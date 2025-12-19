Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy

Či už krátkodobé, alebo dlhodobé problémy so spánkom sú nezávideniahodnou situáciou pre každého jedného, koho trápia.
Večerná nemohúcnosť pri zaspávaní a zároveň ranné prebúdzanie sa bez dostatočného oddychu... Jednoducho, niečo, čo by človek neželal ani svojmu nepriateľovi. Pre všetkých, ktorých trápia menšie alebo väčšie problémy so spánkom však existujú riešenia. Ide o tipy, ktoré môžeš vyskúšať, keď sa ti nedarí večer zaspať, keď sa v noci často budíš alebo keď cítiš, že ti ráno takpovediac chýba šťava. Tak, ktorými z nich začneš najskôr?
1. Zaisti si maximálne pohodlie
V prvom rade sa zameraj na prostredie a podmienky, v ktorých denne spávaš. Ako sú na tom tvoje obliečky či posteľná bielizeň? A čo tvoje pyžamo? To všetko má zásadný vplyv nielen na upokojenie tvojho tela, ale aj pre navodenie tvojej mysle do oddychového módu. Môžeš pociťovať akúkoľvek únavu, no keď si ľahneš pod ťažkú perinu navlečenú do drsných krepových obliečok, pričom budeš mať na sebe ťahajúce, krčivé či nepohodlné oblečenie, darmo sa budeš pokúšať rýchlo zaspať.
Naopak, hebké pyžamo z príjemného materiálu, napríklad z bavlny, v kombinácii s jemnou posteľnou bielizňou a ľahkými obliečkami je polovicou úspechu. „Ako odborníci na spodnú bielizeň si veľmi dobre uvedomujeme, že cítiť sa dobre nestačí len cez deň. Preto dbáme na komfort našich zákazníkov širokou ponukou na dotyk príjemných pyžám z prémiových materiálov, avšak za dostupné ceny. Kvalitný spánok by totiž nemal byť výsadou, ale samozrejmosťou pre každého. Obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy sa často zabúda na potrebný oddych,“ prezrádza jeden z odborníkov spoločnosti Astratex.
2. Vytvor si spánkovú rutinu
Ak chceš večer zaspať rýchlo ako batoľa, ďalšou skvelou pomôckou je zaužívanie pravidelnej spánkovej rutiny. Celá príprava na spánok môže začať pokojne už 3 – 4 hodiny pred uložením sa do postele. Vo večerných hodinách sa vyhýbaj alkoholickým či kofeínovým nápojom a takisto mastným a ťažkým jedlám. Uprednostni čistú vodu, bylinkové čaje a ľahšie jedlá – napríklad niečo spomedzi vegetariánskych receptov.
Určite ti neuškodí, ak čas od času vynecháš mäso a mäsové výrobky. Ďalej sa aspoň 1 – 2 hodiny pred spánkom vyhýbaj modrému svetlu sálajúcemu z obrazoviek moderných technológií, ktoré vysiela do mozgu signály, „aby bol hore“. Smartfón, notebook, televízor či tablet nahraď knihou, spoločenskou hrou v kruhu rodiny alebo rozhovormi s najbližšími. No a nezabúdaj ani na dôkladnú osobnú hygienu. Umývanie zubov a sprchu sa snaž vykonávať každý večer v rovnakom čase, pričom o rovnakej hodine si líhaj aj do postele. A možno ťa to prekvapí, ale aj tvoj budík by mal byť nastavený každý deň na tú istú hodinu. Takto zadefinuješ svojmu telu vnútorné hodiny, ktoré sú dôležitou súčasťou spánkovej hygieny.
3. Nezabúdaj na pohyb
Dôvodov, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať sa dá vymenovať viacero. Tak napríklad, športovanie prirodzene zvyšuje citlivosť mozgu na hormóny serotonín a norepinefrín. Laicky povedané, môžeš sa cítiť šťastnejšie. Cielená športová aktivita hrá ďalej dôležitú úlohu pri budovaní svalovej hmoty a udržiavaní pevných kostí. A aby toho nebolo málo, športom môžeš schudnúť, udržať si optimálnu hmotnosť či pomôcť svojmu mozgu aj svojej pamäti. Ako je to však v prípade jeho súvisu so spánkom a nespavosťou? Keď sa budeš v priebehu dňa dostatočne hýbať a zašportuješ si, večer sa ti bude oveľa ľahšie zaspávať. Dokonca, v noci sa nebudeš ani tak často budiť. Daj si ale pozor na náročné cvičenia vo večerných hodinách, ktoré by mohli pôsobiť na spánok kontraproduktívne. Športovú aktivitu si radšej naplánuj na doobedie alebo v poobedných hodinách.