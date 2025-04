Vo veku 45 rokov zomrel bývalý český futbalový talent. Zaujal aj Bayern Mníchov

Jaromír Paciorek patril k najväčším českým futbalovým talentom, no jeho sľubnú kariéru zničili drogy a osobné problémy.

Českým futbalom otriasla veľmi smutná správa. Vo veku 45 rokov zomrel bývalý veľký talent, Jaromír Paciorek. Rodák z Kroměříža sa mal údajne predávkovať práškami. Paciorek totižto prežíval ťažké obdobie po tom, čo ho opustila priateľka.

Ako informuje portál iSport, Jaro svojím talentom očaril nielen český, ale aj svetový futbal. Ako 16-ročný si zahral na európskom šampionáte do 16 rokov, kde zaujal veľké kluby ako Bayern Mníchov a Feyenoord Rotterdam.

Po turnaji prestúpil do Holandska, no v tamojšom klube sa nepresadil tak, ako sa očakávalo. Jeho bývalý spoluhráč zo Zlína spomínal, že Paciorek do Feyenoordu odišiel príliš skoro a v novej krajine čelil výzvam, ktoré nezvládol.

Okrem Feyenoordu pôsobil aj v ďalších holandských kluboch ako Excelsior Rotterdam či Fortuna Sittard, hral aj za brnenskú Zbrojovku, Kroměříž, Hulín a rakúsky Eggenburg. Žiaľ, Paciorek sa nevyhol problémom so životosprávou a v roku 2002 verejne priznal užívanie drog. Jeho skorá smrť otriasla futbalovým svetom.