V novej Scrolláde opäť nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Ďalší štvrtok, ďalšia Scrolláda. Tento týždeň len v písanej forme, keďže Kika si užíva slniečko na Srí Lanke, kde sa už začalo natáčanie štvrtej série Ruža pre nevestu. Možno sa Rasťo konečne zbaví prívlastku „z Ruže“, keď príde nový ženích, ktorý má podľa našich informácií motať hlavy viac ako ten posledný. Aj keď Rasťo nepomotal hlavy len ružičkám, ale asi aj polke ženskej populácie na Slovensku.
J.Cole konečne vydá album The Fall-Off
Ale späť k môjmu bežnému poradiu témičiek. J. Cole vydáva album The Fall-Off! Áno, dočkali sme sa. Album má dropnúť 2. februára a čakali sme naň neuveriteľných 2 826 dní, čo je viac ako 7 rokov!
A$AP Rocky dropuje po ôsmich rokoch
A$AP Rocky sa taktiež odhodlal konečne dropnúť album! DON’T BE DUMB by mal dropnúť už 16.1. A okrem trackov „PUNK ROCKY“ a „Helicopter$“ dropol už aj tracklist, na ktorom je 15 trackov, pričom dva by mali byť bonusové. Na tento počin, ktorý vyjde po ôsmich rokoch, sa mega teším.
PRAY FOR SIMILIVINLI!
Dnes večer taktiež vydáva EP aj SIMILIVINLIFE. PRAY FOR PARTY ťa rozhýbe a pohltí catchy trackmi. O 19:00 vyjde na všetkých streamoch a rozhodne sa máš na čo tešiť, čo si mohol postrehnúť už aj z leakov. ALSO – jedinečný rozhovor so Simim vychádza u nás na webe v ten istý čas, takže čítaj, počúvaj, zisťuj!
Na východe ešte zostaneme, pretože aj keď si možno missol/a sobotný koncert Vranov Music na Pink Whale, ja som sa ísť pozrieť jednoducho musela. Chalani predviedli takú show, akú som už dlho nevidela, a fans skákali von z vlastnej kože (aj keď bolo vonku pod nulou).
Hlava krstiteľ
V nedeľu sa taktiež konala akcia, na ktorú slovenská rapová scéna len tak nezabudne. Ego spravil listening party k svojmu novému albumu MIER, ktorý bol skoro celý pustený vo FCK THEM štúdiu v Bratislave. Boli sme pri tom a celý textík k tomu nájdeš na tomto linku. Ak sa chceš dozvedieť, aký bol najväčší šok, určite si ho otvor.
A ďalšie hudobné srandy
Dušan Vlk taktiež dropol ďalší gem, tentoraz ide o EAST SIDE SOLITUDE VOL. II. Nájdeš na ňom featy od Berlina Mansona, Temného Ruda či RNZ. Dušan ide taktiež na československú tour na ktorej sa rozhodne vidíme!
SIMA tento týždeň oznámila veľkú novinu. Po tom, ako kázala svetu svoje tehotenské bruško, dlho nečakala a prezradila aj jedinečnú BIG MAMA TOUR 2026. Simu môžeš vidieť ešte na pár nevypredaných zastávkach – vlastne vo dvojici, keďže jej bejby bude stále s ňou.
Lucy Pug otvorila nové Luma Studio
Lucy Pug si otvorila nové kreatívne a pohybové štúdio – yaaay! Okrem pilatesu sa tam môžeš tešiť aj na jogu, red light therapy či kreatívne workshopy. Lucy na Instagrame prezradila, že po rokoch strávených v online svete chce viac offline času, s čím sa úplne stotožňujem. Vypnúť je mega dôležité, najmä ak je to prospešné nielen pre naše fyzické, ale aj duševné zdravie.
Kai Cenat je módny dizajnér?!
Streamer Kai Cenat si založil novú značku Viviet, ktorej sa chce po novom viac venovať. Po úprimnom rozhovore so svojou mamou cestuje Kai do Talianska, kde dokumentuje výrobu prémiového denimu a celý kreatívny proces značky. Všetko si môžeš pozrieť vo videu, ktoré nazval „I Quit“.
Fero Joke sa vyjadril k obvineniam zo sexuálneho obťažovania
Adela Vinczeová si do svojej šou Trochu inak s novým formátom pozvala Fera Jokea. Ten sa v ňom po prvýkrát vyjadril k obvineniam, ktoré výrazne otriasli jeho rozbehnutou kariérou. Prezradil, že aj jeho fanúšikovia si naňho občas dovoľujú viac, než je bežné, a zároveň priznal, že hranicu prekročil aj on sám.
Rue má stále problémy
Po takmer štyroch rokoch sa Euphoria vracia s trailerom na tretiu sériu, ktorá prináša výrazný päťročný časový posun a ukazuje postavy už ako mladých dospelých čeliacich následkom svojich minulých rozhodnutí. Osobne si už skoro ani nepamätám, ako posledná séria skončila, keďže to bolo ešte v roku 2022 a odvtedy som stihla vyštudovať vysokú školu aj sa zamestnať. Život je crazy.
Life Is Porno dropli novú kolekciu
Naša lokálna streetwear značka Life Is Porno dnes o 12:34 dropla novú kolekciu plnú comfy fitov, ktoré rozhodne nie sú obyčajné a vyzerajú nadmieru pohodlne. Osobne by som si ale zobrala kľúčenku. Kľúčenky sú cool.