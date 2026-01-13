Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti University of New York in Prague.
dnes 13. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 3:13
Sponzorovaný obsah

Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom

Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Zdroj: UNYP
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Škola funguje na princípe amerického vzdelávania.

Končíš tento rok strednú a chceš si vybrať vysokú školu, ktorá ti odomkne potenciál, dá ti praktické skúsenosti, užitočné kontakty a otvorí ti veľa možností do sveta? Odpoveďou môže byť UNYP (University of New York in Prague), prestížna vysoká škola v Prahe.

UNYP poskytuje bakalárske a magisterské programy v angličtine. Tým, že sa študijné programy realizujú v spolupráci s univerzitami v USA a Európe, môžeš tu získať dva diplomy – americký a český. No to nie sú jediné výhody, prečo sa ti oplatí študovať na UNYP.

Prečítaj si rozhovor so Slovenkou, ktorá študovala na UNYP. 🎓

UNYP bola založená v roku 1998 v spolupráci so State University of New York, New Paltz a State University of New York Empire State College. Škola sa zameriava na výučbu americkým systémom a zakladá si na multikultúrnom prostredí a osobnom prístupe k študentom.

Kladie sa dôraz na kritické myslenie a osobný rast

Jednou z hlavných výhod UNYP je systém výučby inšpirovaný americkým vysokoškolským modelom. To znamená, že sa kladie dôraz na menšie skupinky, diskusie, kritické myslenie, spoločné projekty a priebežné hodnotenie – nielen na záverečné skúšky. Môžeš si vybrať kurzy, ktoré ťa najviac zaujímajú, a prispôsobiť si tak vzdelávanie svojmu odboru.

Na UNYP sa vzdelávaš v multikultúrnom prostredí so študentmi rôznych národností – takže si vycibríš nielen angličtinu, ale ponúkne ti to pohľad na viaceré kultúry.

Škola má vysoko kvalifikovaný medzinárodný pedagogický zbor, ktorý sa venuje výučbe, výskumu, poradenstvu a intelektuálnemu rastu. Učitelia kladú dôraz na dynamickú a interaktívnu výučbu, pričom prinášajú rozmanité skúsenosti z viac ako 30 krajín.

UNYP
Zdroj: UNYP

Na UNYP študuješ americký alebo európsky bakalársky program z oblastí biznis, komunikácia a médiá, psychológia, medzinárodné vzťahy či IT manažment.

Môžeš si vybrať:

  • americký program trvajúci štyri roky (sedem odborov)
  • európsky program trvajúci tri roky (jeden odbor)
  • duálny program, čiže americký a európsky, trvajúci štyri roky (štyri odbory)
UNYP
Zdroj: UNYP

Svoje obzory si môžeš rozšíriť aj vďaka Centru pre globálnu spoluprácu (CGE), ktoré ti umožní zúčastniť sa Erasmu+ na partnerských školách napríklad v Paríži, Bruseli, Barcelone, Ríme, Lisabone, Varšave a mnoho iných. S CGE môžeš ísť aj na bilaterálne zahraničné pobyty mimo Európy, či študovať v zahraničí samostatne.

UNYP funguje na semestrálnom systéme s jesenným, jarným a letným semestrom. Skúškové prebieha 11 dní. Presný harmonogram semestrov si pozri tu.

Viac ako 90 % študentov je po ukončení štúdia na UNYP zamestnaných. Absolventi majú vlastný úspešný brand, zamestnali sa v IT sektore, stali sa inštruktormi, konzultantmi či manažérmi.

Život v kampuse

UNYP nie je len o vzdelávaní sa, ale aj o pestrých mimoškolských aktivitách. Univerzita spolu so študentskou radou organizuje zoznamovacie výlety, párty, plesy, prednášky TEDxUNYP, debaty, zahraničné výlety alebo návštevy psíkov, ktoré spríjemňujú študentom dni počas skúškového.

Popri štúdiu môžeš rozvíjať svoju kreativitu alebo zabaviť sa v 11 študentských kluboch. Otestuj svoje strategické schopnosti v Board Quest Game Club, vytancuj sa v tanečnom klube UNYP All Stars, vyskúšaj kreatívne workshopy, diskutuj o svojej obľúbenej knižke v Literature Club alebo skús bojové umenia v Martial Arts Club.

UNYP
Zdroj: UNYP

Ako študent UNYP máš zadarmo prístup do fitness centra (ktoré poskytujú aj wellness procedúry) či plaveckého bazéna. Pokiaľ miluješ tímové športy, na škole sú študentské spolky zamerané na florbal, futbal, basketbal, volejbal, basketbal či beh.

Kampus sa nachádza v krásnej a pokojnej štvrti Vinohrady so zaujímavou architektúrou a nádhernými parkami. Je situovaný medzi dvoma centrami mestskej hromadnej dopravy, I. P. Pavlova a Náměstím Míru, takže máš ľahkú dostupnosť nielen do centra, ale aj do iných častí Prahy.

Ako držiteľ UNYP preukazu máš nárok na veľa atraktívnych zliav do rôznych obchodov s oblečením, elektronikou, služieb či reštaurácií.
UNYP UNYP UNYP UNYP
Zobraziť galériu
(6)

Ako prebiehajú prijímačky?

Prijímací proces na UNYP je v porovnaní so štátnymi školami odlišný. Viac než na jednorazové testovanie vedomostí sa zameriava na tvoj celkový profil, motiváciu a znalosti. Okrem iného, na UNYP môžeš poslať prihlášku počas celého roka – tento systém sa volá „year-round enrollment.“

Prijatie na UNYP si vyžaduje podanie online prihlášky s poplatkom (2000 Kč, čiže približne 82 eur), doloženie dokladov o vzdelaní, motivačného a odporúčacieho listu, preukázanie znalosti angličtiny (napr. certifikátom, jednotkou z maturity alebo aj skóre z Duolingo) a úspešné absolvovanie osobného pohovoru v anglickom jazyku.

Ak máš záujem študovať odbory Business Administration a Information Technology, musíš absolvovať aj matematický spôsobilostný test. Test zahŕňa zručnosti z predalgebry a algebry na úrovni vysokých škôl – na základe tvojich zručností ťa škola zaradí do príslušného kurzu.

Školné na UNYP sa líši podľa programu, ale môže byť znížené vďaka štipendiám, odmenám a zľavám za včasnú platbu. Ročné školné na obdobie 2026–2027 za americký a európsky bakalársky program je 10 692 eur. Investícia do vzdelania na UNYP sa ti vráti v podobe globálnych kontaktov a skúseností, ktoré ti naštartujú vysnívanú kariéru.

Už 15. januára a 5. febuára sa uskutoční na UNYP Deň otvorených dverí, kde sa môžeš naživo porozprávať so študentami a absolventami o ich skúsenostiach na škole. Ak sa ti nedá prísť, k dispozícií je aj UNYP Virtual Open Day, ktorý sa uskutoční 28. janurára.
UNYP
Zdroj: UNYP
pošli prihlášku
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VYSOKÁ ŠKOLA
Odporúčame
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
pred 3 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
refresher+
Kalíšok do fitka, tampón do bazéna? Odborníčka radí, ktoré menštruačné pomôcky sú pre teba najvhodnejšie
9. 1. 2026 8:35
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Lifestyle news
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
pred 26 minútami
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
pred hodinou
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
dnes o 10:28
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
dnes o 09:32
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Dôchodky Sociálna poisťovňa
Viac
Štefana Harabina nepotrestajú v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd SR
pred 13 minútami
Hajlovanie nebude trestný čin? PS aj Žilinka kritizujú návrh z dielne SNS
pred 44 minútami
Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
10 tipov, ako použiť farbu roka v tvojom interiéri. Vybrali sme štýlové kúsky pre každý rozpočet
včera o 13:00
Viac z Móda Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
TOP outfity z Golden Globes 2026 ponúkli luxus, drámu aj nadčasovú eleganciu. Pozri si looky J Lo, Miley Cyrus či Jacoba Elordiho
včera o 11:08
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
7. 1. 2026 9:28
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
30. 12. 2025 8:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
3. 1. 2026 17:00
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
Zaujímavosti
pred 53 minútami
PR správa
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
pred 53 minútami
Spartak Trnava, Crustoria či prémiové developerské projekty ukazujú, že značka musí žiť spolu s ľuďmi.
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
PR správa
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
pred 3 hodinami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
Späť
Zdieľať
Diskusia