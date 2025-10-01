Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti BILLA.
dnes 1. októbra 2025 o 9:20
Čas čítania 3:22
Sponzorovaný obsah

Slovensko ožije pohybom, grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE už pozná svojich víťazov

Slovensko ožije pohybom, grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE už pozná svojich víťazov
Zdroj: BILLA
ŠPORT
Beh, futbal, ale aj menej tradičné aktivity ako vzdušná akrobacia, rafting či boccia. Aj tieto športy podporila BILLA v novom grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE.

Ocenené projekty si prerozdelili sumu 20 000 eur, ktorú použijú na rozvoj komunitného športu na Slovensku.

Šesťdesiatdva prihlásených organizácií a z nich 16 ocenených športových projektov, ktoré obyvateľom miest a obcí zmysluplne vypĺňajú voľný čas. V premiérovom ročníku grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE podporila spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom organizácie naprieč celým športovým spektrom. „Veľký záujem o náš nový grantový program nás úprimne potešil. Sme radi, že na Slovensku pôsobia desiatky aktivít a klubov, ktoré sa venujú športovej osvete a prinášajú pravidelný pohyb aj na tú najlokálnejšiu úroveň. Pozorne sme si preštudovali každú jednu žiadosť a v prvom ročníku grantu sme sa rozhodli podporiť aktivity ako napríklad karate, vzdušná akrobacia, boccia, rafting, šach či tanec. Prispievame tak k ešte väčšej a adresnejšej podpore slovenského športu,“ vysvetlila Jana Gregorovičová, CSR manažérka v BILLA Slovensko. 

BILLA
Zdroj: BILLA

Štedrý grant

V novom grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE si 16 podporených projektov rozdelilo celkovú sumu 20 000 eur. V rámci finančnej podpory až do výšky 1250 eur dostali projekty aj 250 eur v podobe potravinovej karty na nákup občerstvenia v predajniach BILLA. Granty od BILLA a o. z. BILLA ľuďom majú rôzne využitie. Športovému klubu karate SEIWA pomohli tieto financie s usporiadaním letného sústredenia v Česku, kde sa pretekári zdokonalili v tréningoch a pripravili na novú súťažnú sezónu. Šachový klub Slovan Bratislava zas vďaka grantu organizuje sériu tréningových hodín pre mládežníckych šachistov. Športový klub SHEruns, ktorý podporuje ženy v zdravom životnom štýle a športovaní, financie využije na organizáciu tréningovo-workshopového jesenného brunchu. 

BILLA
Zdroj: BILLA

Majsterky na vlnách

Vodné športy podporili BILLA a o. z. BILLA ľuďom prostredníctvom grantu pre Klub vodáctva a raftingu Mistral Bratislava. Ten má 30-ročnú tradíciu a špecializuje sa najmä na rafting, vodáctvo a outdoorové športy. Združuje aktívne športovkyne a športovcov všetkých vekových kategórií, od mládeže až po elitných reprezentantov. „Grant od BILLA použijeme na prípravu a účasť ženského raftového tímu Mistral na Majstrovstvách sveta v raftingu v Argentíne. Sme osemnásobné majsterky sveta a 29-násobné majsterky Európy, a v novembri sa budeme opäť snažiť zabojovať o popredné umiestnenie vo svetovej špičke. Financie využijeme ako súčasť spolufinancovania na kúpu leteniek a ubytovania počas samotného podujatia. Reprezentovať značku BILLA bude pre nás cťou,“ povedala Júlia Pavelková, kapitánka a štatutárka o. z. Klub vodáctva a raftingu Mistral Bratislava.

BILLA
Zdroj: BILLA

Na ľad v lete

Zimné športy zastupuje v novom grantovom programe o. z. Amazing Kids z Ivanky pri Dunaji, ktoré sa venuje krasokorčuľovaniu. Zameriava sa najmä na podporu talentovaných detí, ktoré športujú na súťažnej úrovni. Keďže z pohľadu zabezpečenia vhodných podmienok je krasokorčuľovanie náročným športom – najmä počas leta –, cieľom o. z. je pomôcť  deťom a ich rodičom. Pod značkou Talent HUB 2025 tak Amazing Kids spojili v Malackách toto leto krasokorčuliarov z viacerých miest na jednom ľade. Tým im umožnili pokračovať v príprave aj počas horúcich mesiacov bez zvýšeného zaťaženia rodičov. „Krasokorčuľovanie je finančne náročný šport, a v spoločnosti málo docenený. Krasokorčuliari sú preto vďační za každú podporu. Z grantu od BILLA sme pokryli náklady na prenájom ľadovej plochy, telocvične a šatne počas sústredenia Talent HUB 2025. Ďakujeme aj za podporu formou darčekovej karty na nákup čerstvého ovocia – korčuliari tak nedostali iba kvalitnú prípravu, ale každý deň tiež dávku vitamínov,“ vyjadril sa Peter Blšťák z o. z. Amazing Kids.

BILLA
Zdroj: BILLA

Športujú aj zdravotne znevýhodnení

Spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom nezabúdajú v rámci svojej sociálnej zodpovednosti ani na zraniteľné skupiny a ľudí so zdravotným znevýhodnením, preto ich podporili aj v grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE. Občianske združenie Belasý motýľ je jediná organizácia na Slovensku, ktorá združuje ľudí s rôznymi nervovosvalovými ochoreniami. V rámci svojich aktivít sa venuje aj boccii, teda paralympijskému športu, ktorý je určený pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. Cieľom hry je hodiť svoje lopty čo najbližšie k bielej lopte, takzvanému jacku, a tým prekonať súpera. Náklady na túto aktivitu sú vysoké – od športovej výbavy cez rampy a kompenzačné pomôcky až po zvýšené nároky na bezbariérové prostredie, keďže športovci sa pohybujú na invalidných vozíkoch.

„Zisk grantu od spoločnosti BILLA pre nás znamená veľmi veľa. Berieme to ako prejav dôvery v naše aktivity a činnosti, ktoré robíme pre ľudí s ochorením svalov, ako aj akýmkoľvek iným zdravotným znevýhodnením. Grant sme využili na ubytovanie a stravu pre účastníkov sústredenia v hre boccia v Čičmanoch. Zabezpečili sme aj občerstvenie pre športovcov, asistentov a dobrovoľníkov na 3. ligovom turnaji, a tiež pre účastníkov pravidelných tréningov boccie v Bratislave. Vyvrcholením grantu bude Mikulášsky turnaj 6. decembra,“ povedal Jozef Blažek z o. z. Belasý motýľ. 

BILLA
Zdroj: BILLA

PROJEKTY PODPORENÉ V 1. ROČNÍKU GRANTOVÉHO PROGRAMU „ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE“:

  • Občianske združenie La Portella, Bratislava – tanečné a divadelné umenie 
  • Belasý motýľ o. z., Bratislava – boccia 
  • ŠK Slovan Bratislava, Bratislava – šach 
  • xRoad, Bánovce nad Bebravou – beh 
  • Športový klub SHEruns, Bratislava – beh 
  • o. z. Vzdušná Akrobacia, Bratislava – vzdušná akrobacia 
  • Športový klub karate SEIWA, Bratislava – karate 
  • MHKM Skalica, n. o. – hokej 
  • FBC Paradise Nitra – florbal 
  • o. z. Klub vodáctva a raftingu Mistral Bratislava – rafting 
  • Obecný futbalový klub Dunajská Lužná – futbal 
  • o. z. Amazing Kids, Ivanka pri Dunaji – krasokorčuľovanie 
  • Centrum praktického vzdelávania právnikov, o. z., Bratislava – multisport 
  • DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Trnava – futbal 
  • Lyžiarsky klub Victory Bratislava – lyžovanie 
  • Športový tím Tri 2 Fly, Rovinka – triatlon 
ŠPORT
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: BILLA
