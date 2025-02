Výber krmiva pre šteniatka: Čím a ako často ho kŕmiť?

Ako zodpovední majitelia by ste mali vedieť, ako správne kŕmiť vaše šteniatko, aby ste mu zabezpečili všetko potrebné pre jeho rast a vývoj.

Výživa v rannom štádiu života je kľúčová najmä pre budovanie silného imunitného systému, zdravých kostí, svalov a správneho fungovania orgánov. Kŕmenie však nie je len o množstve krmiva, ale aj o jeho kvalite a spôsobe podávania.

Čím kŕmiť šteniatko?

Šteniatka majú odlišné výživové potreby ako dospelé psy, pretože sa nachádzajú vo fáze intenzívneho rastu a vývoja. V prvých týždňoch života (približne do veku 4 týždňov) by šteniatka mali dostávať materské mlieko alebo jeho náhradu určenú pre šteňatá (ak ho nemôžu dostať od matky). Neskôr, ako šteniatka rastú, môžete im podávať kombináciu domácej stravy a kvalitných granúl pre šteňatá, ktoré sú špeciálne sformulované tak, aby tieto potreby spĺňali.

Šteniatka potrebujú:

kvalitný zdroj bielkovín (tie sú dôležité pre budovanie svalov a fungovanie tela),

vyšší obsah vápnika a fosforu pre správny vývoj zubov a kostí, najmä u veľkých plemien psov, aby ste predišli potenciálnym problémom s kĺbmi,

DHA a EPA (omega-3 mastné kyseliny) pre zdravý mozog a zrak,

vyšší obsah tukov a sacharidov (keďže rýchlo rastú a majú veľa energie, potrebujú viac kalórií v porovnaní s dospelými psami),

dostatočné množstvo vitamínov na budovanie silnej imunity.

Ako často kŕmiť šteniatko?

Šteniatka majú v porovnaní s dospelými psami menší žalúdok, preto potrebujú jesť menšie porcie, ale zato viackrát denne. Šteniatko vo veku 2-6 mesiacov by malo dostávať krmnú dávku 4-krát denne. Navyše, granule môžete namočiť do teplej vody, aby boli mäkšie. 6-9 mesačné šteniatko kŕmte 3-krát denne, keď dovŕši 12. mesiac môžete dávku znížiť na 2-krát denne. Väčšina šteniatok by mala v tomto veku prejsť na krmivo pre dospelých psov, u väčších plemien to však môže byť aj neskôr. Vždy by ste sa mali poradiť s veterinárom, či už o výbere krmiva, dávkovaní, alebo vhodných doplnkoch.

Pozor na potravinové alergie

Potravinové alergie u šteniatok nie sú zriedkavé, môžu byť spôsobené rôznymi zložkami v krmive – medzi najčastejšie alergény patrí pšenica a iné obilniny, kuracie mäso, hovädzie mäso či napríklad sója. Ak spozorujete u šteniatka kožné problémy (napr. vyrážky alebo začervenanie okolo uší, labiek, úst a očí), môže to byť príznakom potravinovej alergie.

Čo robiť, ak šteniatko odmieta jesť?

Keď šteniatko nechce jesť, zvyčajne to znamená, že mu nechutí jeho súčasné krmivo. Vyskúšajte preto zmeniť značku alebo pridať niečo chutné do jedla, napr. lososový olej. Nájdete ho aj v ponuke Panakei.sk. Môžete tiež skúsiť namočiť granule do teplej vody, aby zmäkli, ľahšie sa mu hrýzli a navyše tak budú lepšie stráviteľné. Ak ani toto nezaberie, vyhľadajte veterinárnu pomoc, aby sa zistila príčina jeho nechutenstva a vylúčili sa prípadné zdravotné problémy.