prácou či existenciou pozitívne zasahujú do diania, omnoho menšiu radosť však prežívajú pri drinku s kamarátmi. Niektorým sa to môže dokonca zdať ako strata času. Ak ťa teda nabudúce bezdôvodne odmietne dobrý kamarát, možno má len v pláne niečo skutočne veľké.

Súhlasíš s výsledkami prieskumu? zobraziť výsledkyskryť výsledky Áno! Nie. Áno! 18 hlasov Nie. 0 hlasov