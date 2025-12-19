Vykroč do nového roka pozitívne a s novými predsavzatiami

Koniec roka je prirodzene obdobím obhliadania sa a bilancovania toho, čo sa nám za uplynulých 12 mesiacov (ne)podarilo podľa našich očakávaní a plánov.
Bez ohľadu na to, ako sa ti viedlo v starom roku, vykroč do toho nového pozitívne a s optimizmom. Pomôže ti, keď si stanovíš predsavzatia, ktoré ťa budú patrične motivovať. Daj si však také, ktoré sú reálne a splniteľné. A nepreháňaj to s ich počtom. Čím viac ich bude, tým horšie sa dokážeš sústrediť na všetky z nich. Následne to povedie k strate motivácie a elánu, rovnako ako pri ťažko dosiahnuteľných cieľoch.
V otázke novoročných predsavzatí preto jednoznačne platí – „pomaly ďalej zájdeš“ a „menej je niekedy viac“. A presne v tomto duchu sa nesú naše nasledujúce tipy na predsavzatia, s ktorými môžeš pozitívne vykročiť do nového roka aj ty.
1. Budem žiť zdravšie
Dodržiavať zdravý životný štýl je pravdepodobne najbežnejšie novoročné predsavzatie. V mnohých prípadoch to však bývajú len prázdne slová, po ktorých nezostane vo februári už ani len ozvena. Žiť zdravšie pritom nemusí znamenať chodiť pravidelne do fitka, držať diétu a trýzniť sa. Stačí, keď do svojho týždenného harmonogramu začleníš viac pohybových aktivít, ktoré môžu mať podobu ľahkých prechádzok, turistiky alebo futbalu s kamarátmi či pilates s kamarátkami. Občas si môžeš ísť zaplávať či zabehať, v lete zase sadnúť na bicykel alebo obuť korčule.
Výhodou takéhoto hobby športovania je, že k nemu nepotrebuješ žiadnu profi výbavu. Vystačíš si s klasickým športovým oblečením, ktoré spolu so športovou obuvou kúpiš kedykoľvek výhodne aj vo výpredajoch. „Na prelome rokov už tradične evidujeme medzi našimi zákazníkmi vyšší záujem po športovom oblečení či športovej obuvi. Pripisujeme to nielen rozbiehajúcej sa lyžiarskej sezóne a nakupovaniu vianočných darčekov, ale takisto novoročným predsavzatiam spojeným so zdravým životným štýlom,“ vysvetľuje jeden z členov tímu Lounge by Zalando.
Pravidelné športovanie pritom preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu. Budeš sa po ňom cítiť šťastnejšie, budeš mať silné svaly a pevné kosti, môžeš schudnúť a udržať si optimálnu hmotnosť a pomôžeš aj svojmu mozgu a svojej pamäti. O dôvodoch, prečo sa oplatí pravidelne športovať sa dočítaš tu.
2. Budem sa správať zodpovednejšie k prírode
V dnešnej dobe je IN byť Eco-Friendly a my tento postoj len a len schvaľujeme. Každý z nás môže predsa svojou troškou prispieť k lepším zajtrajškom aj zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Jedným zo spôsobov, ako na to, je napríklad minimalizovanie produkovaného odpadu v domácnosti. Pri nakupovaní môžeš uprednostňovať čerstvé potraviny pred tými balenými alebo voliť pracie a čistiace prostriedky, ktoré si načapuješ do vlastných nádob. A takisto sa pokús nahrádzať plasty materiálmi šetrnejšími k životnému prostrediu (mikroténové vrecúška za tie papierové atď.). Práve eliminácii plastov sa čoraz viac venuje pozornosť nielen v domácom, ale aj firemnom prostredí (zdroj).
3. Budem lepšie hospodáriť s peniazmi
No a popri zdravšom životnom štýle a zodpovednejšom správaní sa k prírode si môžeš zaumieniť, že v rámci novoročných predsavzatí, ktoré skutočne dodržíš, budeš od nového roka lepšie hospodáriť so svojimi financiami. V prvom rade si stanov cieľovú sumu na našetrenie a každý mesiac si poctivo odkladaj peniaze. Ďalej začni sledovať, kam najviac miznú tvoje zárobky, a pokús sa eliminovať zbytočné výdaje. Napríklad také obedy si môžeš pripravovať doma, čo ti ihneď ušetrí desiatky eur týždenne.