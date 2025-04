Apple bojuje proti americkej colnej politike. Prepravili lietadlá plné iPhonov, aby sa vyhli vysokým daniam

Svoje výrobky previezli z Číny a Indie ešte predtým, ako začali platiť recipročné clá.

USA pod vedením Donalda Trumpa zavádzajú viaceré clá, ktorými vedú obchodnú vojnu s ostatnými veľmocami. Najnovšie zaviedli recipročnú daň vo výške 10 percent, ktorá sa dotkla aj spoločnosti Apple. Spoločnosť sa preto rozhodla konať a do Spojených štátov nechali priviesť tisíce zariadení, aby sa vyhli prípadnému zvyšovaniu cien.

Ako píše portál Times of India, počas troch dní prepravila spoločnosť Apple z Indie a Číny až päť lietadiel plných ich výrobkov. Urobili tak ešte koncom minulého mesiaca, aby sa ich nedotklo recipročné clo.

Ako pre portál povedal jeden z predstaviteľov Indie, jar nie je pre Apple zvyčajne obdobím veľkého vývozu. Svoje skladové zásoby z Indie a z Číny sa rozhodli premiestniť do USA, aby to nemuseli robiť, keď budú platiť nové colné pravidlá. Podarilo sa im urobiť zásoby na niekoľko mesiacov dopredu.

10-percentné dodatočné clo by sa pretavilo do cien výrobkov a náklady by museli zaplatiť spotrebitelia. Apple nechce pristúpiť k zvyšovaniu cien a týmito krokmi chcú zachovať svoju aktuálnu cenovú politiku.

„Rezervy, ktoré dorazili pri nižšom cle, dočasne ochránia spoločnosť pred vyššími cenami. Cenová prirážka by musela zaplatiť výdavky na revidované daňové sadzby,“ vyjadril sa spomínaný zdroj.