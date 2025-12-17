Ďalší z lekárov, ktorí mu nelegálne dodávali ketamín, dostal trest domáceho väzenia.
Začiatkom decembra sme informovali o prvom obžalovanom lekárovi v prípade smrti herca Matthewa Perryho. V utorok federálny súd v Los Angeles odsúdil druhého z lekárov, ktorí hercovi nelegálne dodávali ketamín. Mark Chavez dostal trest osem mesiacov domáceho väzenia.
Matthew Perry, známy najmä ako Chandler Bing zo seriálu Priatelia, zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov. Príčinou smrti boli akútne účinky ketamínu a následné utopenie.
Herec ketamín užíval legálne na liečbu depresie, no podľa vyšetrovateľov ho Chavez spolu s kolegom Salvadorom Plasenciom zásoboval aj mimo lekárskeho predpisu. Chavez sa priznal k spolčeniu s cieľom distribúcie drogy.
Pôvodne mu hrozilo až desať rokov väzenia. Chavezovi právnici zdôraznili rozdiel medzi ním Plasenciom a uviedli, že Chavez „prijal svoju zodpovednosť už dávno“ tým, že spolupracoval s vyšetrovateľmi a dobrovoľne sa vzdal svojej lekárskej licencie ešte pred samotným pojednávaním o vzatí do väzby.
O trestoch pre ďalších obvinených súd rozhodne v nasledujúcich mesiacoch.