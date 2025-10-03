Rýchlo rastúci módny gigant Shein sa púšťa do nového experimentu – otvára svoje prvé trvalé kamenné predajne.
Prvý „shop-in-shop“ koncept sa spustí v Paríži, postupne pribudnú ďalšie priestory v Dijone, Remeši, Grenobli, Angers a Limoges. Obchody vznikajú v spolupráci s retailovou skupinou Société des Grands Magasins (SGM), ktorá prevádzkuje legendárne obchodné domy ako BHV Marais či Galeries Lafayette, informuje BBC.
Shein tvrdí, že rozhodnutie otvoriť predajne vo Francúzsku súvisí s jeho postavením na globálnom módnom trhu s obrovským vplyvom. Okrem nového nákupného zážitku pre zákazníkov má projekt priniesť aj 200 nových pracovných miest a prispieť k „oživeniu mestských centier“.
Aj keď značka priťahuje milióny fanúšikov vďaka nízkym cenám a rýchlej reakcii na trendy, už roky čelí kritike. Ekologická stopa fast fashion a sporné pracovné podmienky v dodávateľských fabrikách sú najväčšími témami, ktoré sprevádzajú jej expanziu.
Vo Francúzsku navyše Shein otvára obchody v čase, keď tamojší senát prijal zákon namierený proti fast fashion, ktorý počíta s obmedzeniami reklamy či sankciami pre značky ako Shein či Temu.
Aj napriek týmto výzvam je krok Sheinu jasným signálom, že fast fashion sa snaží preraziť aj v priestore, kde doteraz dominovali luxusné domy. Paríž, hlavné mesto módy, sa tak stáva testovacím laboratóriom pre budúcnosť značky.