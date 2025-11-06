Narodeniny tohto reťazca si užili všetci. Tipni si, čo pripravil pre svojich zamestnancov

Reťazec stále prijíma nové posily do svojho tímu. 👀
Uvoľnená priateľská atmosféra či nadštandardné pracovné podmienky, to je to tajomstvo, pre ktoré je reťazec jedným z najobľúbenejších zamestnávateľov u nás. Nie je preto žiadnym prekvapením, že keď oslavuje také dôležité jubileum, ako je dvadsaťpäťka, jeho kolegovia pri tom nemôžu chýbať.
Pre viac ako 8 200 zamestnancov od Michaloviec až po Bratislavu si pripravil viaceré prekvapenia – od špeciálnych zliav cez atraktívne ceny a darčeky až po VIP zážitky na festivaloch. Celkové investície do zamestnancov v súvislosti s oslavou 25. výročia presiahli 2 milióny eur. Aj takto môže vyzerať poďakovanie za pracovné nasadenie a lojalitu.
Zážitky, VIP zóny aj stretnutie so Separom
V lete sa Nové Zámky, Levice, Senica, Považská Bystrica a Liptovský Mikuláš premenili na miesta plné zábavy. Tohtoročné festivaly však mali osobitnú príchuť – stali sa súčasťou osláv 25. výročia Kauflandu. Letné podujatia si celkovo užilo viac ako 2 600 „Kauflanďákov“ spolu s rodinami a priateľmi.
V špeciálnych VIP zónach zriadených iba pre nich si mohli nerušene užívať welcome drink, pitný režim a občerstvenie počas celého dňa. Úsmevy sa tak rýchlo menili na autogramy a spoločné fotografie – to sú spomienky, ktoré budú mať cenu zlata aj roky neskôr.
V oslavnej atmosfére sa nieslo aj tohtoročné otváranie K Parkov, kde sa spájajú šport, hudba a zábava. Tanečníci, športovci a na záver vystúpenie Separa vždy pritiahne davy fanúšikov. Aby si členovia #TimuKaufland mohli vychutnať program čo najlepšie, aj tu ich čakali oddychové VIP zóny, v ktorých mohli stretnúť svojho obľúbeného interpreta a stráviť príjemný čas s rodinou, kolegami alebo priateľmi pri dobrom občerstvení.
Nechýbali ani originálne darčeky – merch na pamiatku potešil, no potrasenie ruky so Separom, to vie pre svojich „spoluoslávencov“ zabezpečiť hádam iba Kaufland.
„Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť jedinečný zážitok pre našich zamestnancov a ich rodiny. Spoločne sme si užili deň plný hudby, zábavy a nezabudnuteľných spomienok,“ hovorí vedúca úseku Corporate Affairs Kaufland Slovensko Nikoleta Lörincová.
Poukážky za 1,55 milióna eur a tisíce výhier
Keď firmy oslavujú narodeniny, odmeny väčšinou smerujú k zákazníkom. Kaufland sa rozhodol poďakovať aj tým, ktorí tvoria jeho každodenný úspech, svojim zamestnancom. Všetci kolegovia na plný aj skrátený pracovný úväzok dostali darčekové poukážky, spolu v celkovej hodnote 1,55 milióna eur.
Aby toho nebolo málo, môžu počítať aj s dvomi špeciálnymi 25-percentnými zľavami na nákup, aby ich symbolická „dvadsaťpäťka“ potešila nielen v reklamnom spote, ale aj v reálnom živote.
A čo by to bolo za oslavu bez prekvapenia? Tento rok si zamestnanci vyskúšali šťastie v súťaži o viac ako 1 000 výhier – od poukazov na dovolenky, wellness pobyty či zážitkové výlety až po poukážky na nákup v Kauflande alebo na zľavových portáloch.
Tieto benefity sa oslavami nekončia
Práca, v ktorej sa cítiš dobre a môžeš sa na svojho zamestnávateľa spoľahnúť aj v náročných chvíľach, je na nezaplatenie. V Kauflande takýto prístup platí už celé štvrťstoročie. Každá odpracovaná minúta je zaplatená, víkendové príplatky sú samozrejmosťou a zmluva na dobu neurčitú patrí k štandardu, ktorý z neho robí jedného z najžiadanejších zamestnávateľov na Slovensku.
Aj tieto benefity nájdeš v Kauflande:
- Balíčky a príspevky až do výšky 505 eur ročne, od Multisport karty cez vitamínové a vianočné balíčky až po príspevok na detský tábor
- Zľavy u partnerov aj vernostná dovolenka
- Dva platené dni ročne na dobrovoľnícke aktivity
- Bonusy a príspevky pri svadbe, narodení dieťaťa či pracovnom výročí
- Finančná odmena za odporúčanie nového kolegu
- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- Bezplatné psychologické, právne, finančné a dlhové poradenstvo
Niet divu, že pod červenou strechou sú často zamestnané celé rodiny a viac ako 2000 zamestnancov tu pracuje dokonca už viac ako desať rokov. Dvadsaťjeden kolegov je v Kauflande už od samého začiatku, mnohí z nich sa z brigádnikov a predavačov postupne vypracovali až na vedúce pozície.
„Tohtoročné oslavy nie sú len o čísle 25, ale o rokoch spoločnej cesty. Snažíme sa, aby naši kolegovia cítili, že sú viac než len zamestnanci. Práve oni pomáhajú tvoriť úspešný príbeh značky,“ dodáva Nikoleta Lörincová.