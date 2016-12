Jeffrey Lundgren založil sektu, s ktorou následne vyvraždil päťčlennú rodinu, aby zrýchlil príchod Krista na Zem 

Jeffrey Lundgren je ďalším z radu psychicky chorých a samozvaných vodcov, ktorému viera stúpla do hlavy natoľko, až uveril, že jeho slová vychádzajú priamo od Boha. Po tom, čo ho náboženská komunita Mormónov zbavila členstva, rozhodol sa pre radikálne opatrenie. Proces príchodu Ježiša Krista chcel urýchliť vyvraždením päťčlennej rodiny. Práve vďaka ohavnému činu v mene viery sa stal jedným z najobávanejších fanatikov v USA a za svoje konanie si vyslúžil smrtiacu injekciu.

Jeffrey Lundgren prišiel na svet krátko po skončení 2. svetovej vojny do rodiny vášnivých kresťanov. Jeho blízki totiž patrili do stúpencov Kristovej komunity, ktorá sa v minulosti oddelila od mormonskej cirkvi. Jeffreyho detstvo bolo plné bolesti, ignorancie a samoty. Ako malý chlapec bol svojím otcom fyzicky týraný. Celú situáciu zhoršoval nezáujem zo strany matky. V takomto nehostinnom prostredí sa často uchyľoval k Biblii, v ktorej hľadal zmysel života. V škole to nemal o nič jednoduchšie. Spolužiakmi odstrkovaný a bez kamarátov bol vnímaný ako veľký samotár a podivín, avšak nikdy nebol terčom šikany alebo posmeškov. I napriek veľkej priepasti medzi ním a spolužiakmi vyžaroval skôr aroganciou a nadradenosťou. Niektorí ho dokonca mali považovať za svoj vzor, ku ktorému vzhliadali. Okolie zaujal najmä fotografickou pamäťou, vďaka ktorej dokázal bez zaváhania prednášať z Biblie celé pasáže a perfektnými loveckými schopnosťami, ktoré sa naučil od svojho otca na spoločnom love. Práve od svojho otca odpozeral aj majstrovské zachádzanie so strelnými zbraňami.

Policajná akcia po náleze rodiny

Významnejšia zmena v živote prišla po tom, čo odcestoval na univerzitu, kde sa zoznámil s Alice Keelerovou. Tak ako on, aj ona mala skúsenosti s tyranským otcom, čo malo za následok prechovávanie silnej empatie a porozumenia. Prišiel rok 1970 a s ním aj svadba mladomanželov Lundgrenových. Citov bolo aj po sobáši dostatok, horšie to však bolo s peniazmi. Preto vstúpil Lundgren krátko po svadbe do námorníctva, s ktorým následne odcestoval do Vietnamu. V tom čase prišiel na svet ich prvý potomok. Po štyroch rokoch v armáde sa rozhodol skoncovať a s manželkou sa odsťahovali do Kalifornie, odkiaľ si to namierili do Missouri. Medzičasom prišli na svet ďalšie dve deti. Päťčlennú rodinu sa Lundgrenovi nedarilo finančne zaistiť a láskyplná domácnosť sa tak postupne menila na nočnú moru plnú hádok a narastajúceho násilia. Manželia sa však aj po vyostrenom období udobrili a opäť zbalili kufre. Tentokrát zamierili do Ohia. Časté sťahovanie, neľahká finančná situácia a početná rodina na krku, to všetko boli pre Lundgrena spúšťače depresie a neistoty.

Bažiaci po hlbšom zmysle života sa opäť uchýlil k Biblii. Netrvalo dlho a začal prednášať aj ako kazateľ v Kristovej komunite. Dlhovlasý a s vrodenou charizmou si začal postupne získavať členov na svoju stranu. To sa však reverendom a kazateľom z cirkvi nepáčilo, a tak sa s viacerými dostal do konfliktu. Ani tento pokus o vybudovanie si mena nevyšiel a s rodinou vzal opäť nohy na ramená. Novým domovom sa mala stať farma neďaleko Kirtlandu. Zatiaľ čo Lundgrenovci boli už na ceste do nového príbytku, predstavitelia Kristovej komunity zistili, že im chýba takmer 20 000 dolárov. Páchateľ bol okamžite jasný – Jeffrey Lundgren. Po skontaktovaní sa s Lundgrenom si preňho cirkevná obec pripravila ponuku, že ak sa vzdá miesta v cirkvi, na celú vec zabudnú. Jeffrey ponuku prijal a z Kristovej komunity odišiel. Pre úzku skupinu ľudí bol však aj naďalej vodcom. Priestory farmy začal využívať na sektárske praktiky a združovanie svojich stúpencov, ktorým každodenne vymýval mozgy svojimi báchorkami. Okrem prapodivných príbehov a proroctiev nastolil aj tvrdé pravidlá. Členovia mali zakázané medzi sebou akokoľvek komunikovať, pretože to považoval za silný hriech. Ale za hriech mohol vyhlásiť Lundgren doslova hocičo.

Príkladom môžu byť manželia Luffovi, ktorým zakázal modlenie a všetku duchovnú komunikáciu. Susan Luffovú ďalej nútil tancovať nahú, zatiaľ čo ju pozoroval. Na jeho príkaz musela tiež nechať prácu zdravotnej sestry, aby sa mohla naplno venovať sekte a desaťkrát denne prať oblečenie všetkým členom. Všetko čo povedal bolo sväté a nekonečne pravdivé. Akékoľvek odvrávanie a vzdor tvrdo trestal a prejavovanie vlastného názoru neuznával. Členov si podmanil natoľko, až mu uverili, že práve on je posledným prorokom Boha a dobrovoľne mu odovzdávali úspory a výplaty. Väčšina zo stúpencov mala ťažké detstvo a práve to Lundgren využil. Nenaplnenú potrebu patriť do rodiny im Lundgren zabezpečil a oni sa mu odvďačili všetkým čo mali. Peniazmi, slobodou aj dôstojnosťou. Po absolútnom ovládnutí svojich podriadených začal spriadať bizarný plán. Pre príchod Ježiša Krista bolo nevyhnutné spáchať vraždy. Aspoň tak to tvrdil Lundgren. Miesto činu si vybral vskutku náležite. Vraždený akt sa mal totiž odohrať v Kirtlandskom chráme. Okamžite začal s výcvikom svojich nasledovníkov, ktorých učil zaobchádzať so strelnými zbraňami a nožmi.

Ježiš Kristus sa mal na zemský povrch navrátiť 3.mája, avšak rok Lundgren neudal. Plán bol teda pripravený a všetci boli na veľký návrat, resp. na vražedné besnenie, nachystaní. Miestna polícia sa však našťastie dopočula o neznámej sekte operujúcej na Lundgrenovej farme. Tip o obsadení Kirtlandského chrámu dostala aj FBI. Spočiatku bláznivým tipom nevenovali veľkú pozornosť, i tak sa ale nakoniec jeden zo strážnikov vydal na spomínanú farmu. Na farme sa v tej dobe nachádzalo 12 členov, ktorých Lundgren dokázal zmiasť natoľko, že s ním aj bývali. „Brainwashing“ ale nefungoval na päťčlennú rodinu Averyových. Lundgren naviac zistil, že Dennis Avery disponuje aj vlastnou hotovosťou, čo bolo v rozpore s jeho pravidlami. Nový plán bol na svete. Ak má na Zem prísť duchovná sila vo svojej hmotnej podobe, bude za potreby „obetovať“ rodinu Averyových. V roku 1989 opustili všetci členovia svoje zamestnania, zhromaždili všetky peniaze, za ktoré nakúpili zásoby na pobyt v divočine. Lundgrenovi najväčší sympatizanti dostali za úlohu vykopať v opustenej stodole hrob pre päť tiel. Plán bol jednoduchý a ľahko realizovateľný.

Chrám v Kirtlande

Ron Luff dostal za úlohu nalákať Dennisa Averyho do stodoly. O všetko ostatné sa mal už postarať Lundgren. Po úspešnom vylákaní do opustenej stodoly sa Averyho zmocnil Lundgren, ktorý nevďačného a vzdorovitého stúpenca navždy umlčal dvomi ranami do chrbta. Totožným spôsobom sa vysporiadal aj so ženou Cheryl a ich tromi maloletými deťmi. Všetkých následne nahádzali do vopred pripravených hrobov a zasypali. Na druhý deň prišla Lundgrena navštíviť polícia. I keď o vražde ešte nemali poňatia, Lundgrena sa zmocnila silná paranoja a s členmi naozaj odišiel do lesov Západnej Virginie. Tam sa však začala jeho formácia rozpadať. Najmä po tom, čo ukradol dve manželky svojim členom a následne utiekol do Kalifornie bolo jasné, že celá sekta dorazila na konečnú. V Kalifornii ho polícia o niekoľko mesiacov zadržala vďaka anonymnému tipu, ktorý vypovedal o mŕtvych telách.

Súdny proces si vyslúžil obrovský záujem zo strany médií. Jeffrey Lundgren však aj naďalej odmietal, že by bol za čokoľvek zodpovedný. Pred vynesením rozsudku predniesol v súdnej sieni päťhodinovú reč, no ani tá porotu neobmäkčila. Súd Jeffreymu Lundgrenovi odklepol trest smrti. Manželka si vyslúžila päť doživotných trestov. Jeden zo synov bol odsúdený na 120 rokov. Obdobné, no kratšie tresty si vypočuli aj ďalší spolupáchatelia na vraždách. Jeffrey Lundgren bol aj napriek mnohým odvolaniam a právnym hrám popravený smrtiacou injekciou 24.októbra 2006.