Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. februára 2026 o 10:28
Čas čítania 0:54
Zdenka Hvolková

Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu

Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
Zdroj: Wikipedia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Znie to ako satira, no Svetová antidopingová agentúra preveruje tvrdenia, podľa ktorých si niektorí skokani na lyžiach mali pred ZOH 2026 pomáhať hyalurónovými injekciami do intímnych partií.

Zimné olympijské hry v Miláne - Cortine 2026 sa ešte ani poriadne nestihli rozbehnúť a už majú na konte jednu z najbizarnejších káuz v histórii športu. Ako píše portál EuroNews, podľa informácií nemeckých novín Bild sa objavili podozrenia, že niektorí skokani na lyžiach si injekčne aplikujú kyselinu hyalurónovú do penisu, aby získali aerodynamickú výhodu.

Tvrdenia nenechali chladnou ani Svetovú antidopingovú agentúru (WADA). Jej prezident Witold Bańka potvrdil, že sa prípadom budú zaoberať. Zatiaľ nie je jasné, či by sa takáto praktika dala klasifikovať ako doping, no agentúra preveruje, či nejde o obchádzanie pravidiel.

skoky na lyžiach
Zdroj: Slovenský olympijský a športový výbor
Odporúčané
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu 6. februára 2026 o 22:49

Ako by to vôbec mohlo fungovať?

Kyselina hyalurónová, bežne využívaná v estetickej medicíne, dokáže dočasne zväčšiť objem o 1 až 2 centimetre. To by mohlo ovplyvniť 3D telesné skeny, podľa ktorých Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) schvaľuje veľkosť kombinéz. Väčší rozmer v oblasti rozkroku by znamenal voľnejší oblek, a teda aj lepšie letové vlastnosti.

Štúdie ukazujú, že aj malé úpravy kombinézy môžu mať veľký efekt. Oblek funguje ako miniatúrny padák a pár centimetrov navyše môže priniesť viac vztlaku aj odporu vzduchu, čo v praxi znamená pokojne o päť až šesť metrov dlhší skok.

Odporúčané
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko 8. januára 2026 o 17:06
skoky na lyžiach
Zdroj: The Olympians

Manipulácie s kombinézami pritom nie sú v skokoch na lyžiach novinkou. Už v minulosti boli športovci diskvalifikovaní za nevyhovujúce obleky, čo viedlo k zavedeniu prísnych kontrol, 3D skenov a čipov v kombinézach. Či ide o skutočný trend, alebo len extrémny pokus o obchádzanie systému, ukáže vyšetrovanie.

Odporúčané
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo 8. februára 2026 o 8:20
Odporúčané
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami 9. februára 2026 o 12:35
Odporúčané
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť 8. februára 2026 o 18:14
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT OSOBNOSTI ŠPORT
Odporúčame
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
pred 2 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate
pred 19 minútami
Curling sa vďaka olympiáde stal fenoménom. Odkiaľ pochádza a čo je na ňom výnimočné?
pred hodinou
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
pred 2 hodinami
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
pred 2 hodinami
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
dnes o 10:28
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
dnes o 09:42
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
včera o 15:40
Spravodajstvo
Slovensko Polícia SR Ekonomika Zahraničie
Viac
NÁVOD: Ako postupovať voči zamestnávateľovi v prípade nevyplatenej mzdy?
pred 9 minútami
IKEA sťahuje z predaja lampy. Ľuďom hrozí zásah elektrickým prúdom
pred 54 minútami
AKTUÁLNE: V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zosuv pôdy ohrozuje objekt v rámci školy
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
28. 1. 2026 16:18
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
pred 4 dňami
Slafkovský bude opäť reprezentovať Slovensko na olympiáde: „Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný“
PR správa
Slafkovský bude opäť reprezentovať Slovensko na olympiáde: „Miláno bude iné ako Peking. Vtedy som bol mladý a bezstarostný“
pred 4 dňami
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
pred 2 dňami
Oktagon má nového šampióna! Nabitý turnaj priniesol šokujúce finále aj preliatu krv českej bojovníčky
Oktagon má nového šampióna! Nabitý turnaj priniesol šokujúce finále aj preliatu krv českej bojovníčky
1. 2. 2026 11:48
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
2. 2. 2026 12:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
6. 2. 2026 13:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
včera o 15:40
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
pred 2 hodinami
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
včera o 13:37

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 hodinami
Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
PR správa
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
včera o 10:00
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
PR správa
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
dnes o 10:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
včera o 11:13
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Domov
Zdieľať
Diskusia