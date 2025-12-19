Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti GetFound.
dnes 19. decembra 2025 o 14:36
Čas čítania 2:10
Sponzorovaný obsah

Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Či už krátkodobé, alebo dlhodobé problémy so spánkom sú nezávideniahodnou situáciou pre každého jedného, koho trápia.

Večerná nemohúcnosť pri zaspávaní a zároveň ranné prebúdzanie sa bez dostatočného oddychu... Jednoducho, niečo, čo by človek neželal ani svojmu nepriateľovi. Pre všetkých, ktorých trápia menšie alebo väčšie problémy so spánkom však existujú riešenia. Ide o tipy, ktoré môžeš vyskúšať, keď sa ti nedarí večer zaspať, keď sa v noci často budíš alebo keď cítiš, že ti ráno takpovediac chýba šťava. Tak, ktorými z nich začneš najskôr?

1. Zaisti si maximálne pohodlie

V prvom rade sa zameraj na prostredie a podmienky, v ktorých denne spávaš. Ako sú na tom tvoje obliečky či posteľná bielizeň? A čo tvoje pyžamo? To všetko má zásadný vplyv nielen na upokojenie tvojho tela, ale aj pre navodenie tvojej mysle do oddychového módu. Môžeš pociťovať akúkoľvek únavu, no keď si ľahneš pod ťažkú perinu navlečenú do drsných krepových obliečok, pričom budeš mať na sebe ťahajúce, krčivé či nepohodlné oblečenie, darmo sa budeš pokúšať rýchlo zaspať.

Naopak, hebké pyžamo z príjemného materiálu, napríklad z bavlny, v kombinácii s jemnou posteľnou bielizňou a ľahkými obliečkami je polovicou úspechu. „Ako odborníci na spodnú bielizeň si veľmi dobre uvedomujeme, že cítiť sa dobre nestačí len cez deň. Preto dbáme na komfort našich zákazníkov širokou ponukou na dotyk príjemných pyžám z prémiových materiálov, avšak za dostupné ceny. Kvalitný spánok by totiž nemal byť výsadou, ale samozrejmosťou pre každého. Obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy sa často zabúda na potrebný oddych,“ prezrádza jeden z odborníkov spoločnosti Astratex.

2. Vytvor si spánkovú rutinu

Ak chceš večer zaspať rýchlo ako batoľa, ďalšou skvelou pomôckou je zaužívanie pravidelnej spánkovej rutiny. Celá príprava na spánok môže začať pokojne už 3 – 4 hodiny pred uložením sa do postele. Vo večerných hodinách sa vyhýbaj alkoholickým či kofeínovým nápojom a takisto mastným a ťažkým jedlám. Uprednostni čistú vodu, bylinkové čaje a ľahšie jedlá – napríklad niečo spomedzi vegetariánskych receptov.

 

Určite ti neuškodí, ak čas od času vynecháš mäso a mäsové výrobky. Ďalej sa aspoň 1 – 2 hodiny pred spánkom vyhýbaj modrému svetlu sálajúcemu z obrazoviek moderných technológií, ktoré vysiela do mozgu signály, „aby bol hore“. Smartfón, notebook, televízor či tablet nahraď knihou, spoločenskou hrou v kruhu rodiny alebo rozhovormi s najbližšími. No a nezabúdaj ani na dôkladnú osobnú hygienu. Umývanie zubov a sprchu sa snaž vykonávať každý večer v rovnakom čase, pričom o rovnakej hodine si líhaj aj do postele. A možno ťa to prekvapí, ale aj tvoj budík by mal byť nastavený každý deň na tú istú hodinu. Takto zadefinuješ svojmu telu vnútorné hodiny, ktoré sú dôležitou súčasťou spánkovej hygieny.

Freepik
Zdroj: Freepik

3. Nezabúdaj na pohyb

Dôvodov, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať sa dá vymenovať viacero. Tak napríklad, športovanie prirodzene zvyšuje citlivosť mozgu na hormóny serotonín a norepinefrín. Laicky povedané, môžeš sa cítiť šťastnejšie. Cielená športová aktivita hrá ďalej dôležitú úlohu pri budovaní svalovej hmoty a udržiavaní pevných kostí. A aby toho nebolo málo, športom môžeš schudnúť, udržať si optimálnu hmotnosť či pomôcť svojmu mozgu aj svojej pamäti. Ako je to však v prípade jeho súvisu so spánkom a nespavosťou? Keď sa budeš v priebehu dňa dostatočne hýbať a zašportuješ si, večer sa ti bude oveľa ľahšie zaspávať. Dokonca, v noci sa nebudeš ani tak často budiť. Daj si ale pozor na náročné cvičenia vo večerných hodinách, ktoré by mohli pôsobiť na spánok kontraproduktívne. Športovú aktivitu si radšej naplánuj na doobedie alebo v poobedných hodinách.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
pred 3 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
dnes o 08:00
Storky
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Lifestyle news
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred 56 minútami
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
pred hodinou
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
dnes o 11:39
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
dnes o 11:00
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
dnes o 10:37
Spravodajstvo
Polícia SR Autonehoda Školstvo Doprava
Viac
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
pred 24 minútami
Slovenskú analýzu vakcín zverejnili vo významnom vedeckom časopise. Vyvrátili ňou Kotlárove tvrdenia
pred hodinou
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
1
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
pred 4 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
15. 12. 2025 9:18
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
9. 12. 2025 13:07
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
včera o 19:00
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
14. 12. 2025 16:40
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
13. 12. 2025 14:40

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
Móda
pred 46 minútami
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
pred 46 minútami
Rok 2025 ovládla dynamická kombinácia elegancie, jednoduchosti a fresh dizajnérskych prvkov, ktorú musíš vyskúšať.
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
PR správa
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
pred hodinou
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
PR správa
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
pred 2 hodinami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
včera o 13:34
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia