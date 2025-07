Olivia Rodrigo, známa najmä svojou emotívnou hudbou, v zákulisí turné prekvapila gestom, ktoré dojalo celý jej tím.

V americkom podcaste The StageLeft sa nedávno objavila gitaristka Daisy Spencer z posledného turné speváčky Olivie Rodrigo – a mnohých prekvapilo to, čo povedala. Podľa jej slov 22-ročná držiteľka Grammy počas turné každému zabezpečila bezplatnú terapiu. „Je to tá najúžasnejšia šéfka na svete,“ dodala.

Hoci je Olivia Rodrigo známa svojou melancholickou hudbou, v skutočnosti vraj taká nie je. Pravidelne sa stará o svoje duševné zdravie, a ako uvádza portál People, dôvodom môže byť aj to, že jej otec je rodinný terapeut.

Netýkalo sa to teda len Daisy – bezplatnú terapiu mal počas turné zabezpečenú celý Oliviin tím. Ako uviedla gitaristka, „bola to jedna z najúžasnejších vecí, ktoré sa mi na turné stali,“ povedala v podcaste.

A ako sama dodala: „Jedna z najlepších vecí, ktoré môžete ľuďom dať, je dostupná bezplatná terapia, pretože tá môže byť dosť drahá,“ povedala. Aj preto ti prinášame tip, kam sa obrátiť – ak cítiš, že potrebuješ pomoc, pozri si portál Hedepy.