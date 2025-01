Slovenka Karin študuje na americkej vysokej škole v Česku: Dvojitý diplom mi otvára viac možností, učia nás profesori z 30 krajín

Ako funguje systém americkej výučby na prestížnej vysokej škole?

Karin je 23-ročná študentka zo Slovenska, ktorá už tretí rok študuje na prestížnej vysokej škole University of New York in Prague. Predtým navštevovala bilingválnu strednú školu a rozmýšľala, že by chcela v takomto type štúdia pokračovať ďalej. Po krátkom rešerši na internete sa dozvedela o UNYP – škole, ktorá ponúkala presne to, čo hľadala, a to odbor psychológie v anglickom jazyku.

University of New York in Prague je súkromná vysoká škola v Prahe, ktorá bola založená v roku 1998 v spolupráci so State University of New York, New Paltz a State University of New York Empire State College. Univerzita sa zameriava na výučbu v anglickom jazyku, zakladá si na multikultúrnom prostredí a osobnom prístupe k študentom. Medzi pražskými univerzitami je jednotkou v miere zamestnanosti bakalárskych študentov.

O ďalších výhodách školy ti povie Karin, ktorá ti priblíži študentský život na UNYP, priebeh výučby a skúškového na univerzite, ako vyzerajú prijímačky a ako sa vieš uplatniť po štúdiu.

Rozdiel medzi americkým systémom výučby a českým

UNYP ponúka české a americké akreditované bakalárske tituly v odboroch ako Business Administration, Communication and Media, Digital Media Arts, Information Technology, International Relations, English Language Literature a Psychology.

Americký systém výučby kladie dôraz na diskusiu, tímové projekty, kritické myslenie a riešenie praktických problémov. Študenti si môžu vybrať kurzy, ktoré ich najviac zaujímajú a tým si prispôsobiť vzdelávanie svojmu odboru. Karin nám prezradila, že súbežne s University of New York in Prague študuje aj na českej štátnej škole.

Zdroj: archív respodentky

„Aby som bola úprimná, viac mi vyhovuje systém amerických škôl. Je síce pravda, že počas semestra máme viac zadaní, máme povinnú dochádzku a musíme si udržiavať dobrý priemer. Ale po náročnom semestri si aspoň môžeme na mesiac vydýchnuť. Príde mi to taktiež osobnejšie,“ vysvetľuje Karin.

Na UNYP majú profesorov z viac ako 30 krajín. Karin nám povedala, že mala profesora z Talianska, USA či z Libanonu. Podľa jej slov to ponúka pohľad na viaceré kultúry a rozličný spôsob učenia, čo jej umožňuje rýchlejšie sa adaptovať na rôzne situácie.

Výhodou školy je podľa nej tiež to, že keďže sú triedy limitované počtom ľudí, profesori neváhajú s čímkoľvek pomôcť a ani študenti neváhajú túto pomoc vyhľadať. „Každý semester mám ako študent právo zmeniť profesora, upraviť rozvrh alebo zrušiť niektoré prednášky na začiatku semestra,“ hovorí Karin. Vyhovuje jej, že sa na bakalárskom štúdiu konkrétne zameriava na daný odbor.

Zdroj: unyp

Skúškové obdobie v semestri prebieha počas jedného týždňa. Študenti majú z každého predmetu dve skúšky. „Poprípade, namiesto skúšky sa odovzdávajú písomné práce. Počet skúšok záleží od počtu prednášok. Ja mám maximálne 6 skúšok za jeden týždeň. Osobne si myslím, že každá skúška bola určitým spôsobom náročná, no mala som dostupné potrebné podklady na e-learning.“

UNYP nie je iba o učení, ale organizuje aj množstvo mimoškolských aktivít ako napríklad halloweenske párty či plesy. Univerzita ponúka aj pestrý výber športových klubov, fitness a wellness služby a plávanie. Karin je spolu-prezidentka volejbalového klubu a vždy na začiatku a konci semestra organizuje stretnutia s novými členmi klubu.

10 040 eur za bakalársky rok

„Školné sa líši na základe programu a množstva prednášok počas semestra, ale môže byť samozrejme znížené na základe štipendií, akademických ocenení a samozrejme je aj možnosť splátkového kalendára. Cena teda záleží od počtu kreditov,“ vysvetľuje Karin fungovanie školného na UNYP.

Americký bakalársky program pre študentov, ktorí sú súčasťou Európskej únie, vychádza na 10 040 eur ročne. Európsky bakalársky program stojí rovnako. Magisterské štúdium má rozdielne ceny – viac informácií nájdeš na stránke školy.

Zdroj: unyp

Univerzita ponúka štipendiá a zľavy zo školného pre študentov bakalárskych, magisterských, MBA a PhD. programov.

Štipendium môžeš získať napríklad vďaka športovým úspechom za reprezentáciu krajiny. „Ak študent pred začatím prvého semestra absolvuje skúšku z matematiky a angličtiny, na základe výsledkov mu bude vypočítané štipendium, ktoré môže byť až v 50 % zľave“ približuje Karin.



Pokračuje: „Za perfektné akademické výsledky je taktiež určitý počet študentov odmenený finančnou čiastkou. Ja mám dokonca na škole sestru, takže tam máme aj súrodeneckú zľavu. Za odporúčanie našej školy je taktiež zľava na štúdium, takže tá suma je predsa na záver nižšia.“

Takto prebiehajú prijímačky

Karin vysvetlila, že prihlásenie sa na školu prebiehalo jednoducho – proces bol najmä o odovzdávaní dokumentov. Musela vyplniť formulár, preložiť vysvedčenie do angličtiny, preukázať anglický certifikát, odovzdať motivačný list a odporúčací list. Na záver ju čakal len pohovor, kde sa mohla bližšie zoznámiť so školou a pozrieť si priestory.

„Na skúšky som sa nijako špeciálne nepripravovala. Už počas celého konania mi na škole pomáhali Advisors, takže celý proces je naozaj bezproblémový,“ dopĺňa.

Zdroj: UNYP

Na prvý týždeň na škole spomína Karin veľmi pozitívne. Prednášky na prvý semester dostala vopred a väčšinou to boli základy pre daný odbor. Mala povinné hodiny angličtiny, aby si zdokonalila nielen hovorenie v cudzom jazyku, ale aj písanie prác.

„Pred prvým týždňom sme mali aj orientačný týždeň plný skvelých aktivít, počas ktorých sme sa mohli bližšie zoznámiť s našimi spolužiakmi z vyšších ročníkov. V prvom semestri sme mali aj ‚úvod do vysokoškolských hodín‘, čo nás bližšie zoznámilo so školou, pravidlami školy a ako funguje celý systém,“ vysvetľuje respondentka.

„Dvojitý diplom mi otvára viac možností v zahraničí“

University of New York in Prague ponúka študentom možnosť získať americký a európsky akreditovaný titul. Po úspešnom zavŕšení amerického študijného programu a zložení českej štátnej skúšky tak dostaneš dvojitý absolventský titul – americký zo State University of New York, Empire State University a európsky z University of New York in Prague.

„Na UNYP ma zaujalo aj to, že môžem získať dvojitý diplom – americký aj európsky. Taktiež sa mi na škole páčia kariérne poradenstvá, ktoré mi poskytnú viaceré možnosti po štúdiu bez obáv o prácu. Čo ma ešte zaujalo, sú výmenné programy a výber športov. UNYP má viac ako 80 partnerských škôl. Okrem iného, mám možnosť pokračovať v štúdiu na klinickú psychológiu, na čo by som sa v budúcnosti chcela zamerať,“ komentuje Karin.

Karin ďalej vysvetlila, že po štúdiu sa študenti dostávajú na rôzne prestížne školy, ako napríklad University of London, Oxford, Cambridge a mnoho ďalších.

Prieskum vykonaný Českým štatistickým úradom zistil, že 99 % absolventov UNYP bolo po ukončení štúdia plne zamestnaných. Kariérna kancelária UNYP pomáha jednotlivým študentom s prípravou na pohovor, zostavením životopisu a tiež organizuje akcie, ako je Career Week, veľtrhy pracovných príležitostí a semináre od potenciálnych zamestnávateľov.

Zdroj: unyp

„Ja sa po vyštudovaní môžem uplatniť ako akademický výskumník, poradca, tréningový konzultant pre UNYP. Ešte sa rozhodujem, kam do sveta, ale vďaka dvojitému titulu sa mi otvárajú viaceré možnosti na štúdium v zahraničí rovnako ako aj možnosti na prácu,“ informuje Karin.

Dopĺňa: „Špeciálne podmienky na dvojitý titul nie sú. Podstatné je vedieť, že si počas štúdia treba udržať dobré GPA alebo teda dobrý priemer známok, pretože ak sa študuje americký titul, študent nemôže mať na záver z predmetu horšie ako C-.“

Na záver dodala, že rozhodnutie ísť na UNYP bolo jedným z najlepších, aké urobila. Hoci súhlasí, že je to finančne náročné, úroveň vzdelania, prístup školy, profesorov a spolužiakov je na nezaplatenie.

Ak zvažuješ prihlášku na UNYP, Karin ti odporúča byť samým sebou a mať otvorenú myseľ, pretože škola poskytuje skvelé možnosti na osobný aj kariérny rozvoj a hlavne prípravu do budúcej etapy života po štúdiu.