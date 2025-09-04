Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Booking.
dnes 4. septembra 2025 o 15:00
Čas čítania 1:38
Sponzorovaný obsah

Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka

ZAUJÍMAVOSTI KAM CEZ VÍKEND KAM NA DOVOLENKU KAM NA VÝLET – SLOVENSKO WISHLIST
Vybrali sme chaty z rôznych kútov Slovenska.

Niektorí ľudia nechcú riskovať nič a zajednajú silvestrovskú chatu rok dopredu. Potom sú tu jedinci, ktorí začnú pre svoju partiu hľadať ubytovania na poslednú chvíľu a ostanú naprázdno. Ak aj ty plánuješ osláviť príchod nového roka s kamošmi, našli sme pre teba zoznam chát, ktoré ešte nie sú počas Silvestra obsadené. 

Cena a dostupnosť chát je aktuálna v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

1. Apartmány Lužianky

📍Kde: Nitra-Lužianky

🪙Cena: 229 eur na noc

Pre 7-člennú partiu sme našli moderný apartmán na kraji Nitry. Každá ubytovacia jednotka má kompletne vybavenú kuchyňu s chladničkou, priestor na posedenie s rozkladacou pohovkou, TV s plochou obrazovkou, práčku a súkromnú kúpeľňu so sprchou. K dispozícii máš rúru, mikrovlnnú rúru, sporák či rýchlovarnú kanvicu.

Apartmán je od centra Nitry vzdialený približne 9 minút autom.

booking booking booking booking
Zobraziť galériu
(5)
apartmány Lužianky

2. Chata Muránka

📍Kde: Muráň (Revúca)

🪙Cena: 219 eur na noc (celý objekt)

V obci Muráň leží chata v modernom štýle, ktorá je ideálna pre menšiu skupinku kamošov (maximálne 7 ľudí). Počas silvestrovských dní budete mať celé ubytovanie pre seba, pričom jeho súčasťou je obývačka, vybavená kuchyňa, spálňa a terasa, odkiaľ si vychutnáš krásny výhľad na hory. V tomto ubytovaní nájdeš aj spoločenské hry, takže o zábavu nebude núdza.

booking booking booking booking
Zobraziť galériu
(7)
Chata Muránka

3. Chata Pavlinka

📍Kde: Chvojnica (Myjava)

🪙Cena: 164 eur na noc (celý objekt)

Chata Pavlinka má všetko potrebné pre skupinu kamošov – spálňu, kde sa zmestí 7-členná partia, obývačku, vybavenú kuchyňu (mikrovlnka, chladnička) s jedálenským stolom, kúpeľňu a krb. Na chate je aj terasa s výhľadom na hory, kde si vychutnáte rannú kávu a nočné debaty o zmysle života. A áno, je tu aj Wi-Fi.

booking booking booking booking
Zobraziť galériu
(7)
Chata Pavlinka

4. Chata Anna

📍Kde: Nižné Hágy (Poprad-Tatry)

🪙Cena: 324 eur na noc (celý objekt)

Ubytovanie Chata Anna leží v destinácii Nižné Hágy a je ideálne pre 8-člennú partiu. Ponúka bezplatné Wi-Fi, TV, záhradu, spoločenskú miestnosť, súkromné parkovanie a môžeš si aj bezplatne požičať bicykle. Kúpeľňa je vybavená sprchou, práčkou a sušičom vlasov. Dovolenkový dom sa nachádza 11 km od miesta Štrbské pleso a 35 km od miesta Chodník korunami stromov. 

booking booking booking booking
Zobraziť galériu
(6)
Chata Anna

5. PRIVAT FAMILY MALA FATRA

📍Kde: Nižné Kamence (Terchová)

🪙Cena: 340 eur na noc (celý objekt)

Ak máš naozaj veľkú partiu, blízko Terchovej sme našli rodinný dom, do ktorého sa zmestí až 12 ľudí. Ponúka Wi-Fi, gril, TV, kuchyňu, viacero spální, obývačku a tri kúpeľne so sprchou a vaňou a súkromné parkovisko. Počas zimy tvoju partiu zahreje krb. Blízkosti ubytovania máš lyžiarské strediská či wellness služby.

booking booking booking booking
Zobraziť galériu
(7)
Privat Family Malá Fatra

 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Booking
Viac z Zaujímavosti

