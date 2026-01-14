Po čelnej zrážke, pri ktorej takmer prišla o život vodička a jej syn utrpel vážne zranenia, sa mladík nezaujímal o ich stav. Namiesto toho sa spýtal, koľko bodov by za takú jazdu získal v hre GTA.
Krajský súd v Hradci Králové v utorok odsúdil 22-ročného Ondřeja M. na osem rokov väzenia za pokus o vraždu. Mladík sa pred dvoma rokmi opitý pokúsil ujsť pred políciou a v Polici nad Metují úmyselne narazil do protiidúceho auta, píše český portál Hradecký denník.
Vodičkin stav bol mimoriadne vážny, policajti ju museli na mieste resuscitovať. V aute však nebola sama. Jej syn tiež utrpel vážne zranenia. Obaja však, naštastie, prežili.
Okrem pokusu o vraždu ho súd uznal vinným aj z ohrozenia pod vplyvom návykových látok, poškodenia cudzieho majetku a neoprávneného používania vozidla. Dostal tiež desaťročný zákaz šoférovania a povinnosť uhradiť škodu. Rozsudok však zatiaľ nie je ešte právoplatný.
Zatiaľ čo zranených prevážali do nemocnice vrtuľníkom, mladík vyviazol takmer bez zranení. Dychová skúška u neho preukázala takmer dve promile alkoholu. Jeho správanie po nehode však podľa obžaloby vyvolalo šok aj u zasahujúcich policajtov.
Namiesto záujmu o obete sa mal mladík pred policajtmi pýtať, koľko bodov by za takú jazdu získal v hre GTA. Podľa prokurátora tým ukázal absolútnu ľahostajnosť k následkom svojho konania.