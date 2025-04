Rubrika WEEKEND RADAR je tu aj tento týždeň a prináša tipy na podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť.

Opäť je tu víkend a hoci počasie sa nesie v duchu skutočného apríla – teda premenlivé a nevyspytateľné – náš WEEKEND RADAR je stabilný ako vždy. Prinášame ti výber skvelých tipov na akcie, ktoré môžeš zažiť v Bratislave a okolí.

Nezabudni však, že v sobotu nás v súvislosti s úmrtím pápeža Františka čaká štátny smútok, a preto sobotné podujatia vynechávame a nezúčastníme sa na nich. Čo to presne znamená a aké sú obmedzenia? Všetko podstatné sa dozvieš v tomto článku.

Redakcia každý týždeň pripravuje výber najzaujímavejších akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti v Bratislave nemali ujsť. Nezabudni si dať odber témy WEEKEND RADAR , aby ti nič dôležité neušlo!

Piatok (25.4.)

Refresher Hot In Here párty

Ak niekde určite nemôžeš chýbať, je to rozhodne tu! Čakáme ťa už od 21:00 v ŠAFKO KLUBE. Spoločne odpálime večer plný hitov z 2000s – od Rihanny po Nellyho. Príď v téme „Shine Bright Like a Diamond” a čaká ťa free shot.

View this post on Instagram A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

WAX klub

V známom klube WAX sa už tento piatok chystá párty vo veľkom štýle. Na pódium sa postaví slovenský DJ žijúci v Brne – člen Bent crew, rezident pražskej série Bruxa a zároveň dlhoročný podporovateľ Cliwax akcií známy pod nickom C1UBCUB. Spolu s ním vystúpi aj Nina Farina a Juraj Piencak.

View this post on Instagram A post shared by CLIWAX (@cliwax.sk)

Ďalšia nadupaná párty sa uskutoční v klube Aldea

Pôjde o hudobnú akciu zameranú na drum & bass, ktorá prepája scénu s renomovanými menami slovenskej elektroniky. Priprav sa na večer plný kvalitného DnB – od melodických liniek až po poriadne tvrdé dropy.

View this post on Instagram A post shared by Aldea Club | Night club Bratislava (@aldea.club)

Okrem parties ti prinášame super tipy aj na iné aktivity.

Divadlo Praktikábel

Monodráma inšpirovaná poviedkou Zdeňka Svěráka s humorom a láskavosťou konfrontuje súčasnú realitu s absurditou profesie, ktorá už nemá priestor v dobe internetu. Ide o milé predstavenie s poriadnou dávkou humoru.

View this post on Instagram A post shared by Divadelné teleso PRAKTIKÁBEL (@divadlo.praktikabel)

Od piatka do soboty prebieha podujatie Sharpe Festival

Ide už o 7. ročník hudobného festivalu a konferencie SHARPE. Prinesie ti výber tej najčerstvejšej hudby zo Slovenska aj z celej Európy. Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby formovali svoju budúcnosť plnú hudby, kultúry a kreativity.

Sobota (26.4.)

Ako sme už spomenuli v úvode, v sobotu je štátny smútok. Aj napriek tomu sa v dňoch 26. až 27. apríla konajú Bratislavské mestské dni, počas ktorých bude pre návštevníkov pripravených viac než 280 podujatí.

Organizátori však upozorňujú, že vzhľadom na štátny smútok môže dôjsť k úpravám programu, preto odporúčame sledovať aktuálne informácie priamo na stránke podujatia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BKIS - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (@bkis.sk)

Nedeľa (27.4.)

V nedeľu sa žiadny Reset Day nekoná. Namiesto toho sa v Telocvični uskutoční workshop a diskusia s názvom Practices of Empathy, a to v čase od 17:00 do 19:00.

Cieľom workshopu je vytvoriť bezpečný a otvorený priestor na podporu všímavosti k súhlasu, zvedavosti, zodpovednosti za seba, ako aj starostlivosti a rešpektovania osobných hraníc.

Hana Gregorová. Prvá feministka

Komentovaná prehliadka výstavy venovanej významnej slovenskej spisovateľke, publicistke a priekopníčke ženského hnutia Hane Gregorovej. Uskutoční sa v nedeľu 27. apríla 2025 o 13:00 na nádvorí Apponyiho paláca v Bratislave.​

Zdroj: goout.net

Tip od redakcie

Skoč na kávu a výborný snack do novo otvorenej prevádzky The Miners na Hlavnom námestí.