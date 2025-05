Najmladšia DJka na Ibize? Šou odohrá 10-ročné dievčatko z Anglicka

Eden je desaťročné dievča z anglického Milton Keynes, ktoré trávi svoj voľný čas trochu inak ako jej rovesníci. Pod prezývkou DJ Steady hrá táto mladá vychádzajúca hviezda v kluboch po celom Spojenom kráľovstve a tento rok dokonca vystúpi na Ibize.

„Sama som chodievala do mnohých klubov a na festivaly, takže moja dcéra s tým vyrastala," povedala jej matka Maria pre BBC. „Toto odvetvie je zväčša pre ľudí nad 18 rokov, ale ona dokazuje, že mať 10 rokov nie je prekážkou," pokračuje.

„Eden naozaj chce, aby deti, ktoré prichádzajú na rodinné podujatia, vedeli, že je možné ísť za svojimi snami bez ohľadu na vek,“ dodala a prezradila želanie jej dcéry.

Pôvodne mal byť DJ-om jej otec

Edenina vášeň sa začala tak trochu náhodou. Keď mala osem rokov, jej otec si kúpil základné dídžejské vybavenie. Nikdy ho však nestihol poriadne použiť, pretože mu ho dcéra „zhabala" a o pár týždňov neskôr už robila šou na oslave svojich deviatych narodenín. Potom sa stala aj finalistkou súťaže Mix Master, určenej pre dospelých dídžejov.

Hrá jungle, DnB a afrohouse

„Väčšina mojich kamarátov má rada pop a dance, ale ja mám rada jungle, drum and bass a afrohouse. Mám radšej rýchlu hudbu ako hudbu s množstvom textov," opísala Eden a dodala, že sa za dídžejským pultom cíti „naozaj dobre".

„Keď som tam hore, nemôžem si pomôcť a usmievam sa, ale niekedy sa neusmievam, pretože sa sústredím," opisuje, ako sa cíti za DJským pultom.

Medzinárodný debut v 10 rokoch

Eden má za sebou nespočetné množstvo klubových vystúpení vrátane slávneho Unit Nine v jej rodnom meste Milton Keynes. V súčasnosti sa pripravuje na svoj vôbec prvý festival In It Together vo Walese a dúfa, že sa v zákulisí stretne so svetoznámou speváčkou Becky Hill. V lete potom odohrá mnoho ďalších festivalov v Spojenom kráľovstve a dokonca poletí na vystúpenie na Ibizu.

Čas ukáže, čo bude nasledovať po Edeninom medzinárodnom debute a či sa o pár rokov stane pravidelnou rezidentkou klubov na Ibize. V každom prípade má na svoj vek veľmi dobré výsledky a momentálne je podpísaná pod agentúrou DJ Archie, ktorá je súčasťou Ultra Vegas.