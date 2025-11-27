Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Generali.
dnes 27. novembra 2025 o 13:11
Čas čítania 2:40
Sponzorovaný obsah

Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí

Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
Zdroj: Srdce Ciest
Druhý ročník Srdce ciest opäť ocenil silné príbehy tých, ktorí sa nezľakli a podali na cestách pomocnú ruku. Z množstva nominovaných príbehov, ktoré sa udiali na slovenských cestách, boli tento rok ocenené štyri nominácie.

Projekt Srdce Ciest, ktorý spustila minulý rok poisťovňa Generali v spolupráci s motoristickou a dopravnou reláciou STVR Pozor, zákruta!, oslávil svoj druhý ročník. Oproti predchádzajúcemu si v roku 2025 odniesli sklené ocenenie až štyri nominované príbehy. Boli plné odvahy, odhodlania a ľudskosti.

Ocenenia odovzdávala odborná porota, zložená z členky predstavenstva poisťovne Generali Kataríny Bobotovej, manažérky komunikácie s verejnosťou OS ZZS SR Petry Klimešovej, autorky rubriky Žena za volantom v relácii Pozor, zákruta! Sandry Vychlopenovej, viceprezidenta Policajného zboru SR pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča, komentátora formuly 1 Števa Eiseleho a moderátora relácie Zelená vlna a Pozor, zákruta! – Ľuboša Kasalu.

srdce ciest
Zdroj: Srdce Ciest

Ocenenie pre odvážnych

„Už pilotný ročník priniesol mimoriadne silné príbehy a úprimne som si myslela, že ich tak skoro nič neprekoná. Mýlila som sa. Aj tento rok sme mali pred sebou nominácie, pri ktorých sa nám neraz až zastavil dych. Príbehy boli natoľko výnimočné, že sme sa rozhodli oceniť až štyri z nich. Ukazujú, že veľkosť človeka sa neprejavuje vo chvíľach pohodlia, ale v okamihoch, keď sa rozhodne pomôcť inému," vysvetľuje Katarína Bobotová, členka predstavenstva poisťovne Generali pre Slovenskú a Českú republiku.

Prvou ocenenou bola pani Zuzana Stieflerová, ktorá zastavila pri nehode osobného auta a motocyklu, pričom dokázala poskytnúť pomoc práve zranenému motocyklistovi: „Človek sa musí rozhodnúť a ísť. Veľkou oporou bol pre mňa operátor tiesňovej linky, ktorý ma ubezpečil, že to zvládnem. Treba ísť a pomôcť, aj keď sa bojíme," povedala po obdržaní ocenenia.

Martin Kotrlec bol druhým oceneným, ktorý dokázal pomôcť pri ťažkej nehode, konkrétne dodávky a kamiónu zo septembra tohto roka. „Bolo to prvýkrát, čo som niečo podobné zažil," povedal. Dokázal zachrániť život ťažko zranenému vodičovi dodávky. Zachoval si chladnú hlavu, zastavil masívne krvácanie z poranenej krčnej tepny a ostal pri ňom až do príchodu záchranárov: „Človek musí prepnúť v hlave a ísť len za záchranou toho človeka. Ak by som musel, zopakoval by som to," dodal.

srdce ciest
Zdroj: Srdce Ciest

Manželia Beáta a Milan Vnenčákovci, v tandeme ako zdravotná sestra a policajt z povolania, dokázali zasiahnuť pri dopravnej nehode osobného auta, ktoré ostalo v poli. Pán Vnenčák korigoval dopravu, zatiaľ čo jeho žena úspešne resuscitovala vodiča havarovaného auta, ktorý ostal vo vozidle: „Hrialo nás pri srdci, že to zranený prežil a veríme, že je dnes už doma," dodala pani Vnenčáková.

Pri nehode osobného auta a chodkyne nezaváhali súrodenci Martina a Michal Kadašovci. Kým Michal poskytol psychickú podporu vodičovi, Martina ostala pri ťažko zranenej chodkyni, ktorá svoj boj nakoniec prehrala: „Chcem poradiť všetkým vodičom, nech vždy zastavia. Pre nich sú to len minúty, kedy sa budú cítiť zle, no pre iných to môžu byť posledné minúty, kedy nebudú sami," povedala Martina Kadašová, pričom jej brat Michal dodal: „Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my."

Realita slovenských ciest v číslach

Do projektu sa ako odborný garant opäť zapojil aj Policajný zbor SR. Ich štatistiky hovoria, že počty dopravných nehôd klesajú. Za prvých 10 mesiacov evidujú na Slovensku 9 581 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rokom 2024 mierny pokles. Minulý rok zaznamenali približne 9 610 prípadov.

Nový partner projektu, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, doplnil diskusiu o štatistiky a poznatky z pohľadu záchranárov. Tí ošetrili viac ako 6 700 pacientov, z toho 824 osôb do 18 rokov. Najviac pacientov bolo ošetrených v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Najväčší počet detských pacientov evidujú v Košickom a Prešovskom kraji, konkrétne 134 detí.

Vo všetkých prípadoch prevládali ľahké zranenia a znížila sa aj úmrtnosť. Kým v roku 2024 evidovali záchranné zložky 216 smrteľných zranení, v roku 2025 je evidencia na úrovni 183 prípadov. Nelichotivú štatistiku naďalej zastupuje alkohol u vinníka nehody, aj keď hovoríme o miernom poklese. Zo 1 052 prípadov v roku 2024 na 982 prípadov v roku 2025.

Vedúci organizačnej zložky a obchodný riaditeľ poisťovne Generali na Slovensku, Pavol Pitoňák, predstavil zaujímavé štatistiky z pohľadu poisťovne. V priebehu 10 mesiacov evidovali 12 816 poistných udalostí. Z hľadiska veku bolo najviac prípadov v kategórii 51 a viac rokov, pričom najviac nehôd sa stáva v piatok a pondelok. Najnehodovejší mesiac bol jún s 1 368 poistnými udalosťami, ktorému však môže konkurovať práve prebiehajúci november.

