Klenotníctvo YES JEWELLERY predstavuje nový slogan a ambasádorku. Stala sa ňou táto známa Slovenka

Darček? Oh YES! To je téma, pri ktorej ožije srdce každej milovníčky prekvapení. YES JEWELLERY ponúka široký výber trblietavého potešenia a novú ambasádorku Michaelu Kocianovú.
Šperky nie sú len obyčajný doplnok – preto ich nosíme také rôznorodé. Preto si už podľa šperkov vieme vystavať predstavu o ich majiteľke. Tej idú na telo, na kožu a sú jedným z jej najbližších spoločníkov v každodennom živote. Symbolizujú vzťahy, väzby, príslušnosti, nosia v sebe hviezdny prach úspechov, sú zhmotnením spomienok pre toho, kto ich nosí. Sú gestom od toho, kto ich daruje.
Podčiarkujú osobnosť nositeľky, preto je vyberanie šperku zodpovednou a neľahkou úlohou. Vybrať tak, aby šperk tešil, motivoval a posilňoval sebavedomie a dodával odvahu, pripomínal dôležitých ľudí, žiaril ako radosť a hrial v náročných okamihoch. To chce širokú ponuku, v ktorej si vyberie naozaj každý.
Slogan novej kampane „Oh YES!“ je krátky, energický a dokonale vystihuje ducha značky. „Oh YES!“ je odpoveďou na všetky túžby a očakávania, ktoré môžeš mať od šperkov. Sú jemné, ale neprehliadnuteľné, ako strieborný prstienok Scarlet so zirkónmi alebo mieria ku hviezdam ako strieborný náhrdelník Scarlet, ktorý rozžiari každú tvár.
Nezáleží na tom, či hľadáš dokonalý darček alebo potrebuješ niečo na výnimočnú príležitosť. Môžeš zatúžiť po zdôraznení svojej osobnosti a chceš to urobiť tak, aby šperk, ktorý si pri takejto príležitosti kúpiš mal špičkový dizajn a kvalitu. Kolekciu šperkov Scarlet, ako aj mnohé iné nájdeš v kamenných predajniach ale aj v e-shope yesjewellery.com/sk.
Nová tvár kampane
Tvárou novej kampane značky na Slovensku sa stala Michaela Kocianová, modelka svetovej triedy a influencerka. Z kolekcie Scarlet si vybrala prstienky, náušnice a aj vyššie spomínaný náhrdelník, ktorý skvele padne k jednoduchým čiernym šatám.
So zopnutými vlasmi žiari s netradičnými zdvojenými prsteňmi, pri pohľade na ktoré si povieš: „Toto potrebujem, Oh YES!“ Vyskúšaj to aj ty a kombináciami šperkov z kolekcie Scarlet porozprávaj svoj vlastný príbeh.