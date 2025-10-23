Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“

So zážitkovou cestovkou Namale môžeš cestovať aj na Srí Lanku, Maurícius a čoskoro aj Francúzsku Polynéziu.
Dve mladé Češky, Naty a Adel, pred rokmi navštívili Maldivy ako turistky, no ostrovy ich uchvátili natoľko, že sa sem rozhodli presťahovať natrvalo. „Maldivy sú trošku ako akvárium, akurát, že tie zvieratá sú vo voľnej prírode, čo tomu pridáva to kúzlo,“ vysvetľuje Adel.
Krásu ostrovov a jedinečný podmorský svet chceli zdieľať aj s ostatnými – a tak vzniklo Namale, zážitková cestovná agentúra, ktorá ukazuje Maldivy z lokálnej perspektívy.
„Dosť nás prekvapuje, že niektorí ľudia si stále myslia, že Maldivy sú iba drahá destinácia. Pritom keby ste si odpočítali cenu za letenky, tak je drahšia aj dovolenka v Chorvátsku,“ vysvetľuje Adel.
Na dovolenke s Namale môžeš stretnúť kohokoľvek – deti so starými rodičmi alebo single mladých cestovateľov, pre ktorých majú vyhradené osobité termíny. Organizátorky hovoria, že ich cesty sú pre každého, kto má rád aktívny oddych a nechce ležať celý deň na pláži.
Podmorský svet, ktorý inde na svete neuvidíš
Jedným z dôvodov, prečo by Maldivy mali byť na tvojom cestovateľskom bucket liste, je jedinečný podmorský svet. „Zamilovali sme sa do podmorského sveta, ktorý nemá nikde inde na svete konkurenciu. Jazdíme každý deň na výlety za delfínmi, korytnačkami, žralokmi, žralokmi veľrybími, rajami a často narazíme aj na iné morské zvieratá,“ vysvetľuje Adel. Život pod vodou je jedna z príčin, prečo sa k nim niektorí klienti opakovane vracajú.
„Veľa ľuďom sa otvorí úplne nový svet a pohľad na život práve pri objavovaní oceánu a prekonávaní svojich strachov. Ukazujeme ľuďom zvieratá, ako napríklad žralokov, ktoré majú v hlave od detstva zaškatuľkované ako hrozbu, a nakoniec odchádzajú a zamilujú si ich,“ dodáva.
„Jeden náš klient to vystihol vetou ‚to nemôžeš popísať, to musíš zažiť.‘ A my si myslíme, že to krásne vystihol,“ dodáva Adel.
Okrem živočíšnej ríše ich oslovili aj ľudia. Všimli si, že sú neuveriteľne srdeční, láskaví a ochotní – rozdali by sa jeden pre druhého, aj keď sami nemajú veľa. „Na lokálnych ostrovoch panuje obrovská dôvera. Pokojne necháme celý deň otvorené dvere a vieme, že sa nám nič nestratí. A keby sme naopak my niekedy potrebovali pomôcť, máme istotu, že tie dvere máme všade otvorené,“ dopĺňa Adel.
Odkedy obe žijú na ostrovoch, úplne zmenili pohľad na život a svoje hodnoty. Naty tvrdí, že sa snažia aj svojim klientom ukázať, že niektoré veci nie sú v iných miestach na svete fungujúce a na tak vysokej úrovni ako v Európe – ako napríklad školstvo a zdravotníctvo.
„To, že sa doma máme ako ‚prasatá v žite‘, si je dobré občas pripomenúť. Hodnoty sa vám tu zmenia automaticky v priebehu pár mesiacov. Nedajú sa tu zohnať základné veci, na ktoré ste zvyknutí, a zrazu zistíte, že vyžijete s málom a tie najkrajšie a najhodnotnejšie veci sa nedajú kúpiť. Je to také klišé, ale je to tak,“ vysvetľuje Naty.
Adel potvrdzuje, že na lokálnych ostrovoch zistíš, že k šťastiu naozaj veľa nepotrebuješ. V minulosti sama často riešila, čo má na sebe a ako pôsobí na ostatných: „Dôležité je, že sa cítite dobre a máte okolo seba ľudí, s ktorými je vám dobre. Väčšinu času trávime naboso alebo v žabkách, v plavkách a dlhom tričku namiesto šiat a je nám tak vlastne najlepšie.“
Dovolenka na Maldivách je lacnejšia ako v Chorvátsku
„Keď sme s tým začínali, boli sme pravdepodobne prví, kto Maldivy ukazoval z tejto inej, lokálnej perspektívy a zdieľal ju na sociálnych sieťach. Myslím, že sme vtedy naozaj trafili dieru na trhu.“ Naty a Adel dodávajú, že momentálne už je konkurencie alebo kópií viac, čo im naznačuje, že ich práca ľudí baví a inšpiruje.
Pritom si stále stojíme za tým, že náš prístup stojí na láske k oceánu a k cestovaniu.
Ak sa vyberieš na cestu s Namale, nečakaj žiadne rezorty s ponukou domčekov na vode. Naty a Adel sa zameriavajú výhradne na lokálne ostrovy. „Dosť nás prekvapuje, že niektorí ľudia si stále myslia, že Maldivy sú iba drahá destinácia. Pritom keby ste si odpočítali cenu za letenky, tak je drahšia aj dovolenka v Chorvátsku,“ komentuje Adel.
Vek ich klientov je rozmanitý, pričom významnú časť tvoria single cestovatelia. „Je to ideálne pre ľudí, ktorí by radi vyrazili, ale nemajú s kým. Nie je to žiadna zoznamka, ako sa môže zdať, spájame na izby ľudí rovnakého pohlavia a potom všetci trávia čas spoločne počas aktivít a výletov. Vždy na single termíny jazdilo viac dievčat, a teraz už konečne začali jazdiť aj chlapci, asi sa odvážili, haha.“
Objednanie dovolenky s Namale funguje tak, že si pošleš dopyt na termín z dostupnej ponuky. Následne ťa kontaktujú cez WhatsApp, kde sa dozvieš bližšie informácie. „Našim cieľom je, aby ste mali všetko pripravené a bez žiadnych starostí. Od termínu a ubytovania cez letenky a miestne transfery až po program aktivít.“ približujú Naty a Adel.
Na samotnej dovolenke ťa bude sprevádzať česky hovoriaci tím. „Jediné, čo budeš riešiť, je, čo si dáš na večeru.“ Dodávajú, že s nimi cestuje čoraz viac Slovákov, pričom výhodou je, že odlety z Viedne sú častokrát lacnejšie.
Príjemne ťa poteší aj cenovka – v porovnaní s bežnou cestovnou kanceláriou zaplatíš asi polovicu. Naty a Adel však tvrdia, že ich klienti si však odnášajú oveľa viac zážitkov. „Väčšina ľudí odchádza a hovoria, že to bolo tak nabité, že by potrebovali ďalšiu dovolenku.“
Konečná cenovka záleží od tvojho budgetu – klienti, ktorí bývajú v lacnejšom variante ubytovania a idú na všetky výlety, sa môžu s letenkami bez problémov vojsť do 2 000 €.
Otvárajú aj nové destinácie
Aktuálne s Namale môžeš cestovať aj na Srí Lanku, Maurícius a čoskoro aj Francúzsku Polynéziu. „Nechceme ponúkať niečo, o čom samy nie sme presvedčené. Na všetky nové miesta osobne najskôr ideme, strávime tam minimálne mesiac, aby sme miesto naozaj spoznali a vybrali to najlepšie,“ vysvetľuje Adel.
„Srí Lanka je iba hodinu letu z Maldiv a obe ju navštívili mnohokrát. Dobre to tam poznáme a vieme, že tam dokážeme klientom ponúknuť autentické zážitky v rovnakom štýle, ako na Maldivách. Maurícius sme vybrali, pretože obe milujeme oceán, a práve na Mauríciu sa vyskytujú vorvani. Pre veľa ľudí je sen práve týchto obrov vidieť. Keď sme tam prvýkrát boli, hrozne sa nám páčilo a hneď sme vedeli, že to bude skvelá ďalšia lokalita pre našich klientov,“ komentuje.
S najnovším turnusom do Francúzskej Polynézie spoznáš ostrovy Bora Bora a Moorea. „Je to síce drahšia destinácia, ale veríme, že naozaj stojí za to. Zážitok, ktorý si odtiaľ klienti odvezú, je úplne unikátny. Vlastne sme nikde na internete nenašli nikoho, kto by pre československú klientelu robil to, čo tam chceme robiť my. Ideme primárne spoznať ostrovy, plávať s vráskavcami, vyliezť na tie najzelenšie hory, kúpať sa v priezračných tyrkysových lagúnach a spoznať miestnu kultúru, pretože tá je v Pacifiku naozaj jedinečná. Nie nadarmo sa Polynézii hovorí perla Pacifiku.“
