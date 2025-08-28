Aj keď mala rozbehnutú kariéru dobrým smerom, všetko nechala tak a hneď po promóciách sa presťahovala do Mexika.
Simona žije v mexickom Tulume, spolu s manželom si otvorili matcha bar Amorena. Spoznali sa celkom náhodou, počas výletu s kamarátmi a hneď si padli do oka. Očarila ju spontánnosť Mexičanov a ich prirodzená priateľskosť bez dotieravosti. Svadbu mali na Slovensku v Bojniciach a čoskoro ich čaká aj mexická verzia oslavy.
„Vydala som sa za Mexičana a na Slovensku som si zobrala jeho meno. Tu v Tulume to právne nechápu, ani neberú. Mala som s tým celkom dosť problémov pri vybavovaní víz. Musela som si na úrade vybavovať papiere, že Simona Kováčová a Simona Ordoñez Perez, je tá istá osoba, keďže na sobášnom liste bolo moje priezvisko za slobodna,“ hovorí Simona pre Refresher.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké ceny za bývanie či prácu sa pohybujú v Tulume.
- Ako vyzerá život v Tulume pre striednu triedu ľudí.
- Čo jej robilo najväčší problém.
- Prečo si otvorila matcha bar a ako začínali.
-