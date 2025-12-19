Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti GetFound.
dnes 19. decembra 2025 o 15:36
Čas čítania 2:01
Sponzorovaný obsah

Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Koniec roka je prirodzene obdobím obhliadania sa a bilancovania toho, čo sa nám za uplynulých 12 mesiacov (ne)podarilo podľa našich očakávaní a plánov.

Bez ohľadu na to, ako sa ti viedlo v starom roku, vykroč do toho nového pozitívne a s optimizmom. Pomôže ti, keď si stanovíš predsavzatia, ktoré ťa budú patrične motivovať. Daj si však také, ktoré sú reálne a splniteľné. A nepreháňaj to s ich počtom. Čím viac ich bude, tým horšie sa dokážeš sústrediť na všetky z nich. Následne to povedie k strate motivácie a elánu, rovnako ako pri ťažko dosiahnuteľných cieľoch.

V otázke novoročných predsavzatí preto jednoznačne platí – „pomaly ďalej zájdeš“ a „menej je niekedy viac“. A presne v tomto duchu sa nesú naše nasledujúce tipy na predsavzatia, s ktorými môžeš pozitívne vykročiť do nového roka aj ty.

1. Budem žiť zdravšie

Dodržiavať zdravý životný štýl je pravdepodobne najbežnejšie novoročné predsavzatie. V mnohých prípadoch to však bývajú len prázdne slová, po ktorých nezostane vo februári už ani len ozvena. Žiť zdravšie pritom nemusí znamenať chodiť pravidelne do fitka, držať diétu a trýzniť sa. Stačí, keď do svojho týždenného harmonogramu začleníš viac pohybových aktivít, ktoré môžu mať podobu ľahkých prechádzok, turistiky alebo futbalu s kamarátmi či pilates s kamarátkami. Občas si môžeš ísť zaplávať či zabehať, v lete zase sadnúť na bicykel alebo obuť korčule.

 

Výhodou takéhoto hobby športovania je, že k nemu nepotrebuješ žiadnu profi výbavu. Vystačíš si s klasickým športovým oblečením, ktoré spolu so športovou obuvou kúpiš kedykoľvek výhodne aj vo výpredajoch. „Na prelome rokov už tradične evidujeme medzi našimi zákazníkmi vyšší záujem po športovom oblečení či športovej obuvi. Pripisujeme to nielen rozbiehajúcej sa lyžiarskej sezóne a nakupovaniu vianočných darčekov, ale takisto novoročným predsavzatiam spojeným so zdravým životným štýlom,“ vysvetľuje jeden z členov tímu Lounge by Zalando.

Pravidelné športovanie pritom preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu. Budeš sa po ňom cítiť šťastnejšie, budeš mať silné svaly a pevné kosti, môžeš schudnúť a udržať si optimálnu hmotnosť a pomôžeš aj svojmu mozgu a svojej pamäti. O dôvodoch, prečo sa oplatí pravidelne športovať sa dočítaš tu. 

vianoce
Zdroj: Freepik

2. Budem sa správať zodpovednejšie k prírode

V dnešnej dobe je IN byť Eco-Friendly a my tento postoj len a len schvaľujeme. Každý z nás môže predsa svojou troškou prispieť k lepším zajtrajškom aj zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Jedným zo spôsobov, ako na to, je napríklad minimalizovanie produkovaného odpadu v domácnosti. Pri nakupovaní môžeš uprednostňovať čerstvé potraviny pred tými balenými alebo voliť pracie a čistiace prostriedky, ktoré si načapuješ do vlastných nádob. A takisto sa pokús nahrádzať plasty materiálmi šetrnejšími k životnému prostrediu (mikroténové vrecúška za tie papierové atď.). Práve eliminácii plastov sa čoraz viac venuje pozornosť nielen v domácom, ale aj firemnom prostredí (zdroj).

3. Budem lepšie hospodáriť s peniazmi

No a popri zdravšom životnom štýle a zodpovednejšom správaní sa k prírode si môžeš zaumieniť, že v rámci novoročných predsavzatí, ktoré skutočne dodržíš, budeš od nového roka lepšie hospodáriť so svojimi financiami. V prvom rade si stanov cieľovú sumu na našetrenie a každý mesiac si poctivo odkladaj peniaze. Ďalej začni sledovať, kam najviac miznú tvoje zárobky, a pokús sa eliminovať zbytočné výdaje. Napríklad také obedy si môžeš pripravovať doma, čo ti ihneď ušetrí desiatky eur týždenne.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
dnes o 08:00
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
pred 3 dňami
Storky
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Lifestyle news
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred 55 minútami
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
pred hodinou
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
dnes o 11:39
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a štýlový dizajn
dnes o 11:00
VIDEO: Mesto vytvorilo parkovacie miesto pre invalidov okolo zaparkovaného auta. Majiteľ skončil s pokutami
dnes o 10:37
Spravodajstvo
Polícia SR Autonehoda Školstvo Doprava
Viac
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
pred 23 minútami
Slovenskú analýzu vakcín zverejnili vo významnom vedeckom časopise. Vyvrátili ňou Kotlárove tvrdenia
pred hodinou
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
1
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
pred 4 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
Si milovníkom čokolády? Tento druh môže podľa novej štúdie spomaľovať starnutie, má to však háčik
15. 12. 2025 9:18
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
9. 12. 2025 13:07
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Zaujímavosti Všetko
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
včera o 19:00
Mnohí Američania si nájdu pod vianočným stromčekom zbrane. V USA ich kúpiš aj v supermarkete
včera o 19:00
Rozprávali sme sa s predajcami vianočných stromčekov. Kus predajú za pár minút, pripravuje sa však aj 15 rokov
včera o 11:00
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
dnes o 08:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
dnes o 08:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
Móda
pred 46 minútami
Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
pred 46 minútami
Rok 2025 ovládla dynamická kombinácia elegancie, jednoduchosti a fresh dizajnérskych prvkov, ktorú musíš vyskúšať.
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
PR správa
Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami
pred hodinou
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
PR správa
Trápia ťa problémy so spánkom? Vyskúšaj tieto tipy
pred 2 hodinami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
pred 3 hodinami
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
dnes o 12:41
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
refresher+
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
včera o 12:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
včera o 13:34
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 dňami
1
Domov
Zdieľať
Diskusia