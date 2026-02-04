Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. februára 2026 o 12:46
Zdenka Hvolková

Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu

Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
Zdroj: Yanko Kral, TripAdvisor
Bizarná situácia z bratislavského Šafárikovho námestia má všetko: nočný pokus o vlámanie, vybielené skrinky, unaveného zlodeja aj ráno, ktoré nečakane narušila polícia.

Všetko sa odohralo v noci z pondelka na utorok, keď sa neznámy muž najprv vlámal do reštaurácie Thema. Tam sa zameral na zamestnanecké skrinky, ktoré vylomil a odniesol si z nich osobné veci ako oblečenie či tenisky. Po „nákupoch“ sa následne pokúsil dostať aj do klubu Šafko, no narazil na realitu v podobe ťažkých dverí, ktoré síce poškodil, no napriek snahe vykopnúť, sa mu ich nepodarilo prekonať.

„To ho asi unavilo, tak si namiesto toho, aby ušiel, našiel miesto na oddych,“ povedali nám so žartom majitelia klubu. Zlodej sa usadil pri kancelárii Šafka, kde sa rozvalil na sedačke a s ukradnutými vecami jednoducho zaspal.

Zlodejovi sa podarilo poškodiť dvere do klubu Šafko. Zlodejovi sa podarilo poškodiť dvere do klubu Šafko.
