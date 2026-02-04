Bizarná situácia z bratislavského Šafárikovho námestia má všetko: nočný pokus o vlámanie, vybielené skrinky, unaveného zlodeja aj ráno, ktoré nečakane narušila polícia.
Všetko sa odohralo v noci z pondelka na utorok, keď sa neznámy muž najprv vlámal do reštaurácie Thema. Tam sa zameral na zamestnanecké skrinky, ktoré vylomil a odniesol si z nich osobné veci ako oblečenie či tenisky. Po „nákupoch“ sa následne pokúsil dostať aj do klubu Šafko, no narazil na realitu v podobe ťažkých dverí, ktoré síce poškodil, no napriek snahe vykopnúť, sa mu ich nepodarilo prekonať.
„To ho asi unavilo, tak si namiesto toho, aby ušiel, našiel miesto na oddych,“ povedali nám so žartom majitelia klubu. Zlodej sa usadil pri kancelárii Šafka, kde sa rozvalil na sedačke a s ukradnutými vecami jednoducho zaspal.
Ranná návšteva prevádzkara doviedla zamestnancov Themy aj Šafka priamo k páchateľovi. „On stále spal na tej sedačke aj s lupom hneď vedľa seba. Na mieste sa už ale nachádzali aj policajti, správca budovy a celý prípad sa rýchlo uzavrel,“ opísal nám DJ Yanko Kral.
Kurióznosť prípadu podčiarkuje aj fakt, že hodnota „takmer ukradnutých“ vecí zrejme vôbec nepresiahla limit pre závažnejší trestný čin. Zlodej tak síce nič „veľké“ nezískal ani nedosiahol, no jeho nočná improvizácia skončila policajným zásahom skôr, než sa Bratislava stihla prebudiť.
Nešikovný zlodej tak všetkým ukázal, že aj pokus o vlámanie môže skončiť nečakane banálne, a že únava je niekedy silnejšia než zločinecké ambície.