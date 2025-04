REFRESHER BOOK CLUB: 8 mrazivých krimi kníh, ktoré ti nedovolia zaspať

Niečo pre milovníkov napätia.

Máš chuť na poriadne mrazivý triler, ktorý ti nedovolí odísť až do poslednej stránky? Potom je tento mrazivý výber niečo pre teba. Tentoraz sme pre teba totiž vybrali 8 tých najlepších kníh s kriminálnou zápletkou.

Už po niekoľkých stranách zabudneš na okolitý svet a jediné, nad čím budeš premýšľať, bude strašidelný príbeh odohrávajúci sa na stránkach knihy. Pri niektorých knihách sa budeš báť prejsť z obývačky do kúpeľne, pri iných možno prestaneš veriť ľuďom okolo seba. Veď čo ak je tvoj sympatický sused chladnokrvný vrah, ktorý zavraždil svoju manželku?

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Oddelenie D (Freida McFadden)

Milovníkom mysterióznych trilerov túto autorku zrejme predstavovať nemusíme. Freida McFadden sa preslávila bestsellerom Pomocníčka, ktorý sa už v tomto roku dočká filmového spracovania. Jej fanúšikovia sa začiatkom roka 2025 dočkali aj novinky s názvom Oddelenie D. Ako názov napovedá, čitateľ sa ocitne v nemocničnom prostredí, na ktorom sú hospitalizovaní duševne chorí pacienti.

Rozprávačkou je študentka medicíny Amy, ktorá tu musí získať pracovné skúsenosti. Okrem toho sa však nenápadné dievča musí vyrovnať aj s dramatickou minulosťou. Na oddelení bola totiž kedysi dávno hospitalizovaná jej kamarátka. Tú však Amy už niekoľko rokov nevidela. Študentka je presvedčená o tom, že za prísne zabezpečenými stenami tohto oddelenia sa deje niečo strašné. Kam miznú pacienti?

Zdroj: Martinus / Oddelenie D

Terapia (Sebastian Fitzek)

Knihy Sebastian Fitzek sú must-have každého fanúšika mrazivých trilerov s nečakaným koncom. Všetko sa začína v momente, keď zmizne 12-ročná dcéra renomovaného psychiatra Viktora Larenza. O štyri roky neskôr sa utrápený otec odhodlá poskytnúť interview istému renomovanému týždenníku a utiahne do osamoteného víkendového domu na ostrove Parkum, aby si v pokoji premyslel odpovede.

Tam ho vyhľadá záhadná mladá žena, ktorá sa mu zdôverí, že sa jej v snoch zjavuje malé dievčatko. Tento psychologický triler s prvkami hororu zotiera hranice medzi predstavou a realitou, takže čitateľ po chvíli prestáva tušiť, čo sa skutočne udialo a čo je len chorým výplodom ženy trpiacej schizofréniou.

Zdroj: Martinus / Terapia

Cudzinec v dome (Shari Lapena)

Posledné, na čo si Karen spomína, je príprava večere pre manžela. Skôr, než sa však Tom stihol vrátiť z práce k svojej milovanej manželke, ona zmizne. Bez mobilu a dokladov sa následne prebúdza v nemocnici, kde je lekári oznámia, že utrpela otras mozgu. A spoločne s ním aj stratu pamäti.

Keď sa Karen vráti z nemocnice domov, niečo je inak. Unavená a zmätená žena si začne uvedomovať, že v ich dome niekto bol. Niekto cudzí. Karen s hrôzou zisťuje, že polícia ju podozrieva z vraždy, ktorá sa stala v deň jej nehody. Jej manžel tomu odmieta uveriť, no jej najlepšia priateľka sa správa zvláštne. Ani Karen netuší, čo sa v osudný večer stalo. Spomienky sa jej však začnú postupne vracať...

Zdroj: Martinus / Cudzinec v dome

The God of the Woods (Liz Moore)

Mysteriózny román The God of the Woods zatiaľ vyšiel iba v českom preklade (pod názvom Kdo se ztratí v lese), no my ti rozhodne odporúčame prečítať si ho. Táto rozsiahla kniha sa dokonca dostala do výberu najlepších krimi románov za rok 2024 podľa New York Time, čo nasvedčuje, že ide o skvelý počin.

Čitateľ sa ocitá v lete roku 1975. Jedného augustového rána, zmizne z lesnej chatky malé dievčatko menom Barbara, ktoré bolo na letnom tábore. Nie je to však prvý prípad zmiznutia dieťaťa rodiny Van Laarových. Pred šestnástimi rokmi rodičia prišli o Barbarinho staršieho brata Beara. Na prvý pohľad nesúvisiace prípady začnú odhaľovať desivú spleť rodinných tajomstiev a emócií.

Zdroj: Martinus / Kdo se ztratí v lese

Syn (Jo Nesbo)

Sonnyho odsúdili v osemnástich rokoch za dve brutálne vraždy, ktoré však nespáchal. Z mladého chlapca sa stal poslušný väzeň. Vo väznici, z ktorej sa údajne nedá ujsť, slúži ostatným väzňom ako spovedník a dáva im rozhrešenie. Sonnyho pokojný život sa náhle zmení, keď sa dozvie, že jeho otec, bývalý policajt, spáchal samovraždu.

V liste na rozlúčku sa priznal k rozsiahlej korupcii. Sonny ho dovtedy vnímal ako dokonalého človeka, jeho bývalí kolegovia ako čestného a dobrého policajta. Všetko sa zmení, keď jedna z väzenských spovedí odkryje ďalšie otcovo tajomstvo. Sonny utečie z väzenia a honba za pravdou a spravodlivosťou sa začína.

Zdroj: Martinus / Syn

Dokonalý pár (Elin Hilderbrand)

Svadba sezóny, ktorú usporadúva známa bohatá rodina, sa náhle zmení na nočnú moru. Len niekoľko hodín pred obradom sa na pláži pri dome nájde mŕtve telo a všetci svadobčania sa razom stanú podozrivými. Okrem dôkazov však na povrch začnú vychádzať aj desiatky rokov skrývané tajomstvá. Bohatá rodina totiž ukrýva viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je však natoľko bohatá, aby jej prešiel aj zločin?

Seriálový hit The Perfect Couple, ktorý v predošlom roku valcoval Netflix, vznikol na základe knižnej predlohy. Po obrovskom seriálovom úspechu sa konečne dočkáme aj slovenského prekladu, a to už 10. apríla.

Zdroj: Martinus / Dokonalý pár

Priveď ma späť (B. A. Paris)

„Čo urobíte, ak vám vaša minulosť jedného dňa neohlásene zaklope na dvere?“ pýta sa čitateľa autorka tohto mrazivého psychologického trileru. Hlavnými postavami príbehu sú Finn a Layla, takmer ukážkoví partneri. Sú mladí, šťastní a zamilovaní. Svoju lásku sa chystajú osláviť na romantickej dovolenke vo Francúzsku, odkiaľ sa však vráti iba Finn.

Zatiaľ čo on bol na toaletách na odľahlom odpočívadle, Layla bez stopy zmizla. Aspoň to povedal Finn pred dvanástimi rokmi na polícii. Prešlo niekoľko rokov a Finn začal nový život s Laylinou sestrou Ellen. Jedného dňa ho však kontaktuje vyšetrovateľ, ktorý tvrdí, že Laylu ktosi videl. A čo majú znamenať tie zvláštne e-maily, ktoré Finn dostáva od neznámeho odosielateľa?

Zdroj: Panta Rhei / Priveď ma späť

Záhadné vraždy v internáte (Lucinda Riley)

Autorke sa podarilo vyrozprávať napínavý príbeh z prestížnej internátnej školy o šikanovaní, náhlych úmrtiach, zmiznutí žiaka aj podozrivého. Keď sa jedného rána v súkromnej škole objaví telo mŕtveho žiaka, riaditeľ školy tvrdí, že šlo o nešťastnú náhodu. Polícia však nevylučuje chladnokrvnú vraždu.

Vyšetrovanie takmer ihneď naberie rýchly spád. Ukáže sa, že obeťou bol povýšenecký tyran a prakticky každý v jeho okolí mal motív i príležitosť vymeniť tabletky a zapríčiniť tak jeho smrť. Keď krajinu prikryje snehová perina a zmizne ďalší podozrivý, skúsená vyšetrovateľka musí čeliť aj vlastným démonom.