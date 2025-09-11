Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Inca Collagen.
dnes 11. septembra 2025 o 10:19
Čas čítania 3:33
Sponzorovaný obsah

Toto ste možno netušili: aké benefity má kolagén pre psy? Vyberte im ten najlepší

Toto ste možno netušili: aké benefity má kolagén pre psy? Vyberte im ten najlepší
Zdroj: Getty Images
ZAUJÍMAVOSTI DOMÁCE ZVIERATÁ
Naše psy si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť za to, akú radosť a oddanosť nám dávajú.

Lenže pes potrebuje pre optimálne zdravie čosi viac, než len pravidelnú stravu a prechádzky. A žiaden zodpovedný majiteľ nechce, aby sa jeho pes trápil chorobami – problém je však to, že mnohí o psích ťažkostiach veľa nevedia. A čo vy a váš pes?

Neverili by ste, aké zdravotné ťažkosti psovi hrozia, keď zanedbávate jeho výživu. Poďme si to vymenovať:

●  degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, ako je napríklad artróza – problémy s pohybom hrozia všetkým psom, najviac však veľkým plemenám, ktoré rastú rýchlo;

●  kožné choroby psov – parazity, svrab, plesňové ochorenia, alergie či citlivá koža – a s tým spojená strata srsti, nadmerné pĺznutie, lysiny na koži;

●  komplikované hojenie pri úrazoch alebo po operácii – zranenia hrozia psom kedykoľvek a kdekoľvek, pričom nedostatok živín môže rapídne spomaliť regeneráciu tela.

So všetkým sú spojené bolesti, apatia, pohybové problémy. Keď takto trpí pes, trpí aj jeho milujúci majiteľ. Ale nebojte sa, dá sa tomu predísť. Nenechajte to zájsť tak ďaleko a myslite na zdravie psa už od jeho útleho veku. Jednou z dôležitých látok, ktoré pes potrebuje pre zdravý život, je aj kolagén.

Kolagén pre psy? Samozrejme!

Je základnou stavebnou bielkovinou v tele psa. Tvorí štruktúru kostí, chrupaviek, šliach, väzov, ale aj kože a srsti. Vďaka nemu sú kĺby pružné, svaly pevne ukotvené a koža odolná. Tak ako my ľudia, aj psy ho potrebujú, aby tkanivá držali pohromade a telo bolo vitálne a ohybné.

Dnes už doplnenie kolagénu našťastie nie je žiaden problém, pretože na trhu nájdete kvalitný doplnok – 100% čistý hydrolyzovaný kolagén pre psy značky Incapet Collagen. Slúži ako prírodná a ľahko stráviteľná kĺbová výživa a podpora tkanív vrátane kože v jednom.

Inca Collagen
Zdroj: Inca Collagen

Incapet Collagen je prvý čistý hydrolyzovaný kolagén pre psy na slovenskom a českom trhu. Značka Inca Collagen, ktorá už 10 rokov vyrába hydrolyzovaný kolagén pre ľudí, vytvorila Incapet Collagen na žiadosť zákazníkov. Tí užívali kvalitný morský kolagén Inca Collagen a chceli také isté benefity dopriať svojim štvornohým kamarátom. Odvtedy Incapet Collagen pomáha zvieratám, a majitelia na nich pozorujú všetky skvelé účinky:

●  podporuje zdravie kĺbov, chrupaviek a väzov, čím pomáha udržiavať psovi pohyblivosť

●  zmierňuje bolesti a stuhnutosť pri artróze alebo dysplázii

●  urýchľuje regeneráciu po zraneniach a operáciách

●  zlepšuje kvalitu srsti – robí ju lesklejšou a hustejšou

●  podporuje zdravie kože, pomáha pri svrbení či rôznych dermatitídach

● skracuje čas hojenia rán u psov po operácii a po poraneniach

● posilňuje pazúriky a zuby

● pôsobí preventívne proti degeneratívnym ochoreniam pohybového aparátu

●   vhodný aj pre staršie psy, športové a pracovné psy pri zvýšenej záťaži 

Incapet Collagen je overenou kvalitou, víťaz testov, v ktorých sa porovnávajú kĺbové výživy pre psy. Tieto účinky má preto, lebo spĺňa náročné kritériá kvality a pri jeho výrobe značka dbá na detaily. 

Kvalitný kolagén pre psy musí byť bioaktívny, teda spracovaný tak, aby ho telo vedelo využiť na maximum. To je možné len pri enzymatickom štiepení za studena, ktoré zachováva špirálu helisy a zaručuje biologickú dostupnosť. Rovnako dôležitá je čistota – kolagén by nemal obsahovať žiadne prímesi, arómy ani farbivá, pretože tie môžu brániť vstrebávaniu a znižovať účinnosť. Najvhodnejšia je prášková forma hydrolyzovaného kolagénu, ktorá nevyžaduje konzervanty, ľahko sa mieša s krmivom a zachováva čistotu aj trvanlivosť.

Veľký význam má aj pôvod kolagénu – morský kolagén má najlepšiu vstrebateľnosť a nie je kontaminovaný inými biomolekulami, zatiaľ čo hovädzí či bravčový sa často tepelným spracovaním znehodnocuje. Preto sa práve morský bioaktívny kolagén považuje za najkvalitnejšiu voľbu pre psov. Incapet Collagen všetky potrebné podmienky spĺňa, navyše obsahuje až 3 typy kolagénov (typ I, II, III) pre pokrytie všetkých potrieb tela psa.

Zdravšia koža, odolnejšie kĺby a krajšia srsť

Ak má pes kolagénu nedostatok – čo sa často stáva so starnutím alebo pri nadmernej záťaži – začínajú sa objavovať problémy. Kĺby sa rýchlejšie opotrebúvajú a zvyšuje sa riziko degeneratívnych ochorení, ako je artróza či dysplázia. Koža stráca svoju schopnosť regenerácie, čo sa prejaví častejšími kožnými problémami, svrbením alebo slabšou kvalitou srsti. A keďže kolagén hrá úlohu aj pri hojení, jeho nedostatok spomaľuje obnovu tkanív po zraneniach či operáciách.

Doplnením kolagénu v strave ale môžeme psovi pomôcť udržať pohyblivosť, zdravú pokožku aj lepšiu schopnosť regenerácie. „Keď odmalička tomu psíkovi začnete pridávať do krmiva kolagén, zabezpečíte mu jeho kontinuálny pekný rast, nebudú tam žiadne deformity, to znamená, že vyrastie z neho pekný dospelý fešák. V tom dospelom veku mu zaručíte, že bude kondične na tom super, pretože tie kĺby budú fungovať na sto percent,“ potvrdzuje veterinárna lekárka Zuzana Fekečová.

Pes nepozná placebo, cíti len reálne účinky

Kým u ľudí sa pri skúšaní doplnkov môže dostaviť takzvaný placebo efekt, u psov a iných zvierat sa to stať nemôže. Pes si nemôže nahovárať účinky, ktoré nie sú skutočné. To je ďalší dôkaz, že Incapet Collagen naozaj účinkuje. Jeho efekt zaznamená najprv telo psa a potom ho spozorujú aj majitelia. Sú ich už tisíce a neustále pribúdajú ďalší.

 „Naša Glorinka mala problém so zadnými labkami a mala už problém s dlhými prechádzkami, no po užívaní kolagénu od vás sa jej výrazne polepšilo a opäť môžeme chodiť spolu veselo von.“ Chovateľka Adrianka

„Beky je fenka v zrelom veku a začali sa u nej prejavovať problémy s kĺbami a chôdzou. Odmietala aportovať, čo miluje najviac zo všetkého. Odkedy užíva Incapet znovu ožila, zlepšila sa jej mobilita a znovu šťastne behá.“ Majiteľka Zdenka

„Francúzsky buldoček Fred, s rozsiahlymi kožnými problémami – Incapet výrazne zmiernil príznaky a pomohol pri liečbe.“ Veterinárka Slobody zvierat MVDr. Martina Mužiková

 Dajte vášmu psovi tú najlepšiu starostlivosť. Nakúpte teraz Incapet Collagen so zľavou až 10€. Použite kód ROMANA v košíku a ušetrite.

DOMÁCE ZVIERATÁ
Náhľadový obrázok: Getty Images
