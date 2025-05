CLOSE FRIENDS s Adamom, Dušanom a Danom z Love Islandu: Prezradili, či sú v kontakte s Domi Alagiou a aký majú bodycount

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali influenceri a kamaráti Adam Štrba, Dušan Kajaba a Daniel Minich.

Chalanov môžeš poznať z reality šou, ale aj zo sociálnych sietí. Spoločne boli minulý rok v Love Islande, kde zhodou okolností všetci bojovali o srdce Dominique Alagie. Do Close Friends prišli odpovedať na rôzne otázky, ktoré sa týkali ich internetovej kariéry, ale aj osobných životov či vzťahov.

Spoločne majú na sociálnych sieťach státisíce sledovateľov a preslávili sa primárne účasťou v jednej z najúspešnejších reality šou. Na svojich platformách zdieľajú najmä videá o rôznych životných situáciách. Ukazujú aj svoj osobný život a ich priateľstvo je silné aj po skončení Love Islandu.

V novej epizóde sa dozvieš rôzne pikošky z ich osobných životov. Fanúšikov zaujímalo, či sú zástancovia one night standu; s kým z ich skupinky by randili, keby boli iné pohlavie; či to, kto z trojice má najväčší sex appeal. Sledovateľov zaujímali aj pikantnejšie otázky, a chalanov sa spýtali na to, aký je ich body count.



V prémiovej verzii rozhovoru pre predplatiteľov sa dozvieš, či majú chalani frajerku, a prezradia aj to, aký majú typ ženy. Rozrozprávali sa aj o tom, aký majú vzťah s Domi Alagiou, pretože všetci z nich mali počas reality šou o ňu záujem. Dano, Dušan a Adam prezradia aj to, či ľutujú, že išli do Love Islandu a dozvieš sa aj to, či ich tento rok budeš môcť stretnúť na Grape.