FOTO: Bradley Cooper šokoval svojím vzhľadom. V novom seriáli je na nepoznanie, fanúšičky sú nadšené

V seriáli The Righteous Gemstones si zahral lúpežníka.

Herec si zahral v mnohých úspešných filmoch vrátane Vo štvorici po opici, Terapia láskou či Zrodila sa hviezda, kde si zahral po boku Lady Gagy. Fanúšikov dlhodobo očaruje nielen svojím hereckým a speváckym výkonom, ale aj svojím vzhľadom.

Aktuálne sa predstavil v seriáli The Righteous Gemstones z dielne HBO. Do prvej epizódy štvrtej série prišiel ako špeciálny hosť. Divákov prekvapil svojou novou vizážou. Nebol totiž verný upravenému výzoru, ale predstavil sa s neupravenou bradou a vlasmi.

Dej seriálu sa presunul do druhej polovice 19. storočia, kedy sa odohrávala americká občianska vojna. Cooper si zahral lúpežníka, z ktorého sa neskôr stal kaplán konfederácie. Svojej postave teda prispôsobil aj neupravený vzhľad.

Fanúšikovia začali na sociálnych sieťach okamžite komentovať jeho vzhľad, ale i herecký výkon, ktorý považujú za jeden z najlepších jeho kariéry. „Bradley Cooper v tejto epizóde Righteous Gemstones s jeho južanským prízvukom ma núti pozrieť si znovu Zrodila sa hviezda,“ píše používateľ platformy X.

„Bradley Cooper v The Righteous Gemstones je neskutočná práca a jedno z najlepších diel jeho kariéry. Brutálne, hysterické, srdcervúce. Pokašlali to tým, že mu nedali Oscara, takže by mal dostať aspoň Emmy,“ píše iný fanúšik.

50-ročný herec aktuálne tvorí pár s modelkou Gigi Hadid. Tá v čerstvom rozhovore pre Vogue prezradila, že sa zoznámili na narodeninovej párty dieťaťa ich spoločnej kamarátky. Gigi je matkou štvorročnej dcéry Khai, ktorú má so spevákom Zaynom Malikom. Ten sa preslávil ako jeden z členov kapely One Direction.