Ako speňažiť zaujímavý content a zarábať online bez miliónov followerov? Odpovede prináša konferencia #CASHTAG

Využi šancu stretnúť sa s úspešnými Slovákmi a Čechmi, ktorí podnikajú online.
Ako zarobiť na zaujímavom obsahu aj bez nutnosti mať milióny followerov? Nielen na túto otázku budú odpovedať esá vo svojom odbore. Známi a úspešní influenceri, podnikatelia na voľnej nohe, content creatori, e-shop stratégovia či konzultanti sa stretnú už 29. októbra v Bratislave, aby s tebou zdieľali svoj príbeh a návod, ako vybudovať prosperujúci biznis.
Je jedno, či si influencer, freelancer, podnikateľ, content creator, tvorca podcastov alebo niekto, kto len hľadá spôsob, ako efektívnejšie tvoriť a zarábať. Ak chceš posunúť svoju značku, komunitu alebo biznis na vyšší level, #CASHTAG je miesto pre teba.
- Pre tvorcov videí, podcastov, reels, článkov, kurzov.
- Pre značky, ktoré chcú pracovať s kreatívcami efektívnejšie.
- Pre freelancerov a konzultantov, ktorí chcú posunúť svoj príjem.
- Pre začiatočníkov aj pokročilých tvorcov, ktorí chcú monetizovať obsah, nie len zbierať likes.
Podujatie ponúkne celodenný program nabitý praktickými workshopmi, keynote prednáškami, diskusiami a afterkou, kde sa prelínajú kreatívne nápady s reálnym biznisovým zmyslom.
📍 KDE: Hotel Color, Bratislava
🎟️ Lístky: Early Bird 99 €, Regular 119 €, Late 149 € a VIP 169 €– v predaji TU
VIP vstup zahŕňa záznam z diskusií, goodie bag, zľavy na tvorcovské nástroje (napr. Canva), prednostný vstup na workshopy a 20 % zľavu na ďalší ročník.
Známe mená, silné témy
Na jednom mieste sa stretne viac ako 10 spíkrov zo Slovenska a Česka, ktorí ukážu, čo dnes reálne funguje – bez balastu, s praxou, číslami a hodnotou. Hlavnými témami dňa budú:
- Ako speňažiť content bez toho, aby si stratil dôveru
- Ktoré platformy, nástroje a formáty dnes reálne prinášajú peniaze
- Budovanie osobnej značky, ktorá predáva
- Ako tvoriť aj s malým publikom a veľkým dopadom
- Príbehy tvorcov a značiek, ktoré uspeli bez virálnych videí
Na koho sa môžeš tešiť?
Pozvanie prijal najznámejší foodblofer Daniel Feranec, ktorého môžeš poznať z Instagramu (čojebratislava), ale aj z našich gastro videí, v ktorých pravidelne objavuje nové podniky a chute. Okrem blogovania a Instagramu, kde má desaťtisíce sledovateľov, sa venuje aj influencer marketingu, zároveň pôsobí ako creative director v digitálnej agentúre.
Tešiť sa môžeš aj na skúsenosti, ktoré s tebou zazdieľa Yaksha, známy kreatívec, infuencer a zakladateľ agentúry Love Them Works, ktorá stojí za mnohými úspešnými kampaňami pre veľké značky.
Vďaka účasti Samuela Majdeka budeš mať možnosť nahliadnuť aj do zákulisia Refresheru, ktorý je priekopníkom v oblasti natívnej reklamy. Samo má totiž dlhoročné skúsenosti na pozícii Creative Director & Head of Agency v Refresheri. Za sebou má nespočetné množstvo natívnych kampaní pre veľké slovenské aj zahraničné značky.
Slovo dostane aj Markéta Baginská, líderka jednej z najväčších ženských komunít Podnikání pro holky. Táto mladá a úspešná Češka sa s tebou podelí o svoj príbeh, ktorý sa odštartoval pred niekoľkými rokmi na Bali. Práve tam vznikol celý biznis plán, ktorý dnes generuje obrovské čísla a združuje desiatky podnikateliek.
Svoje vedomosti a príbeh s tebou bude zdieľať aj Denis Kováč, autor podcastu Mozgová Atletika, ktorého magazín Forbes označil za najspoľahlivejšieho influencera roku 2024. Denis začínal v korporáte, no po období, keď sa cítil dotlačený stereotypom, odišiel na rok do Kanady, kde prichádzal do kontaktu s novými perspektívami – tam sa zrodil nápad vytvoriť podcast.
Na konferencii vystúpi aj Michal Pastier, uznávaný brand stratég a investor, ktorý stojí za značkami a projektmi, o ktorých si už určite počul. Ako spoluzakladateľ štúdia GoBigname či agentúry Zaraguza má na konte stovky úspešných brandingov, ktoré prerazili doma aj v zahraničí. Je autorom bestselleru Žltá kniha budovania značky a nositeľ ocenení Forbes či Google za prínos do sveta inovácií a marketingu.
Chýbať nebude ani Miška Dhiman, spoluzakladateľka úspešného podcastu Sexuálna výchova. Projekt, ktorý vznikol počas pandémie ako live streamy, prerástol do plnohodnotného vzdelávacieho projektu. Sexuálna výchova otvára diskusiu tam, kde bola doteraz skôr hanba, mlčanie alebo tabu.
Pozvanie prijal aj Rasťo Kiavčin, úspešný marketér a zakladateľ komunity Digitálci. Stretnúť môžeš aj Kamila Aujeského, ktorý okrem iného vytvoril komunitu Don't Die Busy Club zameranú na témy AI a produktivity.