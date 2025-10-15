Môže nositeľná elektronika zastúpiť šperky? Inšpiruj sa Barborou Bakoš, ktorá mieša kovy, módu a high-tech doplnky

Keď sa elektronika mení na štýlové doplnky.
Na sociálnych sieťach ju poznáš ako sebavedomú influencerku, ktorá sa nebojí hrať s módou a skúšať nové trendy. Tentokrát však Barbora Bakoš zažiarila – stala sa tvárou Zlatej kolekcie Xiaomi Gold Collection, ktorá ukazuje, že technológie môžu vyzerať ako luxusné módne doplnky.
Outfity, ktoré menili vibe večera
Barbora na evente predviedla dva kontrastné looky, ktoré ukázali, že high-tech doplnky dokážu fungovať s rôznymi štýlmi. Najprv sa ukázala v extravagantných čiernych šatách z dielne dizajnérky Silvie Fröhlich Zrebnej a model pôsobil dramaticky, so štruktúrovanými detailmi, ktoré podčiarkovali jej osobnosť. Zlatý smartfón Xiaomi 15T v jej rukách pôsobil ako šperk, ktorý dodal outfitu moderný lesk.
Druhý look bol minimalistickejší, no o to sofistikovanejší – korzet a nohavice od dizajnérky Veroniky Lokajíčkovej. Čisté línie nechali ešte viac vyniknúť doplnkom v zlatých odtieňoch. Barbora v ňom pôsobila uvoľnene, ale stále elegantne – presne tak, ako má dnes vyzerať žena, ktorá sa cíti dobre v móde aj v technológiách.
Keď high-tech nahrádza šperky
Za stylingami večera stála odevná dizajnérka a zakladateľka Iron Atelieru Silvia Fröhlich Zrebná. „Barbora má výrazný štýl a zlaté doplnky jej dodali ešte viac sebavedomia. V čiernych šatách pôsobil smartfón ako kontrastný element, zatiaľ čo pri minimalistickom korzete a nohaviciach vytváral harmonický celok. Zlaté odtiene technológií dokážu fungovať rovnako dobre s dramatickými kúskami aj s minimalistickým stylingom – práve to robí kolekciu tak univerzálnou,“ hovorí.
Technológie sa stali prirodzenou súčasťou módy. Smartfón v zlatom odtieni, elegantné hodinky alebo otvorené slúchadlá už nevnímame len ako praktické pomôcky – sú to nové módne vychytávky, ktoré dopĺňajú outfit a dotvárajú osobnosť.
Barbora o zlatej a technológiách
„Mám rada doplnky, ktoré spĺňajú dve veci – vyzerajú dobre a zároveň mi uľahčujú deň. Mobil, hodinky či slúchadlá sú rovnako dôležitou súčasťou outfitu ako kabelka alebo topánky. Je to o tom, ako ich skombinujete,“ hovorí Barbora.
„Zlatá farba je pre mňa elegantná, ale aj odvážna. Rada ju kombinujem s inými kovmi, lebo vznikne kontrast, ktorý pôsobí sviežo. Podľa mňa už dnes neexistuje deliaca čiara medzi módou a technológiami,“ dodáva.
Ako content creatorka si pochvaľuje najmä fotoaparát novej série Xiaomi 15T. „Výborný foťák je pre mňa základ a tento v Xiaomi 15T Pro je výnimočne dobrý, je to majster detailu. Päťnásobný optický zoom, skvelý výkon aj pri slabom svetle a k tomu AI funkcie, ktoré mi v reálnom čase doladia portrét, farby aj kontrast. Vďaka tomu nemusím tráviť hodiny úpravami. Smartfón je pre mňa šperk, ale zároveň profi nástroj.“
Viac než len dizajn
Zlatá kolekcia Xiaomi ponúka zariadenia, ktoré sa farebne aj funkčne dopĺňajú. Dominantou sú smartfóny Xiaomi 15T Rose Gold a Xiaomi 15T Pro Mocha Gold. Jemne zaoblené kontúry a matný povrch vytvárajú dizajn, ktorý je sofistikovaný, vyvážený a elegantný.
Silnou stránkou noviniek je fotoaparát vyvinutý v spolupráci s Leicou. Fotí ostro, s krásnymi farbami a detailmi, a pri modeli Xiaomi 15T Pro poteší aj päťnásobný optický zoom. Vďaka funkciám umelej inteligencie pôsobia zábery prirodzene a realisticky, takže ich netreba ďalej upravovať.
Kolekciu dopĺňajú minimalistické hodinky Xiaomi Watch S4, ktoré sledujú spánok, šport a zdravie, no pritom pôsobia ako elegantný šperk, a slúchadlá Xiaomi Open Wear Stereo Pro s otvoreným dizajnom. Tie umožnia užívať si hudbu či podcasty, ale zároveň zostať v kontakte s okolím – ideálne pre tých, ktorí sú stále v pohybe.