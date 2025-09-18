Toto sú najznámejšie veľké plemená psov (PREHĽAD)

Tieto plemená rozhodne zaujmú svojou veľkosťou.
Medzi najznámejšie veľké plemená psov patrí anglický mastif, nemecká doga či bernský salašnícky pes. Tieto psy nie sú len krásne na pohľad, ale sú aj verní a oddaní spoločníci.
Veľké plemená psov si často vyžadujú viac priestoru a špeciálnu starostlivosť, no odmenia ťa svojou láskou a ochotou chrániť. V nasledujúcom zozname nájdeš najznámejšie veľké plemená psov, ktoré ťa určite zaujmú nielen svojou veľkosťou, ale aj charakterom.
Anglický mastif
Anglický mastif je jedno z najväčších psích plemien na svete, známe svojou impozantnou veľkosťou a pokojnou povahou. Samci dosahujú výšku až 76 cm a váhu až 86 kg, samice sú o niečo menšie. Tento obrovský pes je ideálnym spoločníkom pre tých, ktorí hľadajú verného a ochranného člena rodiny.
Nemecká doga
Tento pes je priateľský, vyrovnaný a k svojim majiteľom veľmi oddaný. Samci môžu dosiahnuť výšku až 80 cm a váhu až 90 kg, no v obrovskom tele sa ukrýva priateľský spoločník, ktorý je známy svojou láskavosťou a pokojnou povahou.