dnes 13. januára 2026 o 15:17
Zdenka Hvolková

Andrea Bocelli posilní otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026. Na pódiu vystúpi aj Mariah Carey

Andrea Bocelli posilní otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026. Na pódiu vystúpi aj Mariah Carey
Zdroj: Wikipedia, IMDB
Zimné olympijské hry 2026 odštartujú vo veľkom štýle. Otvárací ceremoniál v Miláne povedie svetoznámy taliansky tenor Andrea Bocelli, ktorého doplní popová diva Mariah Carey. Organizátori sľubujú jednu z najambicióznejších šou v histórii olympiád.

Otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo bude patriť veľkým menám svetovej hudby. Hlavnou hviezdou večera sa stane taliansky operný spevák Andrea Bocelli, ktorý vystúpi 6. februára na legendárnom štadióne San Siro v Miláne. Už skôr bolo potvrdené, že súčasťou programu bude aj americká speváčka Mariah Carey.

Zatiaľ nie je jasné, či sa Bocelli a Carey objavia na pódiu spoločne, no ich účasť sama o sebe naznačuje, že organizátori mieria vysoko. Ceremoniál bude trvať približne tri hodiny a okrem tradičného sprievodu športovcov ponúkne bohatý kultúrny program.

Andrea Bocelli
Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití
Časť osláv sa bude odohrávať aj na ďalších troch miestach, aby sa do diania mohli zapojiť športovci zo všetkých disciplín. Miláno-Cortina sa tak zapíše ako geograficky najrozsiahlejšia olympiáda v histórii.

Producentom ceremoniálu je Marco Balich, skúsený tvorca, ktorý má za sebou viac než tucet olympijských otváracích a záverečných šou. Program vzdá hold aj zosnulému módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, autorovi olympijských uniforiem talianskej výpravy.

armani, giorgio armani,
Zdroj: Giorgio Armani/propagační materiál

Na pódiu sa objavia aj známe talianske herečky Sabrina Impacciatore, známa zo seriálu The White Lotus, a Matilde De Angelis zo série Zákon podľa Lydie Poëtovej. Organizátori očakávajú 60-tisíc divákov priamo na štadióne San Siro a milióny ďalších pri televíznych obrazovkách po celom svete.

