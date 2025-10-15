Kylie Jenner vstúpila do sveta hudby. V spolupráci s duom Terror Jr. predstavila svoju prvú skladbu Fourth Strike, v ktorej sa vracia k svojej známej ére „King Kylie“.
Kylie Jenner, reality hviezda a podnikateľka, sa rozhodla vyskúšať niečo nové, a to zabrdnúť do hudobného sveta. Najmladšia z klanu Kardashianiek zverejnila na YouTube videoklip k pesničke Fourth Strike, ktorú nahrala spolu s nie veľmi známym americkým popovým duom Terror Jr.
Spevácky debut Kylie prichádza takmer desať rokov po období „King Kylie“, počas ktorého dominovala sociálnym sieťam svojím rebelským štýlom, odvážnymi účesmi a výrazným make-upom. Fanúšikovia okamžite spozorovali aj nenápadné odkazy na jej minulosť. Kylie totiž šepká frázu „King Kylie“, ktorá sa stala symbolom jej éry z roku 2014.
Pieseň sa začína dvomi veršami od Terror Jr, no v tretej slohe môžeme počuť už aj samotnú Kylie. „Chcem ti len povedať, že je mi to ľúto. Napíš svoje meno po celom mojom tele. Prekroč hranicu, možno to urobím znova. Urobím to naschvál, len aby som videl, ako to skončí,“ spieva Jennerka.
Na Instagrame sa Kylie podelila o nadšenie z novej pesničky a vysvetlila, ako nápad vznikol. Spomenula, že pred desiatimi rokmi kolovala fáma, že spievala v skladbe 3 Strikes, čo však nebola pravda.
Tentoraz však sama potvrdila, že na Fourth Strike je jej hlas naozaj prítomný. Kylie prezradila, že bola pri nahrávaní nervózna, no zároveň veľmi vďačná za príležitosť. Nie je však jasné, či týmto trackom odštartovala svoju spevácku kariéru, alebo išlo len o jednorazovú skúsenosť.