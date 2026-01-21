Hlavné témy
Tento článok je PR správa Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
dnes 21. januára 2026 o 17:00
Sponzorovaný obsah

Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva

Premýšľaš, čo ísť študovať po strednej? Pomôcť ti môžu bezplatné semináre o učiteľstve, ktoré spúšťa Ministerstvo školstva
Zdroj: Unsplash/Anete Lūsiņa
Zisti, či je štúdium učiteľstva pre teba.

Ministerstvo školstva pokračuje v podpore učiteľského povolania a pozýva stredoškolákov na bezplatné online webináre, ktoré im pomôžu zorientovať sa v tom, čo znamená byť učiteľom v 21. storočí. 

Webináre sú určené najmä maturantom a študentom stredných škôl, ktorí premýšľajú nad ďalším štúdiom na vysokej škole a hľadajú povolanie so spoločenským dopadom. Účastníci sa na webinároch dozvedia, prečo sa oplatí zvážiť učiteľstvo, kde je možné ho študovať alebo aké štipendiá môžu študenti získať. 

Súčasťou webinára bude aj diskusia s inšpiratívnym učiteľom z praxe Dávidom Vrtaňom, ktorý odpovie na otázky študentov a zažijú si s ním na vlastnej koži moderné vzdelávanie bez dôrazu na memorovanie. 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Webináre sú bezplatné a bez kapacitného obmedzenia. Záujemcovia si môžu vybrať z dvoch termínov:

📌22. januára 2026 (štvrtok) od 17:00 do 18:00
📌5. februára 2026 (štvrtok) od 17:00 do 18:00 

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom online formulára na tomto odkaze.
prihlás sa na bezplatný webinár

Webináre sú súčasťou širšej iniciatívy ministerstva s názvom „Staň sa legendou medzi učiteľmi aj ty!” zameranej na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania medzi generáciou Z a podporu mladých ľudí pri rozhodovaní o ich budúcej kariére.

Cieľom kampane je ukázať učiteľstvo ako moderné, zmysluplné a perspektívne povolanie, ktoré má dlhodobý dopad na celú spoločnosť. Súčasťou iniciatívy je nová webová stránka poducit.iedu.sk, kde nájdeš všetky dôležité informácie o učiteľstve na jednom mieste. 

zisti viac
VZDELANIE & KARIÉRA
