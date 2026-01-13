Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom

Škola funguje na princípe amerického vzdelávania.
Končíš tento rok strednú a chceš si vybrať vysokú školu, ktorá ti odomkne potenciál, dá ti praktické skúsenosti, užitočné kontakty a otvorí ti veľa možností do sveta? Odpoveďou môže byť UNYP (University of New York in Prague), prestížna vysoká škola v Prahe.
UNYP poskytuje bakalárske a magisterské programy v angličtine. Tým, že sa študijné programy realizujú v spolupráci s univerzitami v USA a Európe, môžeš tu získať dva diplomy – americký a český. No to nie sú jediné výhody, prečo sa ti oplatí študovať na UNYP.
Kladie sa dôraz na kritické myslenie a osobný rast
Jednou z hlavných výhod UNYP je systém výučby inšpirovaný americkým vysokoškolským modelom. To znamená, že sa kladie dôraz na menšie skupinky, diskusie, kritické myslenie, spoločné projekty a priebežné hodnotenie – nielen na záverečné skúšky. Môžeš si vybrať kurzy, ktoré ťa najviac zaujímajú, a prispôsobiť si tak vzdelávanie svojmu odboru.
Na UNYP sa vzdelávaš v multikultúrnom prostredí so študentmi rôznych národností – takže si vycibríš nielen angličtinu, ale ponúkne ti to pohľad na viaceré kultúry.
Škola má vysoko kvalifikovaný medzinárodný pedagogický zbor, ktorý sa venuje výučbe, výskumu, poradenstvu a intelektuálnemu rastu. Učitelia kladú dôraz na dynamickú a interaktívnu výučbu, pričom prinášajú rozmanité skúsenosti z viac ako 30 krajín.
Na UNYP študuješ americký alebo európsky bakalársky program z oblastí biznis, komunikácia a médiá, psychológia, medzinárodné vzťahy či IT manažment.
Môžeš si vybrať:
- americký program trvajúci štyri roky (sedem odborov)
- európsky program trvajúci tri roky (jeden odbor)
- duálny program, čiže americký a európsky, trvajúci štyri roky (štyri odbory)
Svoje obzory si môžeš rozšíriť aj vďaka Centru pre globálnu spoluprácu (CGE), ktoré ti umožní zúčastniť sa Erasmu+ na partnerských školách napríklad v Paríži, Bruseli, Barcelone, Ríme, Lisabone, Varšave a mnoho iných. S CGE môžeš ísť aj na bilaterálne zahraničné pobyty mimo Európy, či študovať v zahraničí samostatne.
UNYP funguje na semestrálnom systéme s jesenným, jarným a letným semestrom. Skúškové prebieha 11 dní. Presný harmonogram semestrov si pozri tu.
Život v kampuse
UNYP nie je len o vzdelávaní sa, ale aj o pestrých mimoškolských aktivitách. Univerzita spolu so študentskou radou organizuje zoznamovacie výlety, párty, plesy, prednášky TEDxUNYP, debaty, zahraničné výlety alebo návštevy psíkov, ktoré spríjemňujú študentom dni počas skúškového.
Popri štúdiu môžeš rozvíjať svoju kreativitu alebo zabaviť sa v 11 študentských kluboch. Otestuj svoje strategické schopnosti v Board Quest Game Club, vytancuj sa v tanečnom klube UNYP All Stars, vyskúšaj kreatívne workshopy, diskutuj o svojej obľúbenej knižke v Literature Club alebo skús bojové umenia v Martial Arts Club.
Ako študent UNYP máš zadarmo prístup do fitness centra (ktoré poskytujú aj wellness procedúry) či plaveckého bazéna. Pokiaľ miluješ tímové športy, na škole sú študentské spolky zamerané na florbal, futbal, basketbal, volejbal, basketbal či beh.
Kampus sa nachádza v krásnej a pokojnej štvrti Vinohrady so zaujímavou architektúrou a nádhernými parkami. Je situovaný medzi dvoma centrami mestskej hromadnej dopravy, I. P. Pavlova a Náměstím Míru, takže máš ľahkú dostupnosť nielen do centra, ale aj do iných častí Prahy.
Ako prebiehajú prijímačky?
Prijímací proces na UNYP je v porovnaní so štátnymi školami odlišný. Viac než na jednorazové testovanie vedomostí sa zameriava na tvoj celkový profil, motiváciu a znalosti. Okrem iného, na UNYP môžeš poslať prihlášku počas celého roka – tento systém sa volá „year-round enrollment.“
Prijatie na UNYP si vyžaduje podanie online prihlášky s poplatkom (2000 Kč, čiže približne 82 eur), doloženie dokladov o vzdelaní, motivačného a odporúčacieho listu, preukázanie znalosti angličtiny (napr. certifikátom, jednotkou z maturity alebo aj skóre z Duolingo) a úspešné absolvovanie osobného pohovoru v anglickom jazyku.
Ak máš záujem študovať odbory Business Administration a Information Technology, musíš absolvovať aj matematický spôsobilostný test. Test zahŕňa zručnosti z predalgebry a algebry na úrovni vysokých škôl – na základe tvojich zručností ťa škola zaradí do príslušného kurzu.
Školné na UNYP sa líši podľa programu, ale môže byť znížené vďaka štipendiám, odmenám a zľavám za včasnú platbu. Ročné školné na obdobie 2026–2027 za americký a európsky bakalársky program je 10 692 eur. Investícia do vzdelania na UNYP sa ti vráti v podobe globálnych kontaktov a skúseností, ktoré ti naštartujú vysnívanú kariéru.