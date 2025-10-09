Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú

Hoci telo potrebuje proteín na správne fungovanie, až 46 % Slovákov a Sloveniek ho cielene nedopĺňa a spolieha sa, že to zvládne aj bez neho.
Prieskum spoločnosti Danone ukázal, že iba necelých 5 % opýtaných Slovákov si reálne kontroluje množstvo bielkovín v strave. Takmer tri štvrtiny netušia, aký je odporúčaný denný príjem, a teda ani to, či telu dávajú to, čo potrebuje. Viac než polovica respondentov sa venuje len ľahkej fyzickej aktivite, intenzívne cvičí iba 8 %. O to dôležitejšie je myslieť na proteín aj mimo posilňovne, pretože je kľúčom k energii, regenerácii aj celkovej vitalite.
Bielkoviny sú pre každého
„Proteín nie je len palivo pre profesionálnych športovcov. Potrebujú ho všetci – študenti, ktorí sa učia dlhé hodiny, rodičia starajúci sa o deti aj ľudia, ktorí trávia celé dni v práci. Ak ho nemáme dostatok, telo sa rýchlejšie unaví, horšie regeneruje a oslabuje sa aj imunita,“ vysvetľuje Jiří Zábojník, odborník na výživu.
Riešenie pre zaneprázdnených
Kontrolovať si jedálniček v rýchlom tempe života nie je jednoduché. Preto môžu byť praktickým riešením napríklad jogurty a nápoje YoPRO, ktoré obsahujú vysoké množstvo proteínu a dajú sa zaradiť do bežného dňa bez zbytočného plánovania.
„Proteínové jogurtové nápoje YoPRO sme vytvorili pre moderného, zaneprázdneného človeka, ktorý potrebuje energiu na zvládanie každodenného tempa. V jednej praktickej fľaši je 25 gramov proteínu, bez pridaného cukru, s nízkym obsahom tuku a navyše s horčíkom a vitamínom B9. Podporujú regeneráciu, pomáhajú bojovať proti únave* a zároveň skvele chutia,“ hovorí Lukáš Částka, Senior Brand Manager CEE pre Danone.
Čo o proteíne možno neviete (podľa Jiřího Zábojníka)
„Proteín nie je len o svaloch, hrá dôležitú úlohu v imunite, pri tvorbe enzýmov aj hormónov. Zaujímavé je, že najviac bielkovín prijímame večer, hoci efektívnejšie je dopĺňať ich rovnomerne počas dňa. Mýtus, že varením sa proteíny ničia, neplatí - naopak, môžu sa stať ľahšie stráviteľnými. Navyše zasýtia na dlhšie ako cukry a pomáhajú odolať maškrteniu.
Proteín ovplyvňuje aj to, ako vyzeráme a cítime sa, podporuje zdravú pleť, vlasy a nechty, je základom látok v mozgu, ktoré ovplyvňujú sústredenie a energiu. Po tridsiatke je jeho príjem ešte dôležitejší, pretože prirodzene ubúda svalová hmota.
A dobrá správa pre tých, ktorí preferujú rastlinnú stravu, ak je správne nakombinovaná, dokáže dodať všetky potrebné aminokyseliny,“ dodáva Zábojník.
Prečo na proteíne záleží
Proteín už dávno nie je len pre športovcov. Stal sa prirodzenou súčasťou jedálnička všetkých, ktorí chcú mať viac energie a cítiť sa lepšie každý deň. YoPRO preto predstavuje ideálnu voľbu pre každého, kto hľadá chutný a funkčný snack do svojho aktívneho života. Stačí ho zaradiť do bežného dňa - a rozdiel pocítite sami.
Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre spoločnosť Danone v júni 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 – 65 rokov.
*Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov. Folát (kyselina listová) prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Pri každodennej konzumácii vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.