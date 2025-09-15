Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189570 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMAZobraziť všetky (12)
Ďalšie videá
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) včera o 14:15
Matej Zrebný: Video zo zásnub je len začiatok. Chcem ľuďom ukázať viac to, kto som (#TBH s Hanou) 5. 9. 2025 18:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili 5. 9. 2025 14:00
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS 2. 9. 2025 18:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal 2. 9. 2025 10:00
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) 31. 8. 2025 14:00
Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu Simy.
Simona „Sima“ Hegerová odohrala najväčší koncert svojej kariéry, ktorý sa vypredal ešte minulý rok v rekordne krátkom čase. Na jej veľkolepej šou, ktorú podľa jej slov pripravovali dva roky, sme nemohli chýbať.
Vyspovedali sme jej fanúšikov, ale aj interpretov a hostí, ktorí sa počas šou prestriedali na stagi – medzi nimi Ega, Kaliho či Tinu. Napokon sme v backstagi odchytili aj samotnú Simu, ktorá po veľkolepom koncerte prišla o hlas.
Prezradila, čo jej nesmie chýbať v backstagi, či bola nervózna, ale aj to, čo pred jej najväčšou šou v kariére jedla. Sleduj, ako to vyzerá za oponou, čo prezradili interpreti a aká atmosféra bola na koncerte medzi fanúšikmi.