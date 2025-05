Film príde na plátna kín už 16. mája.

Spevák The Weeknd sa pripravuje na uvedenie svojho filmového debutu Hurry Up Tomorrow, ktorý sa do kín dostane už 16. mája. Ako prezradil v rozhovore pre The Fader, myšlienka na film vznikla priamo z jeho vlastných zážitkov — konkrétne zo spánkovej paralýzy, s ktorou dlhé roky bojoval, ale už ju má pod kontrolou, hoci ešte úplne nezmizla.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The FADER (@thefader)

V rozhovore sa vyjadril, že vo filme je antagonistom samotná spánková paralýza. Podľa jeho slov ide o jeden z hlavných motívov filmu – stav medzi spánkom a bdelosťou, kedy je človek paralyzovaný.

Prezradil, že dlhé roky ho tieto nepríjemné stavy trápili. „Je to niečo, s čím som sa naozaj trápil a trápim sa s tým dodnes, už nie tak často ako predtým, ale sú to veľmi živé nočné mory, keď ležíte v posteli a napoly spíte, napoly bdiete,“ prezradil spevák.

Hoci vnímal svoje okolie, nedokázal sa pohnúť, niekedy videl aj tajuplnú postavu či počul hlasy. Podľa speváka mu spánkové paralýzy spôsobil deficit spánku. Najväčším liekom bolo preňho naučiť sa naozaj spať. „Takže môj najväčší liek na to je jednoducho vypnúť telefón, vypnúť televízor, zhasnúť všetky svetlá,“ dodal.

Režisérom filmu je Trey Edward Shults a po boku speváka sa objavia hviezdy ako Jenna Ortega a Barry Keoghan. Film nesie rovnaký názov ako jeho nový album, ktorý vyšiel 31. januára. The Weeknd vo filme stvárňuje fiktívnu verziu seba samého, pričom jeho postava rieši intenzívne emocionálne problémy.