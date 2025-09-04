Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka

Vybrali sme chaty z rôznych kútov Slovenska.
Niektorí ľudia nechcú riskovať nič a zajednajú silvestrovskú chatu rok dopredu. Potom sú tu jedinci, ktorí začnú pre svoju partiu hľadať ubytovania na poslednú chvíľu a ostanú naprázdno. Ak aj ty plánuješ osláviť príchod nového roka s kamošmi, našli sme pre teba zoznam chát, ktoré ešte nie sú počas Silvestra obsadené.
1. Apartmány Lužianky
📍Kde: Nitra-Lužianky
🪙Cena: 229 eur na noc
Pre 7-člennú partiu sme našli moderný apartmán na kraji Nitry. Každá ubytovacia jednotka má kompletne vybavenú kuchyňu s chladničkou, priestor na posedenie s rozkladacou pohovkou, TV s plochou obrazovkou, práčku a súkromnú kúpeľňu so sprchou. K dispozícii máš rúru, mikrovlnnú rúru, sporák či rýchlovarnú kanvicu.
Apartmán je od centra Nitry vzdialený približne 9 minút autom.
2. Chata Muránka
📍Kde: Muráň (Revúca)
🪙Cena: 219 eur na noc (celý objekt)
V obci Muráň leží chata v modernom štýle, ktorá je ideálna pre menšiu skupinku kamošov (maximálne 7 ľudí). Počas silvestrovských dní budete mať celé ubytovanie pre seba, pričom jeho súčasťou je obývačka, vybavená kuchyňa, spálňa a terasa, odkiaľ si vychutnáš krásny výhľad na hory. V tomto ubytovaní nájdeš aj spoločenské hry, takže o zábavu nebude núdza.
3. Chata Pavlinka
📍Kde: Chvojnica (Myjava)
🪙Cena: 164 eur na noc (celý objekt)
Chata Pavlinka má všetko potrebné pre skupinu kamošov – spálňu, kde sa zmestí 7-členná partia, obývačku, vybavenú kuchyňu (mikrovlnka, chladnička) s jedálenským stolom, kúpeľňu a krb. Na chate je aj terasa s výhľadom na hory, kde si vychutnáte rannú kávu a nočné debaty o zmysle života. A áno, je tu aj Wi-Fi.
4. Chata Anna
📍Kde: Nižné Hágy (Poprad-Tatry)
🪙Cena: 324 eur na noc (celý objekt)
Ubytovanie Chata Anna leží v destinácii Nižné Hágy a je ideálne pre 8-člennú partiu. Ponúka bezplatné Wi-Fi, TV, záhradu, spoločenskú miestnosť, súkromné parkovanie a môžeš si aj bezplatne požičať bicykle. Kúpeľňa je vybavená sprchou, práčkou a sušičom vlasov. Dovolenkový dom sa nachádza 11 km od miesta Štrbské pleso a 35 km od miesta Chodník korunami stromov.
5. PRIVAT FAMILY MALA FATRA
📍Kde: Nižné Kamence (Terchová)
🪙Cena: 340 eur na noc (celý objekt)
Ak máš naozaj veľkú partiu, blízko Terchovej sme našli rodinný dom, do ktorého sa zmestí až 12 ľudí. Ponúka Wi-Fi, gril, TV, kuchyňu, viacero spální, obývačku a tri kúpeľne so sprchou a vaňou a súkromné parkovisko. Počas zimy tvoju partiu zahreje krb. Blízkosti ubytovania máš lyžiarské strediská či wellness služby.