dnes 28. januára 2026 o 11:07
Zdenka Hvolková

Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd

Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
Zdroj: Bulletin of the Economic Sciences
Symbolické Hodiny posledného súdu (Doomsday Clock) sa opäť posunuli a momentálne ukazujú 85 sekúnd do polnoci, čo je najbližšie ku globálnej katastrofe v ich histórii.

Oznámil to Bulletin of the Atomic Scientists, ktorý týmto gestom upozorňuje na narastajúce hrozby pre ľudstvo, a to najmä jadrové zbrane, klimatickú krízu a šírenie dezinformácií.

Oproti minulému roku sa ručičky posunuli o ďalšie štyri sekundy dopredu. Podľa odborníkov sa svet stal nebezpečnejším v dôsledku rastúceho napätia medzi veľmocami, ako sú USA, Rusko a Čína, ktoré sú čoraz agresívnejšie a viac sa uzatvárajú do nacionalistických postojov. Situáciu zhoršuje aj rozpad medzinárodnej spolupráce, ktorá je kľúčová pri riešení globálnych problémov.

hodiny posledného súdu
Zdroj: Physicians for Social Responsibility

Vedci upozorňujú aj na hroziaci návrat jadrových pretekov v zbrojení a kritizujú obranné projekty, ktoré by mohli viesť k ďalšej militarizácii vesmíru. Nemenej vážnou hrozbou je klimatická zmena, prejavujúca sa extrémnymi suchami, horúčavami či povodňami, pričom štáty stále neprijímajú dostatočne účinné opatrenia.

Silným varovaním je aj kríza dôvery a informačný chaos, v ktorom sa lži šíria rýchlejšie než fakty. Podľa členov výboru tak svet smeruje k nebezpečnému rozdeleniu na „my a oni“. Bulletin však zdôrazňuje, že hodiny nemusia byť osudové. Ak svetoví lídri začnú spolupracovať a brať globálne riziká vážne, ručičky sa môžu opäť posunúť späť.

