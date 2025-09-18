Kategórie
včera 18. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:26
Michaela Kedžuchová

Latino v meste či mega piknik v sade. Čo robiť tento víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)

Latino v meste či mega piknik v sade. Čo robiť tento víkend v Bratislave? (WEEKEND RADAR)
Zdroj: instagram / @romasport.com_
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Od programu na posledné letné dni až po poriadny bešavel v Šafku máme pre teba tipy na víkend.

Nevieš, do ktorého klubu či kaviarne v Bratislave zavítať tento víkend? Na to je tu WEEKEND RADAR. Prinášame ti víkendové eventy v Bratislave a v okolí, z ktorých si vyberie, dúfajme, že každý. Či už ide o komornejšie akcie alebo party, ktorá má potenciál ťa držať do skorého rána – tu nájdeš všetko, čo našu redakciu zaujalo.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok, 19. 9.

LATINO V MESTE, Alchymista

Tento piatok sa môžeš tešiť na nálož trackov v latino štýle. Určite si v tento magický večer zatancuješ aj na merengue, afro cubu, reggaeton a salsu. Dievčatá majú vstup zdarma, chlapci za desku.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Alchymista Bratislava (@alchymista.pub)

SAShE, Stará Tržnica 

Chceš podporiť lokálnych remeselníkov? Určite zbehni do Starej tržnice, kde so vstupom zdarma nájdeš veľkú oslavu kreatívnych duší z našich končín. Okrem množstva značiek a produktov od hrnčekov až po tašky sa môžeš tešiť aj na nabitý program a prednášky zamerané na udržateľnosť. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SAShE.sk (@sashe_sk)

Vinobranie, Pezinok 

Od piatka do nedele sa môžeš tešiť na tri dni plné bohatého programu a dobrého vína. Na pezinskom vinobraní v piatok odohrajú koncert mená ako ADiss či No Name, v sobotu to svojou show odpáli Dara Rolins, DJ EKG, ale aj RudeBoys Radio. V nedeľu program ukončí Peter Bič Project. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Mesto Pezinok (@mesto_pezinok_)

Sobota, 20. 9.

Piknik na veľkej deke, Sad Janka Kráľa 

V sobotu o druhej poobede si môžeš dojsť užiť posledný horúci deň na deku k bistru Ferdinand. Košík.sk si pre teba pripravil jedinečný piknik, na ktorom je prvých 30 piknikových košíkov zadarmo a zvyšok za symbolickú cenu. Napíš kamošom a utekajte sa vychillovať na deku. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Košík.sk, nákupy jazdia za vami! (@kosik.sk)

 Roma Sport Run + Bašavel, Flace + Šafko

O trochu netradičnú, no predsa tradičnú aktivitu na sobotné popoludnie sa postará Roma Sport. Mohlo by sa zdať, že beh nie je ničím výnimočný, no trasa určená nie je. Stačí dobehnúť z bodu A do bodu B - kreativite a šikovnosti bežcov medze nekladú.

Výherca vyhrá dva lístky na večerný Bašavel v Šafku, kde sa môžeš tešiť na Kuky Band a 13K. Všetko info o akcii nájdeš na ich instagrame. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by POLO 🐎 CIGAN (@romasport.com_)

Blázonstvo, Alchymista 

Po kľudnom či športom naplnenom poobedí prichádza bláznovstvo. U Alchymistu sa ukážu youngsters slovenskej rapovej scény vrátane Antonia Bariho z Crystal Garden či mien ako Kamaji04, Lacytheuniverseboy či WTFMAX. Lístky nájdeš tu

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bláznovstvo (@blaznovstvo_event)

Nedeľa, 21. 9.

Street Food Park, Stará tržnica

Po celý víkend sa môžeš tešiť na viac ako pätnásť stánkov s pouličným občerstvením. Či už hľadáš brunch alebo večeru po prechádzke v meste, vieš, kam zájsť. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Street Food Park (@streetfoodpark)

Dizajn.sk, Slovenské múzeum dizajnu

Múzeum dizajnu si pripravilo ohromnú a historicky druhú expozíciu slovenského dizajnu. Tešiť sa môžeš na nadčasové a unikátne diela slovenských umelcov z 20. a 21. storočia. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Slovenské centrum dizajnu (@scd.sk)

Tip od redakcie

Ak si súčasťou queer komunity alebo ťa zaujíma jej kultúra, v Kácéčku to tento víkend bude žiť ballroom kultúrou. Ak sa chceš zabaviť a zároveň podporiť toto safe prostredie pre queer komunitu, neváhaj a skoč do Kácéčka. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ballroom scene CZ&SK (@ballroomsceneczsk)

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
