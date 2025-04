Týchto 7 častých zlozvykov ničí tvoju pleť. Spolu s nimi sa zbavíš aj akné

Akné si častokrát spôsobujeme aj nesprávnou starostlivosťou o pleť.

Trápi ťa aknózna pleť a vyrážky ťa nezbavila ani dvadsiata kozmetická novinka sľubujúca okamžité zlepšenie stavu pleti? Možno ťa sklameme, ale nie vždy ti s akné pomôžu nové kozmetické produkty so zázračným zložením.

Častokrát si totiž vyrážky spôsobujeme sami – nesprávnou starostlivosťou o pleť, nevhodným jedálničkom, nedostatočnou hygienou či zlozvykmi ako napríklad vytláčanie vyrážok. Zisti, či sa aj ty nedopúšťaš častých zlozvykov, ktoré vedú k zhoršeniu stavu pleti. Možno bude stačiť zbaviť sa jediného zlozvyku a tvoja pleť bude po pár dňoch ako vymenená.

❌ Zabúdaš na čistenie

Koľkokrát si už večer prižmúrila oči nad nedôsledne odlíčenou pleťou či dokonca full face make-upom? Ak sa chceš zbaviť vyrážok a upchatých pórov, pravidlom číslo jedna je dôkladne, avšak šetrne odlíčená a vyčistená pleť.

Skvelým spôsobom, ako predchádzať vzniku akné z nečistej pleti, je napríklad double cleansing. „Vzhľadom na to, že táto metóda funguje na princípe jemného čistenia pórov, na rozdiel od dráždivého peelingu je vhodná aj pre ľudí, ktorí bojujú s mastnou pleťou, bielymi bodkami či akné,“ vysvetlila pre magazín Vogue dermatologička Kim Nichols.

Prvým krokom je šetrné odlíčenie, najčastejšie pomocou čistiaceho prostriedku na olejovej báze, ktorý rozpustí a odstráni make-up či denné SPF-ko. V druhej fáze nasleduje čistiaci cleanser na vodnej báze, ktorý sa postará o záverečné dočistenie pleti a jej prípravu na ďalšiu rutinu.

Po dôkladnom vyčistení prichádza čas na spánok. Ani pri tom to však nekončí. Vankúšová obliečka je doslova magnetom na nečistoty. Dermatológovia odporúčajú meniť ju aspoň raz za týždeň, v prípade mastnej a aknóznej pleti pokojne aj častejšie. A ak chceš svojej pleti dopriať ešte väčší komfort, vyskúšaj obliečky z hodvábu – sú jemné k pokožke, neodierajú ju a neabsorbujú toľko produktov ako klasická bavlna.

Daj si však pozor na príliš intenzívne a časté čistenie pleti. Aj tento druhý extrém môže viesť k zhoršeniu stavu tvojej pleti. Časté umývanie a čistenie tvoju pleť zbavuje prirodzených olejov, ktoré podporujú zdravie kožnej bariéry.

Zdroj: Pexels/Ron Lach/volně k použití

❌ Vysušuješ si pleť

Ľudia sa často mylne domnievajú, že aknózna pleť potrebuje poriadne vysušiť. Je možné, že za týmto presvedčením stoja kozmetické prostriedky na báze alkoholu, ktoré sme pred rokmi tak radi používali na vysušenie vyrážok.

Doba sa však posunula a my dnes vieme, že aj nie je nič horšie než suchá pleť. A to aj v prípade, že bojuješ s akné. Suchá a podráždená pokožka je totiž ideálnym prostredím pre vznik nového akné.

„Vlhkosť udržuje pokožku pevnú a pružnú, zatiaľ čo nedostatok hydratácie spôsobuje praskanie, šúpanie a olupovanie. Popraskaná koža je náchylnejšia na vznik infekcie, pretože kožná bariéra nie je dostatočne silná, aby ju chránila. To môže viesť k zvýšenej tvorbe vyrážok,“ vysvetlila pre magazín Byrdie dermatologička Dendy Engelman.

❌ Každý týždeň skúšaš novú kozmetiku

Tvoja pleť nie je testovacie laboratórium. Neustále skúšanie a striedanie nových kozmetických produktov môže viesť k jej zbytočnému podráždeniu a, ako sme uviedli v predošlom bode, podráždená a citlivá pleť je dokonalým prostredím pre vznik akné.

To isté platí o liečbe akné. Aby produkty na liečbu akné začali účinkovať, musíš im dať čas. Ako upozorňuje aj dermatológ Joshua Zeichner, ľudia často vzdajú používanie liečivých produktov skôr, ako majú šancu začať účinkovať. „Každý chce mať čistú a zdravú pleť čo najskôr, ideálne ešte včera, no liečba akné trvá niekoľko týždňov,“ dodáva.

Zdroj: Pixabax / Kjerstin_Michaela

❌ Vytláčaš si vyrážky

Ruku na srdce – kto z nás si aspoň raz za čas nevytlačí či nerozškriabe vyrážku? Z malej nenápadnej vyrážky sa potom stane veľké zapálené miesto, ktoré sa nie a nie zahojiť. Prečo sa to deje? Keď si vytlačíš vyrážku, časť z toho, čo sa nachádza vo vnútri (napríklad hnis, odumreté kožné bunky alebo baktérie), si zatlačíš ešte hlbšie do pokožky. To následne vedie k zápalovým procesom sprevádzaným bolesťou, prípadne vznikom jazvičiek. Zároveň riskuješ infekciu, ktorá samozrejme zhoršuje stav pleti.

Keď sa ti nabudúce objaví vyrážka, odolaj a nezačni si do nej rýpať. Namiesto toho sa zameraj na lokálnu liečbu. Pomôcť ti môžu napríklad náplasti na akné, ktoré sa aplikujú na vyrážku a urýchľujú jej hojenie.





Tieto neviditeľné náplasti sú vyrobené z rovnakého materiálu, aký sa používa aj na hojenie rán v medicíne. Okrem toho, že absorbujú maz aj hnis, Pimple Patch fungujú aj ako ochranný štít pred baktériami a nečistotami z vonkajšieho prostredia.



Vďaka ultra-tenkému prevedeniu prirodzene splývajú s pleťou a sľubujú viditeľné výsledky už po ôsmych hodinách. Aplikovať si ich môžeš na noc, alebo počas dňa, nosiť ich môžeš dokonca aj pod make-up. Náplasť si aplikuj na čistú a suchú pleť ešte pred použitím séra alebo krému. Následne počkaj niekoľko hodín a sleduj, ako táto neviditeľná náplasť postupne absorbuje všetky nečistoty aj zápal. ✅ Vyskúšaj novinku Pimple Patch od značky Garnier . Neviditeľné hydrokoloidné náplasti na akné s BHA účinne redukujú zápal, absorbujú prebytočný maz a nečistoty, čím urýchľujú hojenie a zmierňujú riziko jaziev.Tieto neviditeľné náplasti sú vyrobené z rovnakého materiálu, aký sa používa aj na hojenie rán v medicíne. Okrem toho, že absorbujú maz aj hnis, Pimple Patch fungujú aj ako ochranný štít pred baktériami a nečistotami z vonkajšieho prostredia.Vďaka ultra-tenkému prevedeniu prirodzene splývajú s pleťou a sľubujú viditeľné výsledky už po ôsmych hodinách. Aplikovať si ich môžeš na noc, alebo počas dňa, nosiť ich môžeš dokonca aj pod make-up. Náplasť si aplikuj na čistú a suchú pleť ešte pred použitím séra alebo krému. Následne počkaj niekoľko hodín a sleduj, ako táto neviditeľná náplasť postupne absorbuje všetky nečistoty aj zápal.

❌ Nečistíš si štetce, hubky či mobil

„Štetce či hubky na make-up by sme v ideálnom prípade mali čistiť každý jeden deň,“ uviedla pre magazín Cosmopolitan dermatologička Geeta Yadav. „Realistickejšie odporúčanie znie, že štetce a hubky treba čistiť aspoň raz týždenne. A to bez ohľadu na to, či sa líčime raz týždenne alebo každý deň. Štetce nasýtené tekutým mejkapom totiž vytvárajú ideálne prostredie pre množenie baktérií.“

Ak si tento týždeň ešte nevyčistila všetky produkty na nanášanie make-upu, toto je tvoj reminder, aby si tak urobila akonáhle dočítaš tento článok. Okrem toho netreba zabúdať ani na mobil. Ako totiž upozorňuje dermatologička Debra Jaliman, na jeho obrazovke, ktorú si denne dávaš k pleti, sa neustále vyskytuje enormné množstvo mikroorganizmov.

❌ Používaš drsný peeling

Mnoho ľudí sa domnieva, že vyrážok ich zbaví poriadny peeling. Dermatológ Joshua Zeichner však pred mechanickým peelingom varuje. „Cukrové peelingy, čistiace kefky či elektrické pomôcky na čistenie pleti môžu spôsobovať drobné poranenia pleti, podráždenie a zápal.“

Podráždená pleť s poškodenou kožnou bariérou je náchylná k vzniku akné a v prípade, že už s akné bojuješ, takéto čistenie môže stav pleti ešte zhoršiť. V prípade, že je peeling súčasťou tvojej rutiny, nezabúdaj na následnú upokojujúcu starostlivosť, ktorá priaznivo pôsobí na kožnú bariéru.

❌ Neustále sa dotýkaš tváre

Možno aj pri čítaní týchto riadkov sa opieraš o svoju ruku. Tú, ktorou si sa predtým dotýkal mobilu, kľučky či počítačovej myši, ktorá je rovnako ako ostatné zmienené predmety, plná nečistôt. Tieto nečistoty si neustálym kontaktom s tvárou prenášaš na pleť.

„Väčšina z nás to robí bez povšimnutia, ale dotýkanie sa tváre je bežnou príčinou vyrážok okolo brady a čeľuste, pretože si na pokožku prenášame baktérie a zároveň na ňu vyvíjame tlak,“ vysvetľuje dermatológ David Bank.