Šťastnú novinku oznámil fanúšikom počas bicyklovania a otvorene opísal aj svoje silné zážitky z pôrodu
Bývalý profesionálny futbalista Juraj Kucka sa dnes stal štvornásobným otcom. Jeho partnerka Romana mu priviedla na svet syna. Juraj bol počas pôrodu celý čas pri nej a svoj zážitok sa rozhodol „vybicyklovať“. Práve pri tejto aktivite oznámil radostnú správu aj svojim followerom.
Romana na svojom Instagrame zdieľala fotku s krátkym odkazom: „A sme na svete.“ Juraj sa vo svojom videu prihovoril fanúšikom slovami: „Dnes je úžasný deň. Či už na jazdu bicyklom alebo na to, aby sa vám narodilo štvrté dieťa. A to sa mne práve stalo. Dnes o 8:28 štvrté dieťa do tímu. Je to chalan a všetko prebehlo výborne,“ opísal rodák z Bojníc.
„Bol som pri tom a všetko som videl. Nakukal som. Chcel som vedieť, čo všetko to obnáša, a mal som strach, či to zvládnem a nebude mi zle,“ priznal Juraj. „Budem si to pamätať navždy. Je to neskutočná vec,“ dodal futbalista, ktorý takto opísal svoj silný zážitok z pôrodu.
Na záver s úsmevom povedal, že musel ísť vyvetrať hlavu na bike, a video zakončil slovami: „Ideme vychovávať ďalšieho šampióna.“ Jurajovi aj celej rodinke prajeme veľa zdravia!