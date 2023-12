Viac ako 80 detí z detského domova napísalo svoje vianočné priania. V bratislavskom Auparku si môžeš vybrať, ktoré im splníš

Tento dobrý skutok stihneš ešte pred Vianocami.

Vianoce sú doslova za rohom. Sviatky pokoja, lásky a spolupatričnosti sa však pre nejedného z nás stali skôr synonymom stresu a uponáhľaných dní. Zabudni na desať druhov vianočných koláčov a kopec darčekov, ktoré zúfalo zháňaš niekoľko dní pred Štedrým dňom. Skús spomaliť alebo sa úplne zastaviť a spomenúť si, o čom sú Vianoce v ich skutočnej podstate.

Môžeš napríklad urobiť dobrý skutok a potešiť niekoho, kto počas Vianoc nemôže zažiť rodinnú pohodu. Stovky detí z detských domovov si ani tento rok nebudú môcť vychutnať tradičnú štedrovečernú večeru s najbližšími. Čas Vianoc, ktorý je pre mnohých najkrajším obdobím v roku, môže byť pre tieto deti mimoriadne smutným obdobím.

Splň niekomu vianočné želanie

Aupark sa rozhodol týmto deťom spríjemniť nadchádzajúce sviatky a ty môžeš byť pri tom. Do 20. decembra sa môžeš zapojiť do akcie Stromček splnených prianí, ktorá prebieha v bratislavskom nákupnom centre. Počas nákupného šialenstva sa tak môžeš zastaviť a urobiť dobrý skutok. Veď o tom Vianoce predsa sú.

V rámci akcie nájdeš pri infopulte obchodného centra stromček, na ktorom sú zavesené

priania detí. Tentoraz ide o deti z detského domova v Petržalke – CPRD Röntgenova, v ktorom je v súčasnosti umiestnených viac ako 80 detí. Od novorodencov až po vysokoškolákov. „Cieľom je podporiť ‚lokálne‘ deti, preto sme si vybrali detský domov v Petržalke, kde sa aj Aupark nachádza,“ vysvetlila riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava Veronika Košická.

Zdroj: Aupark

Systém je veľmi jednoduchý. Na stromčeku visia priania, ktoré napísali deti z detského domova. Ty si vyberieš, ktoré prianie chceš splniť, následne zakúpiš darček a ten prinesieš na infopult v Auparku. Darček nezabudni zabaliť, priložiť môžeš aj odkaz pre jedno z detí. Ak náhodou nestíhaš darček zabaliť, pokojne ho prines aj nezabalený.

„Priania detí sú rôzne. Sú tam napríklad priania na teplákovú súpravu či oblečenie pre bábätká. Keď sa priania zo stromčeka minú, priebežne ich dopĺňame, aby boli splnené všetky,“ dodáva Veronika Košická.

Akciu Stromček splnených prianí robia v Auparku každý rok. Každoročne sa do nej zapoja desiatky zákazníkov, vďaka ktorým sa podarí splniť viac ako 50 detských želaní. Aby žiadne dieťa nezostalo smutné, ostatné želania im splní samotné nákupné centrum.

Spoločne so zbierkou darčekov je v Auparku aj zbierka hygienických potrieb a drogériového tovaru. „Keďže majú v tomto centre umiestnené aj bábätká a deti v

paliatívnej starostlivosti, rozhodli sme sa pre nich zorganizovať aj zbierku drogériového tovaru. Potrebujú najmä plienky, vlhčené utierky a krém proti zapareninám. Zákazníci to môžu priniesť na infopult, takisto do 20. decembra,“ uzatvára riaditeľka Auparku.

Zabalené darčeky následne putujú do detského domova. Veronika Košická spoločne s celým tímom naložia darčeky do áut a odvezú ich riaditeľke detského domova. Tam už sa zamestnanci postarajú, aby si ich deti našli 24. decembra pod vianočným stromčekom.