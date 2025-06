Už v stredu 18. júna budú pražskou O2 arénou burácať hity ako Don't Stop the Party, Hotel Room Service či Give Me Everything. Prichádza Pitbull, čo znamená, že celá Praha bude v obkľúčení fanúšikov v oblekoch, slnečných okuliaroch a v plešinách.

Ísť na Pitbullov koncert prezlečený za Pitbulla je trend, ktorý sa v uplynulých mesiacoch počas jeho posledného turné rozmohol najmä vďaka sociálnym sieťam po celom svete.

Pozri si, ako vyzerá jeho bežný koncert:

Jeden Pitbull na pódiu, desiatky tisíc Pitbullov v publiku

„Žiadne vlasy v dohľade,“ znie titulok videa:

Ako to všetko vzniklo?

Američanka Nina Markle bola pravdepodobne jednou z prvých, kto si tento kostým obliekol na koncert Pitbulla. Tu a tam sa tieto kostýmy začali objavovať na prvých koncertoch po covide, no až jej video zverejnené na TikToku 19. septembra 2024 tento trend naplno odštartovalo. Videlo ho 65 miliónov ľudí, získalo 12 a pol milióna lajkov, 25 tisíc komentárov a viac než pol milióna ľudí si ho uložilo medzi obľúbené.

Nina šla na koncert dokonca sama a sedela v prvom rade, takže si ju Pitbull niekoľkokrát všimol a nadviazal s ňou očný kontakt. Vtedy ešte netušil, čo tým všetko spustí.

Aj vďaka nej sa z coveru stal fenomén, ktorý napodobňuje čoraz viac ľudí.

Fanúšikovia a fanynky vtipkujú, že Pitbull, ktorý vo svojich piesňach často spieva o ženách a sexe, by si na svojich koncertoch najpravdepodobnejšie želal dav krásne upravených mladých žien, ktoré by po ňom šaleli. Namiesto toho sa mu naskytol pohľad na arény a štadióny plné jeho kópií.

Pitbull v nedávnom rozhovore pre BBC však prezradil, že mu to vôbec neprekáža - naopak, vníma to ako česť a podľa neho je to pohľad na nezaplatenie. Keď sa na koncerte pozrie do davu a vidí tisíce ľudí oblečených ako on, ktorí si spievajú každé slovo jeho piesní, vraj ho to robí „veľmi, veľmi šťastným“.

„Vedia, že je to hlbšie než len hudba. Sú súčasťou hnutia a ja si ich veľmi vážim a ďakujem im,“ hovorí Pitbull, prezývaný Mr. Worldwide či Mr. 305, na adresu svojich fanúšikov a fanúšičiek. „Idú si na koncert užiť nezabudnuteľný moment svojho života, je to ako terapia.“

„They're the bald e's because we soar high like bald eagles,“ vysvetľuje. V preklade teda hovorí, že sú „plešaté éčka“, pretože sa vznášajú vysoko ako orli bielohlaví (v angličtine bald eagles).

V Prahe po 13 rokoch

Americký spevák z Miami s kubánskymi koreňmi chce svojou hudbou predovšetkým zabávať a šíriť radosť a príjemné chvíle. Do Európy sa so svojím turné vracia tento rok už druhýkrát, pričom tu vystúpil už vo februári. V stredu 18. júna vystúpi v Prahe v rámci turné Party After Dark prvýkrát po 13 rokoch.

"Všetci, ktorí máte umelé plešiny, dúfam, že sa ráno zobudíte a budete sa cítiť rovnako ako ja. Krásne, odvážne, sexy. Pripravení prežiť najlepší deň svojho života," prehovoril na nedávnom koncerte.

Aj cesty verejnou dopravou z koncertov môžu byť zábavné:

Globálne značky si všímajú tento trend

Tento trend sa nevyhol ani spoločnosti Lidl. Na svojom britskom účte na TikTok zverejnil supermarket záber vajíčok pripomínajúcich holé hlavy s popisom Live zábery z Pitbullovho turné:

Tak čo, pridal by si sa k tomuto trendu aj ty?