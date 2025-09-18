Od programu na posledné letné dni až po poriadny bešavel v Šafku máme pre teba tipy na víkend.
Nevieš, do ktorého klubu či kaviarne v Bratislave zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie, dúfajme, že každý. Či už ide o komornejšie akcie alebo party, ktorá má potenciál ťa držať do skorého rána – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.
Piatok, 19. 9.
LATINO V MESTE, Alchymista
Tento piatok sa môžeš tešiť na nálož trackov v latino štýle. Určite si v tento magický večer zatancuješ aj na merengue, afro cubu, reggaeton a salsu. Dievčatá majú vstup zdarma, chlapci za desku.
SAShE, Stará Tržnica
Chceš podporiť lokálnych remeselníkov? Určite zbehni do Starej tržnice, kde so vstupom zdarma nájdeš veľkú oslavu kreatívnych duší z našich končín. Okrem množstva značiek a produktov od hrnčekov až po tašky sa môžeš tešiť aj na nabitý program a prednášky zamerané na udržateľnosť.
Vinobranie, Pezinok
Od piatka do nedele sa môžeš tešiť na tri dni plné bohatého programu a dobrého vína. Na pezinskom vinobraní v piatok odohrajú koncert mená ako ADiss či No Name, v sobotu to svojou show odpáli Dara Rolins, DJ EKG, ale aj RudeBoys Radio. V nedeľu program ukončí Peter Bič Project.
Sobota, 20. 9.
Piknik na veľkej deke, Sad Janka Kráľa
V sobotu o druhej poobede si môžeš dojsť užiť posledný horúci deň na deku k bistru Ferdinand. Košík.sk si pre teba pripravil jedinečný piknik, na ktorom je prvých 30 piknikových košíkov zadarmo a zvyšok za symbolickú cenu. Napíš kamošom a utekajte sa vychillovať na deku.
Roma Sport Run + Bašavel, Flace + Šafko
O trochu netradičnú, no predsa tradičnú aktivitu na sobotné popoludnie sa postará Roma Sport. Mohlo by sa zdať, že beh nie je ničím výnimočný, no trasa určená nie je. Stačí dobehnúť z bodu A do bodu B - kreativite a šikovnosti bežcov medze nekladú.
Výherca vyhrá dva lístky na večerný Bašavel v Šafku, kde sa môžeš tešiť na Kuky Band a 13K. Všetko info o akcii nájdeš na ich instagrame.
Blázonstvo, Alchymista
Po kľudnom či športom naplnenom poobedí prichádza bláznovstvo. U Alchymistu sa ukážu youngsters slovenskej rapovej scény vrátane Antonia Bariho z Crystal Garden či mien ako Kamaji04, Lacytheuniverseboy či WTFMAX. Lístky nájdeš tu.
Nedeľa, 21. 9.
Street Food Park, Stará tržnica
Po celý víkend sa môžeš tešiť na viac ako pätnásť stánkov s pouličným občerstvením. Či už hľadáš brunch alebo večeru po prechádzke v meste, vieš, kam zájsť.
Dizajn.sk, Slovenské múzeum dizajnu
Múzeum dizajnu si pripravilo ohromnú a historicky druhú expozíciu slovenského dizajnu. Tešiť sa môžeš na nadčasové a unikátne diela slovenských umelcov z 20. a 21. storočia.
Tip od redakcie
Ak si súčasťou queer komunity alebo ťa zaujíma jej kultúra, v Kácéčku to tento víkend bude žiť ballroom kultúrou. Ak sa chceš zabaviť a zároveň podporiť toto safe prostredie pre queer komunitu, neváhaj a skoč do Kácéčka.